Додано: Вів 21 кві, 2026 07:30

Може хоч 50% там правди (я про висновки .. бо факти наче підтверджені)



Сили оборони України реалізували безпрецедентну за масштабом та наслідками операцію з ліквідації залишків Чорноморського флоту РФ та знищення стратегічного ешелону російської протиповітряної оборони. Аналіз верифікованих даних вказує на системний і незворотний колапс оборонних спроможностей окупаційного контингенту.



Фактаж наступний: за дві доби, в ніч на 18 та 19 квітня, у Севастопольській бухті було вражено одразу п'ять російських військових кораблів. Операції реалізовані спецпідрозділами СБУ та ГУР з використанням важких повітряних FPV-дронів з бойовою частиною у 100 кілограмів, що за руйнівним потенціалом дорівнює авіаційній бомбі. Це задокументований доказ повної технічної неспроможності російської ППО захистити найбільш пріоритетну акваторію.



У ніч на 19 квітня спецпідрозділ ГУР вразив два великі десантні кораблі загальною вартістю 150 мільйонів доларів. За добу до цього, в ніч на 18 квітня, спецпризначенці СБУ вивели з ладу ще три судна. Розслідувальна група «Кіберборошно» верифікувала ураження ВДК «Костянтин Ольшанський» та «Микола Фільченков» (наліт 19 квітня), а також ВДК «Ямал», «Азов» і розвідувального корабля «Славутич» (наліт 18 квітня). Сумарна вартість лише чотирьох знищених ВДК значно перевищує 300 мільйонів доларів. Технічні характеристики цих кораблів підтверджують їхнє критичне логістичне значення: «Ямал» міг перевозити до 500 тонн вантажу, «Фільченков» - до 1000 тонн, включаючи десятки одиниць бронетехніки (БТР, БМП, танки) та великі десантні контингенти. Ворог сховав ці кораблі в бухті, сподіваючись на фізичний захист від морських безекіпажних катерів, але отримав удар з повітря виключно по критичних вузлах, виведення з ладу яких означає перманентне знищення всього корабля. Росія більше ніколи не побудує подібні судна в умовах санкцій і гарантовано не заведе їх у Чорне море. Функція російського флоту як інструменту проєкції сили зведена до нуля.



Паралельно з ліквідацією флоту відбувається планомірне винищення російської ППО, що є прямою першопричиною успіху глибоких ударів по Криму та Новоросійську. Разом із двома ВДК 19 квітня ГУР знищило радіолокаційну станцію «Подльот» вартістю 5 мільйонів доларів, пряма задача якої полягала у виявленні малопомітних низьколітаючих цілей. Проте найважливішим індикатором агонії російської оборони є ліквідація Силами безпілотних систем (СБС) двох абсолютно унікальних комплексів: РЛС 50Н6А зі складу новітнього ЗРК С-350 «Витязь» на Донеччині, у районі Новоолександрівки, та екзотичного корабельного ЗРК «Тор-М2КМ» поблизу Мелітополя на Запоріжжі.



Поява цих систем на лінії бойового зіткнення - це задокументований факт критичного дефіциту засобів ППО в армії РФ, що межує з відчаєм. ЗРК С-350 розроблявся протягом 20 років спеціально для закриття «сліпих зон» між стратегічними С-300/С-400 та комплексами ближнього радіуса дії. РЛС 50Н6А з активною фазованою антенною решіткою - це єдині «очі» системи, здатні супроводжувати десятки цілей та наводити ракети. Без цієї РЛС весь комплекс стає сліпим шматком металу. Її перекидання на Донеччину пояснюється спробою росіян заткнути дірки в обороні ключового напрямку свого наступу, який системно виноситься українськими далекобійними ударами. Те саме стосується й автоматичного бойового модуля корабельного «Тор-М2КМ» вартістю 60 мільйонів доларів. Комплекс, який технічно не оптимізований для роботи на суші, окупанти притягнули в Запорізьку область через тотальну нестачу стандартних систем. Лише за половину квітня Сили оборони вибили п'ять систем «Тор» (загалом 18 елементів за даними СБС), у березні було ліквідовано 41 систему ППО, а за попередні три місяці - 54. Крім того, верифіковано знищення 27 комплексів «Панцир», при понад 50 непідтверджених епізодах. Російська ешелонована ППО де-факто припинила своє існування як цілісна дієздатна структура.



Каскадне обвалення російської оборони підкріплюється регулярними результативними ударами по їхньому військово-промисловому комплексу та логістиці на території РФ. Повторне ураження нафтопереробного заводу в Туапсе та масований удар ракетами «Нептун» по заводу «Атлант», де виробляються компоненти для стратегічних дронів «Оріон» та БПЛА «Молнія» (чотири прямих влучання: одна будівля знищена повністю, три пошкоджені), демонструє абсолютну домінацію української розвідки. Україна має безперебійний доступ до даних західних супутників, систем ДРЛО та здійснює цілодобову тактичну безпілотну розвідку над кожним квадратним кілометром фронту. Натомість Росія тотально осліплена: у неї відсутні ДРЛО, критично бракує супутників, а заводи з виробництва розвідувальних БПЛА методично випалюються ракетами.



Російська Федерація остаточно втратила здатність захищати власні військові та інфраструктурні активи. Системне виснаження ППО через примусове використання нецільових, дорогих та унікальних систем на кшталт С-350 та корабельних модифікацій «Тор» призводить до стрімкого оголення тилової логістики та передових позицій. Росія математично позбавлена можливості адекватно реагувати та компенсувати втрати. Кожен знищений радар чи пускова установка множить площу «відкритого неба» над позиціями РФ. Збройні сили України перевели окупаційний контингент у статус полігону для відпрацювання засобів ураження. Севастопольська бухта вже функціонує виключно як могильник для російського металобрухту. У найближчій перспективі повна відсутність протиповітряного покриття дозволить українським ударним безпілотним та ракетним системам безперешкодно та методично стерти в нуль усі залишки російської нафтопереробної галузі, логістичних вузлів та аеродромної мережі, що гарантовано призведе до повного паралічу та логістичного колапсу угруповання ворога.