Додано: Суб 18 кві, 2026 10:12

ЛАД написав: Shaman написав: барабашов написав: Ты будешь нэньку захыщать хотя б когда Львив(и шалман главного налогоплательщика города) окружат буряты с кадыровцами???

свій контейнер я так розумію вже сам здав на брухт, хто там буде захищати?.. якби раптом москалі булт б під Львовом, уровень спротиву був би інший, ніж зараз при захисті Харкові чи Дніпра... але оскільки цього не буде, то перевірити ми цього не зможемо...

Это ж надо такое написать. Вот это да!Настоящий каминг-аут!Т.е. проблема в том, что Харьков или Днепр защищать не очень хочется?Вот если бы оплот украинства, истинно украинский Львов (который, правда, стал таким всего каких-то 80 лет назад благодаря войне), вот тогда бы все диванные патриоты показали Путину кузькину мать!Это ж надо такое написать.

це ти знову намагаєшся перевести на особистості. а я написав про особисті оцінки на підставі того, що бачу у Львові. так ухиляння є, як й по всій країні. але до речі оцих бійок, як регулярно полюбляють постити в телеграмі, щось у Львові немає. у не знаю за всіх, але у фірмах, що стикався до 10% й більше працівників мобілізовано. й кладовище біля Личаківського цвинтаря росте дуже великими темпами. тобто участь в захисті України достатньо. як й допомога фронту. й як Будівельник пише, й просто знаю людей - раз на кілька тижнів бере відпустка четвер-п'ятниця - й везе гуманітарку на Схід. мої знайомі в Харкові не залучені до волонтерства, а у Львові чимало.й мій висновок - якби була реальна загроза місту, то рівень мобілізації був би зовсім інший. рівень проросійських настроїв теж є. й навіть не ВПО, а такі собі львів'яни, родини яких мешкають у Львові з 45 року - всі розповідають, що батьки/діди були військовимиале інші львів'яни налаштовані трохи по-іншому ніж в Харкові, там немає толерантності до ідей руського миру. це видно по тому, в які церкви ходять щонеділі - й багато ходять, й мова має значення. й взагалі - лише в 2022 році, вже після початку війни, померла напевне остання людина, яка навіть не знала, а працювала з Шухевичем.тому приїздить ЛАД, самі подивитесь як воно, поживете на розі Бандери-Чупринки, зрозумієте що можна, нічого не станетьсяподивитесь де Шухевич народився, де загинув. й якщо ви пропагуєте різні точки зору, то у вас не буде вибору, як визнати, що Львів живе в іншому світогляді.а накид про український Львів - якщо взяти Львів по площі, яку він зараз займає, то припускаю що й до 39 року переважна кількість населення була українською. ОУН же не просто так з'явився свого часу.