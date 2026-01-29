Додано: Пон 20 кві, 2026 14:28

ЛАД чим відрізняються дорослі люди від інфантилів?.. Ірану ядерна зброя потрібна не для захисту. вони самі про це неодноразово казали. окрема тема, шо шиїзм - це шлях мучеників, там є релігійні ідеї щодо того, що кінець світу треба влаштувати (знайду, дам посилання на статтю). й цим людям дозволити мати ядерну зброю?.. в кращому випадку, це буде інструмент шантажу світу й збереження диктатури, як в КНДР. ви бачите ознаки, що Корея збирається напасти на КНДР?



конкретно в цьому допису я кажу про ризик загроз, якщо Іран отримає зброю - це основна причина, чому Ізраіль пішов на цю атаку. ви особисто не бачите реальних загроз, що Україна в межах досяжності іранських ракет. ви ігноруєте, скільки українців ВЖЕ загинули від іранської зброї? це реальна загроза й для України теж...



я можу визнати свою відношення до сторін конфлікту США-Іран. а ви зможете? чи будете переконувати в своїй об'єктивності?

Вы бы меньше читали всякие статьи-пугалки.Да, Иран хочет уничтожить государство Израиль. Но не евреев, как Гитлер. Но для этого совсем не нужно ЯО, этого можно добиться и обычным, особенно учитывая огромное превосходство в численности населения - разница существенно выше, чем у нас с РФ. И я тут как-то давал цитату о том, что в Иране была самая большая еврейская община и, оказывается, в Тегеране была синагога. И уничтожена она не мусульманами, а вполне себе христианскими бомбардировками США (или Израиля?)О фетве Хоменеи об отказе от ЯО вы не слышали? Сегодня её статус пока не понятен, его сын её действие пока не подтвердил. Но и не отверг.А для Израиля Иран, безусловно, представляет большую опасность. Даже без ЯО. Их я как раз вполне понимаю. Только не надо мне рассказывать сказки, что добрый дядя Сэм начал войну для защиты маленькой Красной шапочки (Израиля) от страшного и злого Серого волка (Ирана). Это можете рассказывать своим детям, если они у вас есть. Это, кстати, тоде ваша личная тайна, хотя о многих других здесь известно."свою відношення" я уже высказывал. И, в отличие от вас, прямо, без экивоков.Прошлогодние бомбёжки я ещё поддерживал. Там были конкретные и достаточно ограниченные военные и ядерные цели.Эта война началась в процессе переговоров, результат которых ещё был не ясен. Появление ЯО у Ирана завтра или через неделю не угрожало и переговоры следовало продолжать. Начало войны Штатами доказывает только то, что их интересовала совсем не возможность появления ЯО у Ирана. Так же, как в Ираке интересовало совсем не наличие ОМП.А вы продолжаете свою политику - не высказывать ясно своё отношение, чтобы всегда можно было выкрутиться и сказать: "Дайте цитату. Я такого не говорил".Поэтому и на мои 2 прямых вопроса вы так и не ответили.Чтобы вам не искать, повторю:1. Что мы (Украина) должны сегодня делать? Каким образом можно добиться мира?2. Когда лично вы пойдёте в армию? При каких условиях? Когда надо будет защищать Львов? (Такого, конечно, не будет).