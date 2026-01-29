RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17549175501755117552
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:07

По сообщениям двух источников, иранский Аракчи проведет двусторонние переговоры во время своего визита в Пакистан.
2 часа назад 17:25 EEST

Ранее мы сообщали со ссылкой на иранские государственные СМИ, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начнет в пятницу поездку, в рамках которой запланированы визиты в Исламабад, Маскат и Москву.

Сейчас мы получаем информацию от двух пакистанских источников, которые утверждают, что Аракчи проведет двусторонние переговоры во время своего краткого визита в Пакистан в пятницу.

Источники сообщили, что Аракчи обсудит свою часть предложения о переговорах с США по поводу войны с Ираном, которая затем будет передана в Вашингтон.

Иранский Аракчи подтвердил поездку в Пакистан.
час назад 17:50 EEST
На данный момент, по информации источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Исламабад в пятницу вечером, чтобы обсудить иранскую сторону предложения о переговорах.
........Он подтвердил, что "своевременная" поездка в Исламабад состоится, но воздержался от прямого упоминания переговоров с Соединенными Штатами.

Источники сообщают, что визит Аракчи в Пакистан может сигнализировать о возобновлении мирных переговоров с Соединенными Штатами.

Как сообщает CNN, Трамп отправляет Виткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с иранским правительством в Аракчи.
15 минут назад 18:49 EEST
CNN сообщило, что Трамп направит американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

В своем отчете они сослались на двух чиновников администрации, знакомых с этим вопросом.
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-seeks-everlasting-deal-with-tehran-lebanon-israel-ceasefire-2026-04-24/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39950
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:10

тут дехто розповідає про "важель" тиску на весь світ, який є в Ірану. але виявляється не все так погано
Про це не говорять. У Трампа ще є шість місяців
Сидячи на своєму експертному дивані, відкриваю стрічку новин. І там знову всі пишуть: Ормузьку протоку перекрили, ціна на нафту летить у космос, а світ розвалюється.

І тут справжній диванний експерт поставить одне незручне запитання: а чи точно нафта — це щось таке рідкісне і незамінне, чи ми знову плутаємо геополітику з економікою?

Почнемо з простого.

Світ з'їдає приблизно 100 мільйонів барелів нафти на день. З них країни Перської затоки дають десь 25%. Звучить страшно, правда?

А тепер додамо трохи контексту. США качають ~13 млн барелів на день. Саудівська Аравія — ще ~9−10 млн. Росія — приблизно стільки ж. А ще є Канада, Бразилія, Норвегія, Ірак, ОАЕ — це ще десятки мільйонів у сумі. Важливо — Іран взагалі не входить у ТОП-лист!

Нафта — не дефіцитний товар. Це ж не мікрочипи, які вміє робити тільки TSMC на Тайвані і ще пара їхніх друзів. Це продукт, який при високій ціні починають діставати з-під землі ВСІ.

І ось тут починається найнеприємніше для країн Затоки.

Вони зараз бояться не того, що свою нафту не продадуть сьогодні. Вони в жаху від того, що їх замінять завтра. Бо нафтовий ринок — це така собі черга з різних постачальників. Не зміг постачати ти — зайшов наступний. Бізнес є бізнес. Якщо частина нафти з ринку раптом зникає, ринок не впадає в депресію. Він починає заробляти гроші.

США зі своєю сланцевою нафтою можуть додати до 2 млн барелів на день за лічені місяці. Бразилія та шельфи — ще до мільйона. За нею — Норвегія. Аргентина нарощує свою Vaca Muerta. А Венесуела взагалі сидить як джокер у рукаві з потенціалом до +2 млн. Коротше, ринок здатен спокійно компенсувати кілька мільйонів барелів протягом року. Просто тому, що при $100 за барель нафта стає занадто привабливою, щоб її не качати.

Тепер про улюблену страшилку експертів — Ормузьку протоку. Через неї дійсно проходить близько 20% світової нафти. Але є нюанс.

По-перше, факт її перекриття — це вже не економіка, це війна рівня «всім приготуватися до Третьої світової». І дуже погано від цієї блокади, перш за все, Китаю та Індії.

По-друге, навіть без фантазій: У Саудівської Аравії є труба до Червоного моря (~5 млн барелів/день). В ОАЕ є обхідний маршрут (~1.5 млн). В Іраку є вихід через Туреччину.

Тобто вже зараз 7 млн барелів можуть йти в обхід Ормуза. Тож після цих фактів — «кінець світу» перетворюється на… просто дуже дорогу логістичну проблему. І очевидно, що багаті арабські виробники нафти зараз не сидять у розпачі, як Європа, а поспіхом готуються будувати трубопроводи всюди, де це лише можливо. Просто нам про це не говорять.

А тепер мій улюблений момент, про який майже ніхто не говорить. Іран.

Всі активно обговорюють, як він буде продавати нафту. Але є набагато більш незручне запитання: а де він її буде зберігати в умовах блокади?

Якщо експорт падає, резервуари швидко заповнюються. Танкери перетворюються на плавучі склади. Через пару тижнів починається найцікавіше: треба зупиняти видобуток, свердловини починають деградувати. Частину з них потім можна просто не повернути в роботу.

На тлі всього цього всі продовжують панікувати про $100 за барель. Хоча якщо подивитися на останні 20 років — ми вже жили з такою нафтою. У 2008-му. У 2011−2014 роках (дуже довго жили!). У 2022-му — після нападу Росії на Україну.

А от як Іран проживе хоча б місяць не продавши жодного бареля нафти — ось це дуже драматичне питання!

На моєму дивані вся ця історія виглядає як велика геополітична драма. Але якщо прибрати емоції, залишається проста картина: нафти у світі повно, гравців ще більше, заміщення працює, логістика вирішує, а політика всією цією конструкцією управляє.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12553
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:24

Сидя на диване, Петя Чернышёв может и не такое написать. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39950
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:31

  ЛАД написав:Сидя на диване
Перше
Ми всі сидимо на дивані
Друге
Поясніть чому в заблокованого Ірану зявиться можливість тримати блокаду й далі... після того як всі вільні резервуари будуть заповнені
Третє
Поясніть чому після ЧАСТКОВОЇ блокади(знищення) педераційних експортних терміналів видобуток нафти в педерації впав на 300 000 барелів/доба ?
В педерації ВІДСУТНЯ як 100% блокада, так і 100% знищення переробки нафти.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28553
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 17549175501755117552
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 6199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 7918
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 279853
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4479)
24.04.2026 19:22
Ринок ОВДП (11326)
24.04.2026 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.