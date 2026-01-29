Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 кві, 2026 19:59
Hotab написав:
Щоб умнічати, треба трохи розбиратися в питанні.
* Загальна середня тривалість життя:
* Чоловіки: ~66–67 років
Якщо вже дожили до 60 років:
* Чоловіки: ще ~14–15 років → тобто в середньому до 74–75
ти поумнічав не розібравшись в брехні ші?
killer_of_liars
Повідомлень: 32
З нами з: 01.11.25
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:01
ЛАД как раз не имел ввиду модерацию
А я якраз мав. Бо і стасюк багатопятірочний натякнув, що модератори «дозволяли» кончати його. Так от поки він служив - не дозволяли . І він творив тут що хотів. А от коли його стали наказувати за оце «творив», тут він все зрозумів і пішов.
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 18680
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2602 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:02
Ще один «стасюк» прибіг.
Ну розкажи де брехня?
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 18680
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2602 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:02
ЛАД написав: Hotab написав:
............
станом приблизно на 2019–2021 роки) показники в Україні були такими: * Загальна середня тривалість життя: ~71–72 роки * Чоловіки: ~66–67 років * Жінки: ~76–77 років очікувана тривалість життя при досягненні певного віку (life expectancy at age X). І вона дійсно суттєво зростає, бо “відсікається” ризик ранньої смертності. Для України перед війною (орієнтовно за даними Держстату та міжнародних баз на 2019–2020): Якщо вже дожили до 60 років: * Чоловіки: ще ~14–15 років → тобто в середньому до 74–75 * Жінки: ще ~19–20 років → тобто до 79–80
Добавлю к вашим цифрам:
Практично кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
И сегодня, думаю, эта статистика сильно устарела и цифры будут заметно ниже.
ще пару років тому писали ЗМІ що середній вік дожитія М57
а ті довоєнні числа хіба для вологих мрій
flyman
Повідомлень: 42800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:04
66-67 не равно 74-75!
чи ти не внікаєш в те що тут постиш?
killer_of_liars
Повідомлень: 32
З нами з: 01.11.25
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:07
killer_of_liars написав:
66-67 не равно 74-75!
чи ти не внікаєш в те що тут постиш?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20251205-yaka-serednya-tryvalist-zhyttya-v-ukrayini-shho-govoryt-statystyka/
Згідно з проєктом Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, середня тривалість життя в нашій країні відчутно скоротилася в попередні роки. У документі наведено порівняння середньої тривалості життя українців у
2020 та 2023 роках. Згідно з експертною оцінкою: середня тривалість життя чоловіків в Україні за цей період знизилася із 66,4 року до 57,3 року;
Яка середня тривалість життя в Україні 2025 — наразі сказати неможливо, оскільки точних даних немає.
flyman
Повідомлень: 42800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:10
Ну так уж не надо.
Середня очікувана тривалість життя
..........Обидві статі.... чоловіки.... жінки
2019... 72,01.............. 66,92......... 76,98
Данные отсюда -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
В 2021-2022 немного упала.
Время доживания искать не стал.
ЛАД
ЛАД
2
Повідомлень: 39913
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:10
killer_of_liars написав:
66-67 не равно 74-75!
чи ти не внікаєш в те що тут постиш?
Може ти не вникаєш?
Якщо серед УСІХ чоловіків від народження до смерті - то середній 66-67
Якщо серед чоловіків які ДОСЯГЛИ 60 років - то середній вік досягнувших - 74-75...
Сам розберешся де помилився?
budivelnik
Повідомлень: 28508
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3019 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:13
66-67 не равно 74-75! чи ти не внікаєш в те що тут постиш?
Зрозуміло, черговий «стасюк-2» не розуміє що таке очікувана тривалість життя при народженні , і що таке для тих , кому вже х років.
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 18680
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2602 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:16
Ну у вас же не повинно бути амнезії! Хай той болван не розуміє про що пише, він тут за петрушку. Але ж з вами це питання детально розбирали на ковідній гілці.
Умовні батьки Бігора не могли бути серед тих, хто помер у місячному віці від краснухи. Вони не могли загинути в 12 на мотоциклі, чи вмерти від рвотних мас в 14. Їх не могли вбити на дискотеці ножем , бо вони б не зробили Бігора.
Тоді до чого оте «очікуване при народжені»?
Я взяв «якщо вже дожили до пенсії, то..»
Можна взяти, «якщо дожили до 25 і зробили Бігора, то..»
Але ніяк не «при народженні».
Hotab
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 18680
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2602 раз.
