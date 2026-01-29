Украина предложила США переименовать в "Донниленд" оставшуюся подконтрольной себе часть Донбасса в попытке переубедить США в их требовании вывода ВСУ с его территории, пишет The New York Times.
По информации издания, пока эти усилия не принесли результатов, хотя сам термин Donnyland ("Донниленд"), являющийся гибридом слов Дональд, Донбасс и Диснейленд, продолжает использоваться на переговорах.
Один из украинских переговорщиков с помощью ChatGPT создал зелено-золотой флаг Донниленда и национальный гимн.