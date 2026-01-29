|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:25
страна нарушает свои же законы.
Тобі можна, а странє з тобою не можна?)
Для небігунця ця вимога рівно як з дії витягнути ок-5 чи ок-7.
Хвилина часу.
Проблема для кого? Для ухилеса
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18691
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:28
TUR написав: ЛАД написав:
Не юрист, но в данной цитате проблема в том, что даже розшук в системе Резерв+ это не судимость. Т.е. довідку дать обязаны.
Довидку выдают в любых вариантах и судимость этому не помеха.
Есть полная и сокращенная форма.
В справке (а точнее "витяг із інф-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості")
указывается:
- наличие или отсутствие судимостей;
- привлекалось ли лицо к уголовной ответственности, является ли обвиняемым или находится ли в розыске по линии МВД.
В сокращенной форме данные о привлечении и розыске не указываются
То, что довидку дать обязаны, это лонятно.
Я к тому, что розыск в Резерв+ это, насколько понимаю, не розыск по линии МВД
. Т.е. довидка будет совершенно чистая: "не состоял, не привлекался, под судом и следствием не был".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 21 кві, 2026 19:32, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39917
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:31
Hotab написав:
Що саме?
Вот это:
Hotab написав:
За рубєжом .... можуть робити що завгодно. Куди він поскаржиться?
А ухилянт (хоть и нет такого юртермина) он или нет должен решать суд.
Hotab написав:
Згоден, це правовий нігілізм
То, что вы и многие здесь поддерживаете правовой нигилизм, пока он не направлен на вас - проблема для будущего Украины.
Востаннє редагувалось TUR
в Вів 21 кві, 2026 19:39, всього редагувалось 1 раз.
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:36
ЛАД написав:
Т.е. довидка будет совершенно чистая: "не состоял, не привлекался, под судом и следствием не был".
Если небыло судимостей она практически в любом случае будет "чистая" так как расширенная довидка требуется в редких случаях.
Стандартно достаточно сокращенной формы.
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:43
TUR
поддерживаете правовой нигилизм
Ну ви ж підтримуєте сотні тисяч чоловіків призовного віку, які порушуючи вимоги законодавства виїхали і не повернулись?
Мова ж саме про них, бо для небігунців жодної проблеми з витягом з резерву нема. Так?
должен решать суд.
В цю гру можна грати удвох: бігунці можуть подати в суд на незаконні вимоги до них.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18691
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:45
TUR написав: Hotab написав:
Що саме?
Вот это:
Hotab написав:
За рубєжом .... можуть робити що завгодно. Куди він поскаржиться?
А ухилянт (хоть и нет такого юртермина) он или нет должен решать суд.
Hotab написав:
Згоден, це правовий нігілізм
То, что вы и многие здесь поддерживаете правовой нигилизм, пока он не направлен на вас - проблема для будущего Украины.
Та да... Страна скатывается куда-то в феодализм: тцкшники (в одном районе одного города?) пакуют тупо всех подряд - пока очередной запакованный не оказался "не тем, кем нужно". И тут "внезапно" проблему заметили - да так, что аж прямо тцкшников паковать пришлось...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11934
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:47
Hotab написав:
подати в суд на незаконні вимоги до них.
Это на ту страну, из которой (некоторые из них) вырывались в буквальном смысле рискуя жизнью?.. - скольких одна Тиса забрала
Как там у классика ровно про таку ситуацию было?
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11934
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:51
_hunter написав: Hotab написав:
подати в суд на незаконні вимоги до них.
Это на ту страну, из которой (некоторые из них) вырывались в буквальном смысле рискуя жизнью?.. - скольких одна Тиса забрала
Как там у классика ровно про таку ситуацию было?
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
Дивно якось скаржитись на державу перебуваючи поза правовим полем . Така вже твоя доля, ти сам обрав її .
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18691
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:54
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
подати в суд на незаконні вимоги до них.
Это на ту страну, из которой (некоторые из них) вырывались в буквальном смысле рискуя жизнью?.. - скольких одна Тиса забрала
Как там у классика ровно про таку ситуацию было?
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
Дивно якось скаржитись на державу перебуваючи поза правовим полем . Така вже твоя доля, ти сам обрав її .
Так никто не "скаржитись": это так - чисто оценочные суждения
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11934
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, flyman
, Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|5306
|
|
|0
|7052
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|276957
|
|