RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17514175151751617517
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:18

Украина предложила США переименовать в "Донниленд" оставшуюся подконтрольной себе часть Донбасса в попытке переубедить США в их требовании вывода ВСУ с его территории, пишет The New York Times.

По информации издания, пока эти усилия не принесли результатов, хотя сам термин Donnyland ("Донниленд"), являющийся гибридом слов Дональд, Донбасс и Диснейленд, продолжает использоваться на переговорах.

Один из украинских переговорщиков с помощью ChatGPT создал зелено-золотой флаг Донниленда и национальный гимн.

https://www.nytimes.com/2026/04/21/worl ... Position=3
Xenon
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:25

  flyman написав:
  fler написав:Хто казав, що М25-60 неможливо повернути з-за кордону? Ось простий спосіб, безкоштовний для держави Україна.

якщо він взагалі виявиться з часом "без документів", то повернути Німеччина взагалі ніяк..

Угумц, десятки тисяч М25-60 раптом "виявились "без документів" десь у Німеччині, Польщі та інших країнах світу. Цікава схема, flyman. Фантазуй далі.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6261
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17514175151751617517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.