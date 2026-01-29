_hunter написав: Разные были. Подозреваю, что главной - что-то рода "сейчас мы шапками за 2-3 недели как закидаем!"...

Ти в тих чергах був?В них ніякого -шапками закидаємо... не було...Люди думали(знали) що йдуть практично на смерть...Педераційна пропаганда попрацювала на славу.....Люди йшли з одною думкою - потягнути за собою десяток педераційників.... а там будь-що буде.Ніхто НЕ ВІРИВ що зможемо відбитись від країни з ракетами і літаками, яка нас по прикладу США-Югославія -розкатає в два тижні.Тому жінок-дітей, ті що стояли в чергах -відправили на Захід , а вже потім пішли в чергу.ПСМодератори , якщо людина дурень і демострує свою дурість - то це ще можна залишати..Але якщо людина настільки дурна , що принижує людей які власним життя ДОБРОВІЛЬНО його захистили....Може все таки до цих дурнів треба по іншому відноситись.Адже одне діло -коли недолуге сперичається про Конституцію і свої смердючі від страху штани прикриває тим що Ахметов особисто не очолив його взвод..Але насміхатись над 100 000+ ЗАГИНУВШИХ + 300 000+ ІНВАЛІДІВ + 1 000 000 ВОЮЧИХ...За це не банити , за це знищувати треба..ТИм більше що це чмо , вже завтра вилізе під іншим ніком, але хоч іншим йомук подібним буде зрозуміло де межі.