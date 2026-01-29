Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 23:42

  killer_of_liars написав:
  Shaman написав:що повторювати будемо не на Берлін, а на Москву

не підігруй раша пропаганді, нацик :lol:

боти заходять ще з цієї сторони, ню-ню :lol:

ким мене вже боти називали - руською консервою... ботом... правосеком ще ні :oops: чи ти кого нациком називаєш? в Мільчакова там чи в Вагнері багато реальних нациків, але де вони, а де я :lol: чи ти як руські - якщо українець, то нацик :mrgreen:
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 00:19

  TUR написав:
  ЛАД написав:Что бы это значило???

Что он сторонник подхода "революционная целесообразность".

Да я, в общем-то, примерно так и понял.
Просто хотел, чтобы он сам это подтвердил.
Он всё-таки не пропагандон и явно выше по уровню всех наших записных "патриотов".
По-моему, он уже понимает, что что-то идёт не так, но проще сделать вид, что всё нормально.
А с этой фразой: "З правовими нігілістами - правовий нігілізм", - просто не подумал, что написал.
Немного расшифрую.
Нет "правових нігілістів", их просто не существует.
Есть нарушители закона = преступники. Преступники должны быть наказаны. В строгом соответствии с законом. И никакой "нигилизм" тут не при чём.
"Правовий нігілізм" появляется как раз у тех, кто осуществляет наказание.
При этом становится возможным неадекватное наказание или применение силы.
При этом становится возможным убийство человека, чьё нарушение тянет, максимум, на мелкое хулиганство.
Появляются подходы: "Лес рубят, щепки летят", "Был бы человек, а статья найдётся", "Признание - мать доказательств" (а признание можно "выбить" практически из любого) и всё прочее по списку, хорошо известное из нашей собственной истории. Потом вину за это можно пытаться перебросить на кого-то другого.
Но корень проблемы именно в правовом нигилизме.
Самое интересное, Что эту тему не поддержал никто на форуме. Все обсуждают и осуждают частные "отдельные" случаи, даже когда они приобрели достаточно массовый характер, "не понимая", что ноги растут именно из правового нигилизма.
Причём, это не обязательно ведёт к более жестоким наказаниям. Бывает совсем наоборот. Как, например, с СЗЧ. На это закрывали глаза, пока СЗЧ было мало, а позже с этим явлением стало невозможно бороться, т.к. их стало слишком много.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 00:43

  Shaman написав:
  Letusrock написав:"Треба було просто оновити дані"(с)
У Харкові викрили військових ТЦК, які били цивільних і змушували підписувати документи, — ДБР
Вони під виглядом «оповіщення» увірвалися до приватного будинку, представились працівниками СБУ, застосували силу та погрожували зброєю. Після цього двох людей силоміць вивезли до ТЦК. Там потерпілих били та змушували підписати документи, зокрема про скасування відстрочки від мобілізації.

коли ми послухаємо розповіді очевидця? :lol:

К сожалению, там обвинения посерьёзнее, чем написал Letusrock.
Цитировать не буду, можете почитать сами - "Ворвались в дом, стреляли, пытали: подозрения военнослужащим ТЦК в Харькове" - https://www.objectiv.tv/objectively/2026/04/22/vorvalis-v-dom-strelyali-pytali-podozreniya-voennosluzhashhim-ttsk-v-harkove/.
Когда один из мужчин попытался сопротивляться, в него открыли огонь, нанеся ему огнестрельное ранение», — рассказали в ГБР.

Конец заметки:
Следствие установило, что к действиям были причастны шесть человек. Часть из них – военнослужащие ТЦК, другие – военные других подразделений. Им сообщили о подозрении в пытках. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 23 кві, 2026 00:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 00:52

  Shaman написав:
  killer_of_liars написав:
  Shaman написав:що повторювати будемо не на Берлін, а на Москву

не підігруй раша пропаганді, нацик :lol:

боти заходять ще з цієї сторони, ню-ню :lol:

ким мене вже боти називали - руською консервою... ботом... правосеком ще ні :oops: чи ти кого нациком називаєш? в Мільчакова там чи в Вагнері багато реальних нациків, але де вони, а де я :lol: чи ти як руські - якщо українець, то нацик :mrgreen:
Проблема в том, что путь хоть на Берлин, хоть на Москву проходит через Украину. Т.е. разрушена будет в первую очередь будет именно Украина, как и было во 2 МВ.

В данном случае не важно кто вы, но объективно ваше утверждение, действительно, "підігрує раша пропаганді". Они постоянно обосновывают свою политику "угрозой с Запада".
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 01:01

  killer_of_liars написав:, щось я не розумію про що ти.

Я саме про ось це:
  killer_of_liars написав: жодних окремих обов'язків для жінок начебто немає


Тут декілька сторінок тому було довге обговорення того, що громадяни не можуть говорити про якісь права, якщо вони не мають обовʼязків. Я написав, що це - неправда. В Україні існують мільйони громадян без жодних обовʼязків, і це жодним чином не впливає на їхні права.

Стосовно «функцій», про які Ви написали… Я сподіваюсь, що це - жарт? Мова про відносини між людиною і державою, а не особисті чи побутові відносини. Перелічені Вами «функції» в жодному законі не прописані, і за відмову їх виконувати жодного покарання не існує.
АндрейМ
 
Повідомлень: 825
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
