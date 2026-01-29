ВАШИНГТОН/ДУБАЙ, 22 апреля (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил, что продлит перемирие с Ираном на неопределенный срок, чтобы дать возможность для дальнейших мирных переговоров, хотя в среду не было ясно, согласятся ли на это Иран или Израиль, союзник США в двухмесячной войне .

Трамп заявил в сообщении в социальных сетях, что США согласились с просьбой пакистанских посредников «приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не смогут выдвинуть единое предложение... и переговоры не завершатся тем или иным образом».

............Но даже объявляя о, казалось бы, одностороннем продлении прекращения огня, Трамп также заявил, что продолжит блокаду морской торговли Ирана со стороны ВМС США, которую Иран рассматривает как акт войны.

В среду утром высокопоставленные иранские чиновники никак не отреагировали на заявление Трампа, хотя некоторые первоначальные реакции из Тегерана указывали на то, что к комментариям Трампа отнеслись скептически.

..........Информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что Иран не просил о продлении режима прекращения огня и неоднократно угрожал силой прорвать блокаду США. Советник главного переговорщика Ирана, спикера парламента Мохаммеда Бакира Калибафа, заявил, что заявление Трампа может быть уловкой.

Военная риторика Трампа колебалась между крайностями. Всего две недели назад в своей полной нецензурных выражений угрозе в адрес Ирана он пообещал, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», в то время как в другие моменты он, казалось, стремился положить конец насилию и рыночной нестабильности.