fler написав:Конкретно щодо Німеччини: "Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (за даними на квітень 2026 р.) заявив, що Берлін працюватиме над поверненням українських чоловіків призовного віку додому та обмеженням їхнього потоку до ФРН. Він підкреслив важливість їхньої присутності в Україні для допомоги державі, підтримуючи зусилля Києва щодо повернення громадян."https://www.dw.com/uk/merc-nimeccina-pidtrimue-zusilla-ukraini-obmeziti-viizd-colovikiv-v-es/a-76779520
Нагадало: "Вона працює!" (с)(тм) І він працюватиме ... над рейтингом, бо скоро вжуххххх...
Конкретно щодо Німеччини: "Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (за даними на квітень 2026 р.) заявив, що Берлін працюватиме над поверненням українських чоловіків призовного віку додому та обмеженням їхнього потоку до ФРН. Він підкреслив важливість їхньої присутності в Україні для допомоги державі, підтримуючи зусилля Києва щодо повернення громадян."https://www.dw.com/uk/merc-nimeccina-pidtrimue-zusilla-ukraini-obmeziti-viizd-colovikiv-v-es/a-76779520
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц может працювати долго, но малоплодотворно. Максимум, что он может сделать - уменьшить пособия и предложить тем, кто согласится вернуться в Украину, 2500 евро по примеру Ирландии (цифра может отличаться).
якщо він взагалі виявиться з часом "без документів", то повернути Німеччина взагалі ніяк..
на жаль, для тих хто боронить, давно існують "схеми" отримання документів за кордоном
Основні способи оформлення: Дипломатичні установи (Посольства/Консульства): Оформлення паспорта за попереднім записом на сайті МЗС України. Паспортний сервіс (ДП «Документ»): Доступно у деяких країнах (Польща, Німеччина, Іспанія, Туреччина, Словаччина, Чехія, Італія).
десятки тисяч (і серед них десь 50% моряки)-обновлюють не тільки паспорти, посвідчення особи моряка, а і повний пакет документів згідно рангу і вимогам конвенцій.
fler написав:Департамент консульської служби МЗС України. Сьогодні: Відповідаємо на поширені питання, пов’язані з оформленням закордонного паспорта в посольстві чи консульстві України за кордоном: Якщо попередній паспорт був втрачений/викрадений, або змінилося прізвище власника паспорта, знадобляться також додаткові документи. Детальний перелік необхідних документів є на офіційних сайтах посольств і консульств. ❓Що потрібно чоловікам 18-60 років? Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні надати військово-обліковий документ в електронному вигляді.
Так і раніше було, загубив чи вкрали паспорт, щоб зробити новий, то повинен надати військовий квиток або документ який його заміняє. Аналогічно при зміні прізвища (так як має бути відповідність у документах). Дотаткові документи це ті що дають змогу відслідковати (не)зміну призвища (свідоство про народження, про шлюб, рішення суда, довідку про зміни призвища і т.п.)
Власне в чому перемога/зрада?
Чоловік, який виїхав до Польщі й не з’явився за повісткою, програв суд щодо зняття з розшуку – що стало причиною https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-prakti ... -prichinoy Позивач повідомив, що ще до повномасштабного вторгнення РФ виїхав на постійне місце проживання за кордон (Польща)... Суд наголосив, що чинне законодавство зобов’язало позивача з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці для уточнення своїх персональних даних.
Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». https://news.finance.ua/ua/rezerv-stav- ... a-kordonom
Якщо отримуєте через консульство - так, якщо через ДП Документ - ні.
Прикинь - "в вимогах - Нема", а консулы - требовали.
У бігунців консули можуть вимагати будь що, їм так і треба. В ЦНАП Києва такої вимоги нема. Згідно законодавства паспорт можна замовити і отримати в будь-якому ЦНАП, без привʼязки до місяця реєстрації чи фактичного проживання.