Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 19:59

  Прохожий написав:flyman
...
а як ситкивка?
приклеелась?

вона в нього дуже гнучка. як треба державу захищати, вона в нього відклеєна... а як філіппінок роздивлятися - то все на місці, руки теж там де треба :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:13

  Shaman написав:й все одно
Клименко після теракту в Києві анонсував законопроєкт про легалізацію зброї для цивільних
У неділю, 19 квітня, Клименко зазначив у Telegram, що найближчим часом відбудеться розмова з народними депутатами, громадськістю, журналістами та ветеранською спільнотою стосовно підготовки фінальної версії документу.

«Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву», — додав Клименко.

це просто визнання реальності. зброї в країні багато. погані хлопці її й так отримають. ми ВЖЕ живемо в іншій реальності, питання ми це визнаємо чи ховаємо голову в пісок?

После 2МВ в стране тоже было "багато зброї".
Но как-то справились.
Я не приводил здесь примеры зверских преступлений с объектив.тв, но они есть.
С легализацией оружия их станет ещё больше.
Называется, решили переложить на граждан функции полиции. По принципу: "Спасение утопающих дело рук самих утопающих".
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:22

З лютого 2026 федеральні виплати за загибель у педерації зменшені з 3 млн фублів до 1 млн фублів
Інформація для тих хто вірить що гроші в педерації ніколи не закінчаться....
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:27

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И о границах 1991. Я сомневаюсь, что в границах 1991 ВВП будет расти быстрее, чем в сегодняшних. На оккупированных территориях, особенно на Донбассе, очень много придётся восстанавливать и стоить это будет очень дорого.
А хто казав що ми СПОЧАТКУ будемо вкладатись там де низька віддача?
Це ж твій совоквий підхід , спочатку нагодувати африку, а вже потім тих хто годував Африку
Ми будемо діяти точково , тим більше що шахти/теплова енергетика- це була головна біль ураїнської економіки , які зїдали половину всіх дотацій..
А тут педерація нам допомогла
Шахти і шахтарів - знищила, а території без населення НЕ ПОТРЕБУЮТЬ грошей для підтримки їх інфраструктури.
Тому
Почнемо з того що ЗАМІНИМО вже знищені шахти/ТЕС на СЕС/ВЕС+акамуляторні системи збереження
Ветер вам в паруса!
Но вы будете продолжать торговать в своём ларьке.
А население на тех территориях всё же есть. Но понимаю, что вам то население до лампочки. Там все "неправильные" украинцы, пусть подыхают.
1 Я пенсіонер і буду по твоєму прикладу оббирати бідних ордловців
2 Одне діло 6 млн населення серед яких 4 млн працездатних....
Друге діло
педераційники ПОКЛАЛИ в могилу всіх працездатних мужиків в корпусах ОРДЛО (першому Луганському і Другому Донецькому), жінки покладених переїхали в педерацію
Ще частина всигла втекти на Захід...
Максимум що там залишиться це 1-2 млн населення і ті пенсіонери....
Так що Заради НИХ будувати щось , що все одно працювати не буде бо відсутні працівники - нормальна людина не буде
А такі совки як ти які годували африку забираючи в своїх -Слава Богу вже давно в рятій точці з точки зору прийняття рішень.

Так що переживай звичайно , але від твоїх переживань ні тим хто залишиться в ОРДЛО ні тим хто поїде в кращі місця України - життя не зміниться.
А от від праці і розуму - зміниться
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:31

  барабашов написав:
  ЛАД написав:Ветер вам в паруса!
Но вы будете продолжать торговать в своём ларьке.
А население на тех территориях всё же есть. Но понимаю, что вам то население до лампочки. Там все "неправильные" украинцы, пусть подыхают.

Водочкой торговать и сигами
А не фермерским молочком, творожком и вырезкой с фермы своих вгодованных «таксистов-ухылянтов»
Для того щоб продавати творожок і вирізку... треба щоб її хтось виготовив...
Якщо мешканці територій які зараз в ОРДЛО зможуть опануватий цей бізнес - то й вони будуть отримувати від нього прибуток...
Але тільки туди не можна пускати ладів, бо замість приватних сільськогосподарських ферм він зажене всіх на будівництво МЕТАЛУРГІЙНОГО комбінату або АЕС , з виплатами продпайком(100 грам хліба трудодень і квитанцією , що після того як збудоване запустяться з будівниками розрахуються)
Так лад?
ти ж противник розвитку Сільського господарства особливо в приватних маленьких фермах, тобі масштаби подавай.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:32

  ЛАД написав:
  Shaman написав:й все одно
в срср був тоталітарний режим, й зброя на руках населення - це пряма загроза для режиму. тому звісно жорсткими методами впорались.

а в США чомусь не вважають, що наявність зброї - це перекладання функцій. ба більше, вони собі ще й шерифа обирають ;)

а ви ніколи не стикалися зі звірячими злочинами БЕЗ вогнепальної зброї? в бандюків зброя й так є, як наявність легальної зброї збільшить кількість злочинів - хибне твердження... в Естонії що, так багато злочинів?..
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Называется, решили переложить на граждан функции полиции.
Я прихильник дозволу на видачу зброї... з уточненнями що таке право треба заслужити і заслуги мають мати чіткі описи...
Наприклад сплата податків не менше середнього по країні ( а бажано і вище підняти цей критерій)
чи служба в ЗСУ не менше 1 року на передку, або 2 років в тилових частинах
І стандартне
Огляд психолога, нарколога і так далі....
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Зрозуміло, що для вас кращий сценарій — до останнього… як діди у 1920.
А можна уточнити
За кого воювали діди в 1920?
За Махно?
Колчака?
Денікіна?
Бо ті які за Будьонного , Троцького і Ворошилова - ті нормально дожили практично до наших днів....
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:55

  budivelnik написав:
  Schmit написав:Зрозуміло, що для вас кращий сценарій — до останнього… як діди у 1920.
А можна уточнити
За кого воювали діди в 1920?
За Махно?
Колчака?
Денікіна?
Бо ті які за Будьонного , Троцького і Ворошилова - ті нормально дожили практично до наших днів....

Та хз, за кого воювали діди цієї незламної пані, але яка держава на наших теренах допотужнічалась у листопаді 1920 — здогадатись неважко.
Schmit
 
Повідомлень: 5527
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та хз, за кого воювали діди цієї незламної пані, але яка держава на наших теренах допотужнічалась у листопаді 1920 — здогадатись неважко.
Держава чи трьохрічне дитинча, якому не дали навіть оговтатись і якого зрадила АНТАНТА ?
budivelnik
