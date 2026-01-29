барабашов написав:Ты будешь нэньку захыщать хотя б когда Львив(и шалман главного налогоплательщика города) окружат буряты с кадыровцами???
якби раптом москалі булт б під Львовом, уровень спротиву був би інший, ніж зараз при захисті Харкові чи Дніпра... але оскільки цього не буде, то перевірити ми цього не зможемо...
свій контейнер я так розумію вже сам здав на брухт, хто там буде захищати?..
Вот это да! Настоящий каминг-аут! Т.е. проблема в том, что Харьков или Днепр защищать не очень хочется? Вот если бы оплот украинства, истинно украинский Львов (который, правда, стал таким всего каких-то 80 лет назад благодаря войне), вот тогда бы все диванные патриоты показали Путину кузькину мать! Это ж надо такое написать.
це ти знову намагаєшся перевести на особистості. а я написав про особисті оцінки на підставі того, що бачу у Львові. так ухиляння є, як й по всій країні. але до речі оцих бійок, як регулярно полюбляють постити в телеграмі, щось у Львові немає. у не знаю за всіх, але у фірмах, що стикався до 10% й більше працівників мобілізовано. й кладовище біля Личаківського цвинтаря росте дуже великими темпами. тобто участь в захисті України достатньо. як й допомога фронту. й як Будівельник пише, й просто знаю людей - раз на кілька тижнів бере відпустка четвер-п'ятниця - й везе гуманітарку на Схід. мої знайомі в Харкові не залучені до волонтерства, а у Львові чимало.
й мій висновок - якби була реальна загроза місту, то рівень мобілізації був би зовсім інший. рівень проросійських настроїв теж є. й навіть не ВПО, а такі собі львів'яни, родини яких мешкають у Львові з 45 року - всі розповідають, що батьки/діди були військовими але інші львів'яни налаштовані трохи по-іншому ніж в Харкові, там немає толерантності до ідей руського миру. це видно по тому, в які церкви ходять щонеділі - й багато ходять, й мова має значення. й взагалі - лише в 2022 році, вже після початку війни, померла напевне остання людина, яка навіть не знала, а працювала з Шухевичем.
тому приїздить ЛАД, самі подивитесь як воно, поживете на розі Бандери-Чупринки, зрозумієте що можна, нічого не станеться подивитесь де Шухевич народився, де загинув. й якщо ви пропагуєте різні точки зору, то у вас не буде вибору, як визнати, що Львів живе в іншому світогляді.
а накид про український Львів - якщо взяти Львів по площі, яку він зараз займає, то припускаю що й до 39 року переважна кількість населення була українською. ОУН же не просто так з'явився свого часу.
це ти знову намагаєшся перевести на особистості. а я написав про особисті оцінки на підставі того, що бачу у Львові. ......
Это ты прямой вопрос заболтать пытаешся - про твои "особисті оцінки" никто не спрашивал. Спрашивали про совершенно другое:
ти як, намагаєшся пошестеріти? з чого ти взагалі взяв, що можеш щось від мене вимагати? давай йди, час отримати грошенята - чи то ойро, чи то рублі. а загальний напрямок для тебе трохи далі. хоча вибач, здається ти вже дійшов
Shaman Единственное, что можно ответить на ваши посты, это повторить ваш "омоним". То, что ваши взгляды и высказывания = "вечная война" (ну, может, не вечная , но очень-очень долгая), я вам уже объяснял. Но вы "не понимаете". Точно так же с иранской войной. Обвинения в поддержке и одобрении США вы с возмущением отвергнете и начнёте требовать цитат. Но вы молодец - прямо нигде не высказываетесь, а косвенные высказывания вы 30 раз перекрутите. Даже элементарное сообщение об осуждении войны Папой Римским вы перевели на "Гундяя". На простой вопрос вы ответить не можете, то ссылаетесь на "оскорбительный тон", теперь ставите мне условия. Впрочем, вчера вечером вы уже ответили достаточно ясно - защищать родной Харьков или Днепр вам западло. Вот Львов - другое дело, там пойдёте. Правда, скорее всего, потому, что деваться некуда будет - западнее уже граница, за которую вас не отпускают. Знаете, я много раз пытался с вами нормально разговаривать, но никак. Не имею чести быть знакомым с вами лично, может быть, оффлайн вы вежливый и культурный человек и, вообще, белый и пушистый. Но онлайн, когда можно сохранить инкогнито, люди меняются. Здесь на форуме вы производите впечатление очень скользкого и неприятного человека, чистого и не очень квалифицированного пропагандончика. Беседовать с вами не интересно да и не о чем.
P.s.
знаю людей - раз на кілька тижнів бере відпустка четвер-п'ятниця - й везе гуманітарку на Схід. мої знайомі в Харкові не залучені до волонтерства, а у Львові чимало.
А я знаю волонтёров в Харькове. Просто они занимаются другими вещами и интересно, где харьковские волонтёры могут взять гуманитарку? Кстати, в Харькове сегодня гуманитарки практически нет. А когда в начале войны была, то почему-то, чем восточнее, тем беднее она была.
гадаю, що насправді він її й не відкривав - скільки танкерів встигли скористатися? кілька? з кілька сотень?
схоже, історія підказує що в перемовинах з персами ефективна школа дипломатії Спарти або Македонського. Македонського звісно краще... а інших варіантів на жаль немає. хіба що населення зможе повалити владу своєї диктатури - але через 40 років це не так легко зробити, й шлях буде кривавий...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 18 кві, 2026 12:07, всього редагувалось 1 раз.
⚡️Українців депортованих з-за кордону на пункті пропуску зустрічатимуть представники ТЦК — нардеп Федієнко заявив, що в разі згоди іноземних партнерів повернути військовозобов'язаних чоловіків в Україну, то це буде звичайна процедура депортації.
Він додав, що в подальшому такі чоловіки без проблем будуть мобілізовані.
budivelnik 1. Мой отец не был "гебешником". 2. Мой отец никогда не был во Львове, так что никто ничего ему там показать не мог. 3. В Харькове нацсостав населения поменялся естественным путём. Во время индустриализации и бурного роста городов в города стекались крестьяне, естественно, в первую очередь из окружающих сёл, а не откуда-то из Рязани. Соответственно, рос % украинцев в городе. Во Львове тоже всё произошло "естественным" путём. Евреев "просто" уничтожили во время войны, поляков так же "просто" выгнали после войны без всяких компенсаций. В резулбтате вопрос решился очень быстро - если в 1939 поляки составляли 50%населения, а евреи 32%, то в 1951 , соответственно, 16% и 7%. Правда, резко выросла доля "Росіян" - до 31%, но и доля украинцев составила 43%.
Но вообще, я не собирался обсуждать историю Львова, я писал только о фразе шамана: "якби раптом москалі булт б під Львовом, уровень спротиву був би інший, ніж зараз при захисті Харкові чи Дніпра". Это было главным в моём посте, а вы с пеной у рта бросились "защищать" Львов. Львов не пуп земли и не надо пропагандировать его как центр украинства. Между прочим, в 1920-е - начале 30-х центром украинского возрождения был Харьков. Но история пусть остаётся историей. Сегодня Львов украинский город. Так же, как и Харьков или Днепр. Всё. Точка. А аргументы: "А чого це москалі вважають Харків -російським містом ?", - умиляют. А не всё равно, что придумает враг? С каких пор стало нужным учитывать путинский бред?
Понятия не имею. Задавайте вопросы модераторам. А что вас так волнует этот вопрос? Я никогда не проверяю, обжалованы ли мои посты, вижу только, когда пост удалён.
в мене зі спілкування з вами стає риторичним питання, хто ж написав ці мільйони доносів...
Жалобы на пост это далеко не доносы.
Xenon написав:
нардеп Федієнко уже мобилизовался? Или он планирует мобилизоваться вместе с депортируемыми? Боюсь, долго ждать придётся.