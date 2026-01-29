RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1749217493174941749517496>
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:25

  pesikot написав:
  Бетон написав:Мусора на телебаченні :
Не було б поліції на вулиці був би хаос, ми видали кожному з громадян відчуття безпеки, люди хочуть спокою та безпеки для себе для своїх дітей
Мусора у реальному житті:
Тікають від діда у Києві , залишаючи дитину

Бетон на форуме - грозный качок
Бетон в реальности - сцикло

Ти незнаєш який Бетон в реальності, бо ти зним ніколи не бачився. Це твоє оціночне судження. Так само можна написати Песікот - трансвестит
Незрозуміло чому ти не можеш визнати що через дії/бездіяльність "ненавчених" загинуло на кілька людей більше ніж могло б.
Таких ветеранів з рушницями ще буде багато, ти не зможеш ігнорувати це бурмочучи і далі про "іпсо, путін винен".
Letusrock
 
Повідомлень: 3114
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:27

  Shaman написав:..............
але дивись закінчиться не війна, закінчиться її поточна гаряча фаза. а сама війна з Рашею в холодному форматі буде до зміни політичного курсу/влади на Раші.

Когда?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39883
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:32

  Shaman написав:цього достатньо?
«Ганьба для всієї системи». Глава МВС анонсував кадрові рішення після втечі поліцейських з місця теракту в Києві
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував поведінку поліцейських на місці теракту у Києві 18 квітня та анонсував кадрові рішення у столичній поліції.

У своєму дописі у Telegram Клименко назвав дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту, ганебними.
«Ганебна, негідна поведінка. Це — сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників», — написав Клименко.
Він також наголосив, що є не коректним робити узагальнення щодо всієї поліції, спираючись на дії двох працівників.
«Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили», — вказав очільник МВС.

Побачимо результати, якщо вони будуть.
Щоб не закінчилось як з Чернишевим та Міндичем
Те що Клименко навіть не думає про відставку - вже великий мінус. Його слова говорять про те що збираються просто повісити всіх собак на ти двох ненавчених.. думаю максимум це відправлять їх для виду у Лють , "змивати ганьбу кровю". І все залишиться по старому
Letusrock
 
Повідомлень: 3114
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:33

  Shaman написав:щось наші критики поліція анічичирк про ще один висновок з цієї трагедії
«Успіх дій РФ був би набагато менший». Навіщо Україні вільне володіння зброєю — Галушко про розстріл людей в Києві
для доступу до статті потрібно ввести email
Щодо ситуації взагалі, я порівнюю це з Ізраїлем. Ми дуже часто спостерігаємо схожі дії на вулицях міст Ізраїлю.

Якщо подивитися статистику і провести аналіз, дуже часто саме звичайні пересічні громадяни [реагують у подібних випадках], маючи на законних підставах зброю при собі, розуміючи, як нею користуватися.

Ми знаємо, що в Ізраїлі військову службу проходять практично всі. Це також момент до розуміння, хто і як володіє зброєю.

І пересічні громадяни часто, маючи законні підстави, припиняють схожі дії терористів, суїцидників, кого завгодно.

До речі, дуже схожу ситуацію ми маємо, наприклад, в Техасі, це штат Сполучених Штатів Америки. Я там навчався, жив, спостерігав якісь речі. Там навіть біля входу будинки, квартири, люди полюбляють такий напис робити: «Ми ніколи не телефонуємо в поліцію».

У них дозвіл на зброю — це мастхев, те, що багато людей мають не одну одиницю. І, знову ж таки, часто припиняють [незаконні] дії самостійно.

"не телефонуємо в поліцію" - сподобалось. про таке не чув :oops: а от при ситуації зі злочинністю в якомусь, штаті де приховане носіння зброї заборонено, а відкрите можливе. так от в районі, де патрулюють місцеві мешканці - аля дружинники з гвинтівками через плече - дуже низька статистика зі злочинами проти власності...

Всё классно. Вот только достаточно регулярны сообщения о расстрелах людей то в школах, то в колледжах, то в церквях, то ещё где. И сообщения об убийствах и покушениях на политических деятелей разного ранга.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39883
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:43

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ок, принимается. Еще вопрос неудобный: финансирование от ЕС/Штатов этой "холодной фазы" - сократится/увеличится/без изменений?
......
ти розумієш, що Раша несе шалені втрати від цієї війни? при відсутності якихось реальних здобутків...

Слив - как и ожидалось - засчитываем.

"втрати" - в чем? - в рублях?.. "шалені" - это в _годах_ — сколько?

граєшся в демагога? слабенько. а відповіді мої редагуєш :lol:

ти задав кілька питань, я відповів. на мої питання - ти мовчиш, відверто злився. тому я запропонував тобі самому відповісти. а оці запитання з претензіями трохи відкласти. це не злив, це тримати дискусію на прийнятному рівні - коли люди задають питання-відповідають - по черзі. 2:0, твій хід

зазвичай такі як ти, тікають :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 кві, 2026 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12504
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:48

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
але дивись закінчиться не війна, закінчиться її поточна гаряча фаза. а сама війна з Рашею в холодному форматі буде до зміни політичного курсу/влади на Раші.

Когда?

що коли? коли влада на Раші зміниться? кажуть, що коли Микола 2 зустрічав 1917 рік, очікував, що все налагодиться :lol:

такі речі трапляються раптово, як 91 рік наприклад. або 89 в Румунії. напрямок руху зрозумілий, а коли? строки - це завжди імпровізація...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12504
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:50

  Letusrock написав:
  Shaman написав:цього достатньо?
а що, вже мало закінчитися з Міндічем та Чернишовим? ти наскільки далекий від судової системи? Міндіч в Ізраілі, там свої приколи...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12504
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:52

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Как обычно: ответ на вопрос, который никто не задавал...
Еще раз: "дата?" - можно просто год.
не можна :lol: я не ворожка...
Так и запишем: "не вечная, а дотихтпор, пока я не ворожка..."
В цьому житті відсутнє поняття АБСОЛЮТНО ДОБРЕ для усіх....
1 З точки зору ДЕРЖАВИ Україна і її громадян 2010+ року народження - чим довше буде йти війна тим вища ймовірність розвалу педерації , а війна тривалістю до 2030= ГАРАНТОВАНОМУ РОЗВАЛУ педерації....
2 З точки зору громадян України які ЖИВУТЬ сьогодні і старші 15 років - якщо Війна буде йти ще 5 років -це СИЛЬНО ПОГІРШИТЬ ЇХ ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ , а життя бійців ЗСУ взагалі поділить навпіл (не тому що вони можуть загинути , а тому що провівши 5-10 років в окопах вони не зможуть адаптуватись до мирного життя)

То тобі треба який рік?
2027 - але щоб твої внуки ще розхльобували неаявність агресивної педерації на своїх кордонах?
Чи 2030 - і тоді внукам пофіг , бо Україна по чисельності і економічній міцності буде більша/сильніша від будь якого осколка педерації.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28488
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 15:02

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:......
ти розумієш, що Раша несе шалені втрати від цієї війни? при відсутності якихось реальних здобутків...

Слив - как и ожидалось - засчитываем.

"втрати" - в чем? - в рублях?.. "шалені" - это в _годах_ — сколько?


ти задав кілька питань, я відповів. на мої питання - ти мовчиш

Не "відповів", а "я ж не ворожка"...
Так ты мне мои же вопросы задаешь. Добавляя (для эпичности?) всякие пустопорожние "шалені"...
_hunter
 
Повідомлень: 11913
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 15:03

  Shaman написав:.........
ось з якоїсь спроби щось виходить об'єктивне... можлива злочинна бездіяльність окремих представників поліції - так коректно... там же за посиланням написано - буде розслідування, про результати повідомлень...

Образец использования типичной методички советского пропагандиста - криника допустима и даже необходима, но никаких обобщений.
"Если кто-то, кое где, у нас порой".
И ещё, если помните: "головокружение от успехов", "перегибы на местах".

а можливо згоден моральна неготовність поліція - коли п'яного рагуля-нападника вбили в Дніпрі - скільки було вереску на форумі - що ж це коїться. тому так, всім доведеться звикати (в першу чергу суспільству), що агресивні дії мають наслідки...
Интересное сравнение.
Безоружный пьяный бычок, который, в лучшем случае, нанесёт "лёгкие телесные повреждения" и вооруженный карабином человек, который уже стреляет в людей.
Понятно, первого, можно и убить, а от второго надо убегать, а то ещё и вас убьёт. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39883
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1749217493174941749517496>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 4655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 6409
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 274651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5369)
19.04.2026 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.