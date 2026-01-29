Ганебна для нашої демократичної країни «спецоперація» з виловлювання двох роботяг-будівельників, які, тікаючи від «людоловів», намагались врятуватися на будівельній люльці…

Іншого, який забрався було на кран (і грозився звідти вистрибнути), зрештою, відпустили, бо йому було за 59 років (хоча могли і на ньому совкову галочку поставити…).

Випадково дізнався про цю, вибачте, дику ситуацію. Був неподалік, підскочив.

Домовились, що в такому разі немало поліцейських і ТЦКашників відійдуть на безпечну відстань, а бідолаг-будівельників в моєму супроводі повезуть не у «відстійник» (екс-пологовий), а в міський ТЦК.

Старшого з них (1990 р.н.) справді відвезли в міський ТЦК, я поїхав з ним і його дружиною в поліцейській машині туди, і зайшов з ним а ТЦК, щоби йому оформили протокол про адмінвідповідальність - штраф).

Але другого (25-річного) чомусь таки повезли одразу у «відстійник»:(

І я про це дізнався вже пізніше…

Хоча результат в обох випадках виявився однаковим. Старшого також відправили на ВЛК, посилаючись на директиви від ГШ і т.п. - мовляв, не можуть оштрафувати і дати повістку, типу мусять одразу на ВЛК і мобілізувати (ВЛК, зрозуміло, формальність)…

Мої намагання переконати, щоби все ж просто виписали повістку (бо ж за неявку, і другий раз, передбачена окрема відповідальність) не увінчались успіхом. І апеляція до того, що такі дії працюють на збільшення статистики СЗЧ і т.п., - також, бо це, мовляв, вже не проблеми ТЦК, їм головне мобілізувати і доставити в навчальні центри…

Переконаний, це не просто не перспективний вектор, а, вибачте, вбивчий для нашої країни…:(

В цілому ці події прибили ще частину з рештки надій, що ми можемо, як країна, якось вирулити з цієї клятої війни з хоча би не дуже катастрофічними наслідками…

Українці ненавидять українців:((, «представники держави» виловлюють неспроможних служити/воювати співгромадян і заганяють їх в армію тупо «для кількості», а далі - «не наші проблеми»:((

Так добитися виграти війну неможливо…

І, ще раз, велике прохання до українців, які відчувають, що потенційно могли би приносити користь Силам оборони, - виходьте на звʼязок з підрозділами, про які дізналися, що ставляться гідніше до військових і не жертвують людьми заради чергової якоїсь посадки, пробуйте знайти себе в армії.

Це важливо.

А якщо неспроможні служити/воювати, і маєте можливість вибратися за кордон, - можете розглядати такий варіант, бо внутрішні агресори не дадуть вам просто працювати на Справу оборони роботою на економіку, не дадуть в такий спосіб допомагати Армії і Захисникам:((

Внутрішні агресори плювати хотіли на людську гідність, конституційні права і свободи і т.п. Вони бачать у всіх відповідного віку і статус лише «мʼясо» для фронту, або донорів для бусифікаційного схематозу:((

Вибачте, що не дуже оптимістичний пост…

Депутат Мазурашу