Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну


страна нарушает свои же законы.


Тобі можна, а странє з тобою не можна?)

Для небігунця ця вимога рівно як з дії витягнути ок-5 чи ок-7.
Хвилина часу.
Проблема для кого? Для ухилеса
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:28

  TUR написав:
  ЛАД написав:Не юрист, но в данной цитате проблема в том, что даже розшук в системе Резерв+ это не судимость. Т.е. довідку дать обязаны.

Довидку выдают в любых вариантах и судимость этому не помеха.
Есть полная и сокращенная форма.
В справке (а точнее "витяг із інф-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості")
указывается:
- наличие или отсутствие судимостей;
- привлекалось ли лицо к уголовной ответственности, является ли обвиняемым или находится ли в розыске по линии МВД.
В сокращенной форме данные о привлечении и розыске не указываются

То, что довидку дать обязаны, это лонятно.
Я к тому, что розыск в Резерв+ это, насколько понимаю, не розыск по линии МВД. Т.е. довидка будет совершенно чистая: "не состоял, не привлекался, под судом и следствием не был".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 кві, 2026 19:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Що саме?

Вот это:
  Hotab написав:За рубєжом .... можуть робити що завгодно. Куди він поскаржиться?

А ухилянт (хоть и нет такого юртермина) он или нет должен решать суд.

  Hotab написав:Згоден, це правовий нігілізм

То, что вы и многие здесь поддерживаете правовой нигилизм, пока он не направлен на вас - проблема для будущего Украины.
Востаннє редагувалось TUR в Вів 21 кві, 2026 19:39, всього редагувалось 1 раз.
TUR
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Т.е. довидка будет совершенно чистая: "не состоял, не привлекался, под судом и следствием не был".

Если небыло судимостей она практически в любом случае будет "чистая" так как расширенная довидка требуется в редких случаях.
Стандартно достаточно сокращенной формы.
TUR
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:43

TUR

поддерживаете правовой нигилизм


Ну ви ж підтримуєте сотні тисяч чоловіків призовного віку, які порушуючи вимоги законодавства виїхали і не повернулись?
Мова ж саме про них, бо для небігунців жодної проблеми з витягом з резерву нема. Так?

должен решать суд.


В цю гру можна грати удвох: бігунці можуть подати в суд на незаконні вимоги до них.
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:45

  TUR написав:
  Hotab написав:Що саме?

Вот это:
  Hotab написав:За рубєжом .... можуть робити що завгодно. Куди він поскаржиться?

А ухилянт (хоть и нет такого юртермина) он или нет должен решать суд.

  Hotab написав:Згоден, це правовий нігілізм

То, что вы и многие здесь поддерживаете правовой нигилизм, пока он не направлен на вас - проблема для будущего Украины.

Та да... Страна скатывается куда-то в феодализм: тцкшники (в одном районе одного города?) пакуют тупо всех подряд - пока очередной запакованный не оказался "не тем, кем нужно". И тут "внезапно" проблему заметили - да так, что аж прямо тцкшников паковать пришлось...
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:47

  Hotab написав:подати в суд на незаконні вимоги до них.

Это на ту страну, из которой (некоторые из них) вырывались в буквальном смысле рискуя жизнью?.. - скольких одна Тиса забрала :cry:
Как там у классика ровно про таку ситуацию было?
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:51

  _hunter написав:
  Hotab написав:подати в суд на незаконні вимоги до них.

Это на ту страну, из которой (некоторые из них) вырывались в буквальном смысле рискуя жизнью?.. - скольких одна Тиса забрала :cry:
Как там у классика ровно про таку ситуацию было?
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать

Дивно якось скаржитись на державу перебуваючи поза правовим полем . Така вже твоя доля, ти сам обрав її .
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:54

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:подати в суд на незаконні вимоги до них.

Это на ту страну, из которой (некоторые из них) вырывались в буквальном смысле рискуя жизнью?.. - скольких одна Тиса забрала :cry:
Как там у классика ровно про таку ситуацию было?
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать

Дивно якось скаржитись на державу перебуваючи поза правовим полем . Така вже твоя доля, ти сам обрав її .

Так никто не "скаржитись": это так - чисто оценочные суждения :wink:
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:59

_hunter


Так никто не "скаржитись"


Ну от і добре. Хай скаржаться ті, у кого ці проблеми виникають. А ми всі вислухаємо, поспівчуваємо.
Hotab
