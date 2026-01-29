Додано: Чет 23 кві, 2026 10:25
budivelnik написав: _hunter написав:
Разные были. Подозреваю, что главной - что-то рода "сейчас мы шапками за 2-3 недели как закидаем!"...
Ти в тих чергах був?
В них ніякого -шапками закидаємо... не було...
Люди думали(знали) що йдуть практично на смерть...
......
А сам-то - был?
Бандерлог, например, много раз повторял, что на "пожизненное" - не подписывался...
Додано: Чет 23 кві, 2026 10:26
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Так я і решту «дат» називав, що там трапилось з памʼяттю? 😅
Ничего не "трапилось": просто забыл - не настолько уж важное событие, что бы запоминать
Так всетаки - когда?
Так а що там з повагою до тих, хто хотів за 2-3 тижні закидати шапками?)
увы, ответ на второй вопрос зависит от первого
Додано: Чет 23 кві, 2026 10:33
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Ти в тих чергах був?
В них ніякого -шапками закидаємо... не було...
Люди думали(знали) що йдуть практично на смерть...
......
А сам-то - был?
Бандерлог, например, много раз повторял, что на "пожизненное" - не подписывался...
А втягнутись в драку-це одне
Битись роками - можуть тільки профі.
Бинго! Я - в том числе - и про это.
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:04
Уявна казка від пана журналіста, навіяна одеськими подіями
Очевидне й невдобне*
В одному уявному місті, є одна уявна організація, завдання якої, привозити до себе людей, які підпадають під певні критерії відбору. Але проблема в тому, що люди не дуже хочуть щоб їх привозили в цю уявну організацію і тим більше, передавали далі, в не менш уявні організації.
І тут з’являється корупційна складова. Ті хто займаються відловом (уявним звісно ж), приймають «лоха» на вулиці, оцінюють його на предмет «взлохматить» на певну суму у.е., якщо пацієнт безперспективний, його здають як стеклотару за місцем призначення (навіть з порушеннями), якщо є потенціал, то починаються розмови.
Давнє правило – «лоха» потрібно взлохматить нєжно, щоб він не тільки не хтів комусь пожалітися, а ще й був вдячний, що так легко відбувся.
З того що писали в уявних інтернетах і що розповідали деякі уявні люди, прайс від 2 тис. у.е. (якщо лоха шкода і від бідний) і далі 5-7-10 і т.д. – в залежності наскільки у зловленого є бажання випорхнути і наскільки далеко він заїхав.
Це система. В цій системі все працює ідеально – зловив – тобі плюс, зловив і відпустив – також плюс, але в $. Якщо «лоха» окучувати нєжно, то всі в плюсі.
А тепер уявіть собі, що за один день ви можете заробити свою місячну зарплатню, нікого не вбиваючи, не продаючи свою ж*** комусь і т.д. Просто «закриваєте» очі, поки хтось «йде в ліс». Звісно щоб так безперешкодно їздити, потрібно щоб у разі перевірок, було вже стандартне «порушень не знайдене». В цього також є прайс. Ті хто працював в ментовці 10-х, знають як працює ця піраміда.
І коли стає зрозуміло що це система, вже не дивно що з'являються якісь люди, яких в группі прийомщиків не мало б бути, чому в масках, чому незареєстрована зброя і багато іншого.
Ну і додайте до цього, ще й підтримку від частини суспільства (також уявного, якщо шо), яке толерує навіть явні порушення. І звісно ж мовчазну підтримку самої системи, якій начхати на ресурс, головне працює (те що це "працює" не працює, нікого не хвилює)....
І поки уявне суспільство толерувало і толерує таких от уявних «котіків», ці уявні «котики» перетворюються на систему викрадання людей за гроші. І далі буде гірше, бо легкі гроші кружать голову.
*Всі імена і співпадіння випадкові і вигадані.
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:19
Це нові українці з першої партії расово правильного трудового ресурсу?
"13 квітня до кафе у Білій Церкві що на Київщині зайшов 35-річний чоловік та привітався до присутніх традиційним християнським вітанням «Христос Воскрес». Один із відвідувачів, 19-річний чоловік, який сповідує іншу віру, агресивно відреагував на це. На релігійному ґрунті виникла словесна суперечка, під час якої молодик вирішив вбити опонента-християнина.
Надалі зловмисник зателефонував знайомому, який також є представником іншої релігії та запропонував йому разом вирішити виниклий конфлікт. Невдовзі приїхав 23-річний товариш та передав йому ніж. Обидва фігуранти наздогнали потерпілого, повалили його на землю та молодший з них завдав два ножові поранення в область живота та шиї.
Впевнившись, що такі поранення неодмінно призведуть до смерті постраждалого, фігуранти втекли з місця події.
Лікарі вчасно надали потерпілому медичну допомогу та врятували його".
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:35
_hunter написав: Hotab написав: _hunter написав:
[
Ничего не "трапилось": просто забыл - не настолько уж важное событие, что бы запоминать
Так всетаки - когда?
Так а що там з повагою до тих, хто хотів за 2-3 тижні закидати шапками?)
увы, ответ на второй вопрос зависит от первого
Ні, не залежить. Я не шукаю поваги німецького бігунця . Мова про повагу до захисників загалом, які захищали « 2-3 тижні», рік , 2, 3.
Є повага, чи «недостатньо» прозахищали?
Скільки і де саме треба захищати щоб бігунець - штурмовик кордону , поважав?
Он Андрюша сказав прямо : «отримував гроші - не зробив нічого для його захисту».
У Хантера так само все виглядає?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 23 кві, 2026 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:36
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Разные были. Подозреваю, что главной - что-то рода "сейчас мы шапками за 2-3 недели как закидаем!"...
Ти в тих чергах був?
В них ніякого -шапками закидаємо... не було...
Люди думали(знали) що йдуть практично на смерть...
......
А сам-то - был?
Бандерлог, например, много раз повторял, что на "пожизненное" - не подписывался...
Теж недостатньо заслужив повагу, бо «на пожиттєво не записувався» і хотів шапками за 2-3 тижні?
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:38
Slon_Nosov написав:
є відео з бодікам, я не бачу вини поліціантки яка побізла за аптечкою в авто...
але комусь потрібна жертва та багато шуму.
згоден
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:42
Єдине, що можна спробувати насправді реформувати, – це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, – Буданов про мобілізацію.
«Але саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу...Всі бажаючі вже давно пішли, а люди потрібні...Є інша страшна правда – у нас мільйони людей – ухилянти».
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:52
ЛАД
В интервью телеканалу Fox News Ливитт заявила, что, поскольку корабли не были американскими или израильскими, захват не являлся нарушением режима прекращения огня. Она назвала это актом «пиратства».
вона дратує своєю напрацьованою посмішкою, корчить з себе таку розумну(курку),
перебуває на 9 місяці вагітності від 60 річного чоловіка(старше її на 32 роки), щось там бовкає про піратство, краще вже йшла до пологового, щоб її нахабну пику не бачити
