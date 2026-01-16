Спасибо, не знал. Глянул, но там очень много, надо разбираться долго, а для меня не актуально. Так понимаю, это касается вип-персон и тех, кто служит в ЗСУ. Кроме того, там часто повторяется:
декларація про визнання себе громадянином України - документ, у якому іноземець, який є громадянином (підданим) держави, громадяни (піддані) якої набувають громадянство України у спрощеному порядку, засвідчує, що в разі набуття громадянства України у правових відносинах з Україною він визнає себе лише громадянином України;
И аналогичные фразы. Так что, впечатление такое, что от "двойного гражданства" там только пшик.Если вы разбирались с этим законом, то, если возможно, разъясните его смысл. Или дайте ссылку на популярное изложение.
Саме так. По суті: - Іноземці які прийняли Українське громадянство - відмовляються від всіх прав які мали будучи громадянами "своєї першої країни громадянства" - Українці які отримали інше громадянство - взагалі не можуть користуватись правами які отримали завдяки новому громадянству перебуваючи в Україні, і навіть законно перебуваючи в пристойній юрисдикції - не можуть використовувати ці права для захисту своїх прав від зазіхань зі сторони України.
Якщо раніше пересічний українець з напів-легальним паспортом Румунії чи Польщі мав принаймі теоретичну можливість скористатись консульським захистом та відстоювати свої права в ЄСПЛ як громадянин пристойної країни - то зараз перебування на території України автоматично позбавляє його такої можливості.
Чимось дуже схоже на податкове законодавство США щодо осіб з подвійним громадянством. Але - "де Україна, а де США". І США претендує лише на гроші, а не на життя. І справді здатне та успішно захищає своїх громадяна які перебувають в інших юрисдикціях.
І коментар/висновок від ШІ:
«Отже, закон № 4502-IX — це не про "дозвіл мати два паспорти", а про інвентаризацію та контроль. Держава визнає реальність наявності інших паспортів, але юридично вибудовує стіну, яка не дозволяє цим паспортам ставати "щитом" від потенційного свавілля влади. Це легалізація статусу при одночасному позбавленні привілеїв іноземного суб'єкта».
Какие привилегии может иметь гражданин Австралии благодаря обладанию укр. паспортом? По-моему, абсолютно никаких.
Може пан TUR знає, спитайте у нього . А де ви про «моральні аспекти» і «бажання зберегти звʼязок» прочитали? У мене ніколи не виникало бажання вивчати переваги саме українського громадянства, але з того що просто само потрапляло на очі: різні податки при наприклад продажу нерухомості громадянином і не громадянином. Може «хлопчик» там успадкував щось, може ж бути? Можливо ще якість фінансові моменти.
Не пойму, что вас так волнует эта проблема? Не хочу даже думать об этом. Пусть даже у него есть какие-то финансовые соображения. Может быть, даже хочет заняться здесь бизнесом и укр. гражданство даёт какие-то преимущества. Вы раньше осуждали только бегунцов, кот. уехали после начала войны. Но тут речь о людях, кот. уехали давным-давно. Какие претензии к ним? Как на границе устанавливают, что человек является гражданином Украины, понятия не имею. Но тот мальчишка из Германии, о кот. я писал, интересовался вопросом и не приезжал именно из-за опасений, что это обнаружится и его могут призвать в ЗСУ. Ещё раз. Основное в моём посте было опасность правового нигилизма, но вы почему-то сосредоточились на проблеме двойного гражданства, которая пока что, несмотря на принятие закона, по-моему, выглядит несколько абстрактно. В отличие от опасности правового нигилизма, которая вполне реальна.
Мене ця проблема взагалі не цікавить. Мова про інше, і я це визначив з першого повідомлення. Якщо людина має іноземне громадянство, жила все життя за кордоном , то відновлення паспорта України має лише одну мету- отримати переваги цього громадянства. Але переваги (права) громадянина не бувають без обовʼязків. Я не пропагандую таких людей викликати і залучати до захисту. Я про те, що хай такі люди спокійно живуть з іншим громадянством і не піднімають питання прав громадянина України. Бо обовʼязків громадянина України вони виконувати не збираються. Це доречі стосується і бормотання Хантера щодо «давайте мені українську пенсію». Бо це знов намагання отримати від держави, демонстративно втікши від обовʼязків громадянина України.
І так, ви незаслужено зневажливо оцінюєте громадянство України і силу українського закордонного паспорту. Щоб це зрозуміти, уявіть (чи почитайте) що у вас російський. Де в світі вам відкриті кордони, іноземні рахунки і тд. Мені зараз кумедно читати, як їх видавлюють з Балкан , а вони при продажу нерухомості навіть не знають що робити з грошима. Рахунки за кордоном їм не відкривають, щоб їх розмістити і спокійно розпоряджатись по всьому світу чи у себе в кацапії.
Интересные у вас сравнения. С РФ, которую вся Европа признала агрессорами и обложила санкциями. До войны их положение не сильно отличалось от нашего. Спокойно ездили и открывали счета. Но речь шла о наших гражданах, получивших гражданство Австралии, Германии или ещё кого-то из такого же ряда. Для них есть какие-то преимущества в обладании укр. паспортом? Или всё-таки паспорта Австралии, Германии и ещё многих более авторитетны в мире? А "бормотания" могут быть любые. Есть закон. И его надо соблюдать. Всё. Но от основного вопроса о правовом нигилизме вы почему-о ушли на обсуждение вопроса, который проблем не вызывает - есть закон, который надо выполнять. Или закона нет. Тогда либо его надо принимать, либо не обвинять людей в нарушении несуществующего закона. Это верно в отношении любых нарушений граждан.
Hotab написав:Хай в Україну заїде і дізнається. А ви забавний. Це справді якась дитяча наївність , розказувати про права громадянина зразу двох країн, але не мати обовʼязків перед жодною?
Правовий нігілізм в першу чергу в тому, що якийсь міністр (ніхто) чи клерк (ніхто) не мають права вирішувати хто «ухилянт», а хто - ні. Такого поняття навіть в законодавстві не існує. Це Hotab має право на форумі робити оціночні судження щодо людей, а представники держави - ні. Ми тут навіть не торкаємось того, що не існує законів ані про обмеження виїзду, ні про обовʼязок повернутися.
Стосовно «обовʼязків перед державою» - ми вже обговорювали, що мільйони, більшість, українських громадян не мають жодних обовʼязків перед державою, і нічого. Україну буквально поділили на громадян з обовʼязками і громадян без тих. В сучасній Україні немає нічого унікального в цьому. Тому давайте про обовʼязки і відповідальність за державу почнемо говорити тоді, коли вони будуть в абсолютно усіх громадян.
Так само як і зараз, не спокійно єзділі. Бо у українців 90/180 в Європі. А кацапи «візаранили» кожні 30 днів вже тоді.
Якщо «нема», то і проблеми ж нема? Навіщо їм укр паспорт?
Але лише державою по відношенню до хунтерів. Але не навпаки, так? Тут ви проблеми не помічаєте?
З правовими нігілістами - правовий нігілізм.
Від того що ви вперто намагаєтесь не помічати неодноразово тут наведені вам мінімум 3 закони, які обмежують права громадян на переміщення і вибір місця проживання під час дії воєнного стану - ці закони нікуди не діваються. По восьмому колу вам відкривати очі нема сенсу.