RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17514175151751617517>
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 14:42

  M-Audio написав:...кримінальна відповідальність за виїзд/неповернення. А в тій країні кажуть -- для візи/ВНЖ/ПМЖ надайте довідку про відсутність судимості з країни вашого громадянства. А тут упс, виявляється, що заведено справу і довідку не дають. І треба або якось владнати ту справу, або щось робити в напряму того сірого паспорту. І те, і інше - довго і дорого. А тимчасовий захист закінчується....
Хто вже довго живе за кордоном на постійному місці проживання, але громадянство мають українське, потребують українського паспорту для цього. А щоб отримати новий паспорт, потрібен військово-обліковий документ. Паперового, звісно, ні в кого немає, а для електронного потрібна авторізація, BankID, український номер телефону тощо. В деяких нічого цього немає. Що робити незрозуміло.
Спілкуюся з одним луганчанином, що виїхав між 2014 та 2022 роками, не пам'ятаю точніше. Паспорт в нього є, і він навіть Резерв+ поставив. І згідно цього резерв+ він у розшуку, бо щось там не повідомив чи не надав. Також каже, що ставив там місце проживання за кордоном, але, як видно, не допомогло. Дадуть йому новий паспорт, коли знадобиться? Може й так, але впевненості немає. Збирається писати листа і запитувати, яким чином його інформували про розшук чи адмінсправу.

Хто казав, що М25-60 неможливо повернути з-за кордону? Ось простий спосіб, безкоштовний для держави Україна.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6261
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 14:53

Це повільний, трудомісткий і бюрократичний шлях, виключно методом кнута. Уявіть таким способом вимушено повернеться умовний громадянин Х., житло якого в окупації і який жив закордоном вже 5-7 років, діти якого там пішли в школу з 1 класу, він з дружиною працював, взяв іпотеку і т.д. То він буде ненавидіти Україну більше ніж окупант-бурят
Letusrock
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 15:06

безкошотовний

якщо він взагалі виявиться з часом "без документів", то повернути Німеччина взагалі ніяк, але на думку таких як флер "простий спосіб" "безкошотовний для держвави Україна"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42802
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 15:21

  fler написав:Хто казав, що М25-60 неможливо повернути з-за кордону?

Скільки вже повернули?
Чому неможливо виїхать, це шо, тюрма? Де рішення суду?
Water
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 06.03.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 15:35

  _hunter написав:
  Бетон написав:Поліцейським, які втекли від київського терориста загрожує від 5 до 8 років тюрми

а что такое? что за зрада?

Дикари...
  budivelnik написав:ПС по відео
Два поліцейські стоять коло дитини , потім отримавши від неї якусь інформацію РОЗХОДЯТЬСЯ в сторони , потім СПОКІЙНИМ кроком ПОВЕРТТАЮТЬСЯ ... на цей проміжок часу ніякої критичної ситуації ніхто не бачить....
Тепер питання
Чому поліцейські побігли ВІД точки куди прибіг чоловік якого ймовірно застрелили...
І що тобі не зрозуміло в моєму дописі?
Що ПОКИ ЩО озвучена ПІДОЗРА
З нею будуть РОЗБИРАТИСЬ
Рішення кінцевого ще немає....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28514
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 15:56

Та все понятно - я ж и говорю - дикари. Все ж очевидно: ребенок сказал - "нет там ничего страшного. И вообще чоловіка ймовірно застрелили - бегите отседова". Они и побежали.
А тут какие-то РОЗБИРАТИСЬ на пустом месте устроили :roll:
А Генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку - вообще случайно. Просто совпало так...
_hunter
 
Повідомлень: 11927
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:12

  _hunter написав:...А Генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку - вообще случайно. Просто совпало так...

й у відставку пішла адекватна людина. а ці все шукають, кого б ще звинуватити.

а найцікавіше, якби ці цкувальники повели себе в цій ситуацію? гадаю навіть не втекли б, бо відразу б обісрались...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку - вообще случайно. Просто совпало так...

Все верно.
Пошел на повышение
Глава патрульной полиции Жуков, подавший в отставку после теракта в Киеве, станет советником главы Нацпола.

На новой должности Жуков будет заниматься вопросами участия полиции в военных действиях.
dimo_0n
 
Повідомлень: 608
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:13

  serg1974 написав:
  Shaman написав:це твої фантазії... Харків не буде окупований, як би це не бажали деякі харків'яни...

Те деякі уже давно не в Харькове. Для того чтобы в этом убедиться и перестать тиражировать устаревшее клише, полезно иногда приезжать.

це ти про що, хлопчик?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:14

в тебе є претензії до нього?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 17514175151751617517>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.