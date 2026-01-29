АндрейМ написав:Мільйони чоловіків із радістю поміняють «чоловічі» обовʼязки на «жіночі», оскільки останніх просто не існує.
З одного боку у жінок повністю відсутні древні жіночі обов'язки, коли є автоматичні пралки, посудомийки, а поїсти можна в кафе, купити готове або напівготове - те що тупо кинути в духовку, і взагалі любий хатній труд можна купити. Адекватний чоловік забезпечує коханій жінці цей комфорт, Але ж є ще інтимні нюанси Тому немає ніякого мільйона чоловіків про які ти пишеш, вони неспроможні виконувати певні жіночі функції.
Але якщо ти про те хто перший повинен загинути на війні - це питання не про стать взагалі.
killer_of_liars написав:З одного боку у жінок повністю відсутні древні жіночі обов'язки, коли є автоматичні пралки, посудомийки, а поїсти можна в кафе, купити готове або напівготове
Це - побутові «обовʼязки», а не обовʼязки перед державою в обмін на якісь права. За відмову прати речі штрафи не виписують і тюремні строки не дають.
killer_of_liars написав:Але ж є ще інтимні нюанси
Які саме «інтимні нюанси» у відносинах між громадянином і державою?
killer_of_liars написав: Тому немає ніякого мільйона чоловіків про які ти пишеш, вони неспроможні виконувати певні жіночі функції.
Що то за державні функції у жінок?
Ви багато написали про особисті відносини між одним чоловіком і однією жінкою або відносини в рамках одного домогосподарства, а мова про обовʼязки перед державою, які людина повинна виконати, незважаючи на «не можу», «не хочу», «боюся» і т.д.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 22 кві, 2026 23:12, всього редагувалось 3 разів.
На навчаннях все можна забезпечити . Приватники все привезуть, тільки фінансуй. А от на війні приватні не дуже хочуть під кабами і дронами розгортати побут. І ця проблема не вирішена і не може бути вирішена. Хотілось би побачити як США її б вирішили, якби втягнулись в повноцінну наземну операцію.
Насколько знаю, женщин используют на тыловых должностях и в активных боевых действиях участвовать не дают. Некоторые упорно добиваются права на участие и кое-кому даже удаётся. В самом начале, говорят, было не так.
Крім того, у документі зазначено, що Росія «створює передумови для військового нападу на країни НАТО» і вже зараз проводить гібридні операції проти членів Альянсу, зокрема щодо ФРН. ... «Ми перетворимо бундесвер на найсильнішу конвенціональну армію Європи. У короткостроковій перспективі ми підвищуємо нашу обороноздатність, у середньостроковій — прагнемо до значного нарощування потенціалу, а в довгостроковій — забезпечимо технологічну перевагу»
після всього цього теорія Суворова заграла новими фарбами. може дійсно в 41 Німеччина просто випередила? але щось мені підказує, що повторювати будемо не на Берлін, а на Москву