Додано: Пон 20 кві, 2026 17:05

Shaman написав: це ви мені розповідали про реальний світ без правил та рожевих окулярів. тримайте в обидві руки. що тепер за питання - а Іран за що? в цьому випадку всі притомні люди розуміють, за що Іран. й моє припущення, пересічні іранці легко поміняли б можливість бомбити Ізраіль на нормальну економіку - але хто ж їх питає.



тому так США в ПОРУШЕННЯ міжнародних законів приводить Іран до тями. як на Дикому Заході. всі досягнення в міжнародних відносинах останніх 80 років після 2СВ спустили в унітаз. маю надію відбудують нові правила - але для цього треба ще й Рашу привести до тями. й якщо Китай не нападе на Тайвань...



Це твоя ключова логічна помилка.Але США придумали казку що правила є і вони працюють і Україна(і інші) повелись. Саме тому США в великій мірі винувата у війні. Зрозуміло що винувата РФ, але ми ж не будемо звинувачувати вовка що він з'їв вівцю, ми будемо звинувачувати пастуха.А в 2014 виявилось(наяву) що Україна ЛОХ.А деякі, як ти, і досі вірить в якісь там "міжнародні правила".І помагають нам зовсім не через "міжнародні правила" а тому що їм вигідно це робити, їм вигідно щоб Україна трималась і "сточувала" РФ. На сьогодні це вже очевидно.І по Ірану. Я не на стороні Ірану, але з точки зору справедливості Іран все робить правильно. На нього несправедливо напали, і він знайшов слабке місце - Ормузьку протоку і б'є туди.А США б'ють по Ірану не тому що він щось там порушив(РФ багато що порушила і нічого) а тому що можуть. А проти РФ - не можуть.