19 апреля (Reuters) - Восемь детей в возрасте от 1 до 14 лет погибли в результате массовой стрельбы в воскресенье в Шривпорте, штат Луизиана, а предполагаемый стрелок позже был застрелен полицией во время погони на автомобиле, сообщили местные власти. Этот инцидент стал последним случаем массовой стрельбы в Соединенных Штатах. Пресс-секретарь полицейского управления Шривпорта Кристофер Борделон заявил на пресс-конференции, что некоторые из детей были родственниками предполагаемого стрелка и что стрельба произошла в трех жилых домах. Борделон заявил, что в общей сложности были ранены не менее 10 человек, но не предоставил подробностей о состоянии выживших. Стрельба произошла в воскресенье вскоре после 6 утра и квалифицируется как бытовой конфликт, заявил Борделон. По словам Борделона, подозреваемый в стрельбе угнал автомобиль после перестрелки и погиб после того, как полиция открыла огонь по машине во время погони, которая зашла в соседний округ Боссье. Пресс-секретарь полиции штата Луизиана Кейт Стегалл сообщила, что полиция штата Луизиана расследует инцидент со стрельбой, в результате которого пострадал этот человек. ........«Нам известно, что некоторые из детей, находившихся внутри, были его потомками», — сказал Борделон. ........«Это трагическая ситуация, возможно, самая ужасная трагическая ситуация, которая когда-либо случалась в нашей жизни», — заявил мэр Шривпорта Том Арсено. .........Не считая инцидента в Шривпорте, произошедшего в эти выходные, по данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в Соединенных Штатах произошло как минимум 119 массовых расстрелов, в результате которых погибли 117 человек, в том числе 79 детей, и 458 человек получили ранения. В архиве массовое убийство определяется как инцидент, в котором по меньшей мере четыре человека, не считая стрелка, получают ранения или погибают от огнестрельного оружия. Согласно данным архива, в прошлом году в Соединенных Штатах произошло 407 массовых расстрелов.
Краткое содержание - Трамп заявил, что США захватили иранское грузовое судно. - Трамп заявил, что американские посланники будут в Пакистане для проведения переговоров. - Агентство IRNA сообщает, что Иран отвергает переговоры, ссылаясь, среди прочих причин, на блокаду со стороны США. - Пакистан намерен выступить посредником в Исламабаде при усиленных мерах безопасности. ...........В воскресенье Трамп заявил, что американские военные взяли под контроль иранское грузовое судно, пытавшееся прорвать блокаду. «Мы полностью контролируем их судно и изучаем, что находится на борту!» — написал он в социальных сетях, добавив, что американские силы пробили дыру в машинном отделении судна.
Краткое содержание - Европейские союзники опасаются, что американская команда может заключить поверхностное соглашение с Ираном. - Технические споры по поводу обогащения урана и смягчения санкций остаются неразрешенными, предупреждают дипломаты. - Иран добивается гарантий, в то время как Европа призывает к более широкому участию в переговорах.
Потому что 9 шансов из 10 что тот погибший о которым пишете, в руках его не держал. При жизни.
Сама ідея пополювати з карабіном на овець може не прийти в голову, якщо є шанс що в одного з 5 оточуючих овець є теж зброя. Доречі як і «прекрасні» ідеї когось, хто не сподобався в потоці, підрізати і кулаками повиховувати. Ну і всілякі подібні (хоч і видумані) варіанти «з молотком піти гуляти на коксохім» , бо молоток важко діставати буде з дупи, хоч вона і велика.
Щодо навичок володіння… Саме законна наявність вдома зброї спонукає періодично нею користуватись для тренування (тим більше що інфраструктура для цього підтягнеться за попитом). У мене в трохи молодші роки було кілька знайомих які мали зброю з різним (частіше неповним) ступенем законності володіння. Пристріляти/потренуватись хотілось , і видумували всякі мутні варіанти «далеко в лісі» і так далі. А був би тир , куди при наявності вже законної зброї прийшов і потренувався.. Значення для обороноздатності держави я б не перебільшував. Стрілецькі бої зараз мізерний відсоток реальних втрат на полі бою. Де треба мати неабияку вдачу дійти на відстань ближнього стрілецького бою через кілометри кіл-зони.
Потому что 9 шансов из 10 что тот погибший о которым пишете, в руках его не держал. При жизни.
Сама ідея пополювати з карабіном на овець може не прийти в голову, якщо є шанс що в одного з 5 оточуючих овець є теж зброя. Доречі як і «прекрасні» ідеї когось, хто не сподобався в потоці, підрізати і кулаками повиховувати. Ну і всілякі подібні (хоч і видумані) варіанти «з молотком піти гуляти на коксохім» , бо молоток важко діставати буде з дупи, хоч вона і велика. .
Понятно. Вероятно, речь о разрешении на ношение короткоствольного оружия. После такового, по моему мнению, Украину лучше, все-таки, покинуть.
Faceless написав:........... Ухвалення легалізації на хвилі подібних випадків- погана ідея, але не тому, що легалізація погана, а тому, що це імпульсивне рішення Шодо зростання кількості злочинів після легалізації - відома маніпуляція, що не має реальних підтверджень. Зараз злочини і без легалізації існують, отже легалізація це не перепона і не стимул. Я вже мовчу що йти на злочин з власною зареєстрованою нарізною зброєю- ідіотизм. І мова не про перекладення на громадян фунцій поліції в жодному разі. Хоча поліція не виконує покладені на неї функції, і в принципі є одним з найбільш нездарних і корумпованих органів, з репутацією нікчем
Злочини, конечно, існують. Но, скорее, всего, их станет больше и с более тяжёлыми исходами. И не потому, что люди будут идти на них обдуманно. А просто по пьяни, в состоянии аффекта и т.п. О "плановых" я не говорю, тут, скорее, останется, как и было. Тут шаман прав - кому надо, достанут.
На підпитку, в стані афекту - це ваші припущення. Немає сплеску злочинів при легалізації зброї. Зараз не є особливою проблемою оформити довгоствольну - і щось не стріляють особливо пʼяні і в стані афекту
Потому что 9 шансов из 10 что тот погибший о которым пишете, в руках его не держал. При жизни.
Сама ідея пополювати з карабіном на овець може не прийти в голову, якщо є шанс що в одного з 5 оточуючих овець є теж зброя. Доречі як і «прекрасні» ідеї когось, хто не сподобався в потоці, підрізати і кулаками повиховувати. Ну і всілякі подібні (хоч і видумані) варіанти «з молотком піти гуляти на коксохім» , бо молоток важко діставати буде з дупи, хоч вона і велика. .
Понятно. Вероятно, речь о разрешении на ношение короткоствольного оружия. После такового, по моему мнению, Украину лучше, все-таки, покинуть.
й поїхати в країну, де це все одно дозволено чи до Раші поїдете?