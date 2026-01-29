Очевидне й невдобне*

В одному уявному місті, є одна уявна організація, завдання якої, привозити до себе людей, які підпадають під певні критерії відбору. Але проблема в тому, що люди не дуже хочуть щоб їх привозили в цю уявну організацію і тим більше, передавали далі, в не менш уявні організації.

І тут з’являється корупційна складова. Ті хто займаються відловом (уявним звісно ж), приймають «лоха» на вулиці, оцінюють його на предмет «взлохматить» на певну суму у.е., якщо пацієнт безперспективний, його здають як стеклотару за місцем призначення (навіть з порушеннями), якщо є потенціал, то починаються розмови.

Давнє правило – «лоха» потрібно взлохматить нєжно, щоб він не тільки не хтів комусь пожалітися, а ще й був вдячний, що так легко відбувся.

З того що писали в уявних інтернетах і що розповідали деякі уявні люди, прайс від 2 тис. у.е. (якщо лоха шкода і від бідний) і далі 5-7-10 і т.д. – в залежності наскільки у зловленого є бажання випорхнути і наскільки далеко він заїхав.

Це система. В цій системі все працює ідеально – зловив – тобі плюс, зловив і відпустив – також плюс, але в $. Якщо «лоха» окучувати нєжно, то всі в плюсі.

А тепер уявіть собі, що за один день ви можете заробити свою місячну зарплатню, нікого не вбиваючи, не продаючи свою ж*** комусь і т.д. Просто «закриваєте» очі, поки хтось «йде в ліс». Звісно щоб так безперешкодно їздити, потрібно щоб у разі перевірок, було вже стандартне «порушень не знайдене». В цього також є прайс. Ті хто працював в ментовці 10-х, знають як працює ця піраміда.

І коли стає зрозуміло що це система, вже не дивно що з'являються якісь люди, яких в группі прийомщиків не мало б бути, чому в масках, чому незареєстрована зброя і багато іншого.

Ну і додайте до цього, ще й підтримку від частини суспільства (також уявного, якщо шо), яке толерує навіть явні порушення. І звісно ж мовчазну підтримку самої системи, якій начхати на ресурс, головне працює (те що це "працює" не працює, нікого не хвилює)....

І поки уявне суспільство толерувало і толерує таких от уявних «котіків», ці уявні «котики» перетворюються на систему викрадання людей за гроші. І далі буде гірше, бо легкі гроші кружать голову.

*Всі імена і співпадіння випадкові і вигадані.