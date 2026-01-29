Hotab написав:Президент виконує запит суспільства. Статистику ви прекрасно знаєте: більша половина населення не бажає поступок «віддамо все що скажуть, аби кінець».
Половина населення проти поступок, а в ЗСУ людей не вистачає?
andrijk777 написав:Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому. І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.
Пояснення необхідно шукати не в Україні, а в часі. Подивіться як після протестів провалився законопроєкт про повернення обовʼязкової служби в Німеччині і замість нього прийняли щось про «добровільних резервістів». Якби зараз хтось напав би на іншу європейську країну, кількість небажаючих воювати була б такою самою, які в Україні, якщо не вищою. Люди змінились, суспільства змінились, ось, і усі пояснення.
andrijk777 написав:
Ну так. В древньо-римському суспільстві також більша половина населення була за рабство. Тільки чогось раби були проти, але хто ж їх питав...
Згідно статистики , рабів в Римі була меншість ... десь 30% населення
Это дэржстат данные дал?
По мнению историка Мозеса Финли, в Италии в эпоху «расцвета» рабства было около двух миллионов рабов. По оценке историка Питера Бранта, в Италии в ту эпоху было 2—3 миллиона рабов и еще 4—5 миллионов свободных граждан, при соотношении численности первых и вторых примерно 1 к 2. [/b].
Что-то мне это напоминает...[/quote] То що не так, 2-3 млн з 6-8 млн громадян, це 25-30%
Про проблеми із забезпеченням 14-ї ОМБр було відомо ще до публічного розголосу, а втрутилися, коли ситуація вже стала критичною, - військова омбудсманка
Ольга Решетилова наголосила, що критичний стан виник значно раніше і потребує окремого аналізу – зокрема рішень щодо ротацій, відведення підрозділів і логістики.
Решетилова також додала, що подібні проблеми не обмежуються одним підрозділом і часто є наслідком несвоєчасних або помилкових управлінських рішень. За її словами, трапляються і випадки надтривалого перебування військових на позиціях.
Дружини військових розповіли в етері Свобода Live, що до публічного розголосу їхні скарги ігнорували. За їхніми словами, ситуація почала змінюватися лише після уваги в соцмережах і медіа.
Что-то мне это напоминает...
Да - там с частями тупанул. Но последняя строка менее интересной от этого не становится... Как и не исчезают вопросы к "по проведённому в Интернете опросу - 100% граждан пользуются Интернетом".
Кто бы мог подумать, что так тяжело давать ссылки на цитаты. Гугл такую цитату не находит.
Кстати, это существенный фактор. 80 лет без войны расслабили Европу. Да и Украину тоже. А после развала Союза и окончания холодной войны так и вообще все самоуспокоились и решили, что войны не может быть в принципе. Удивительно, что НАТО просто не распустили. Путину тоже не один год пришлось возрождать милитаризм в РФ и то не уверен, насколько успешно, - мобилизацию объявить он так и не решается.
Ещё к вопросу о "сияющем граде на холме". Крутили сегодня фильм о французском Сопротивлении. Прозвучала там и фамилия Барбье. Клаус Барбье. Сейчас, правда, пишут, что точнее Клаус Барби. КАто не знает .ыл такой себе шеф гестапо в Лионе во время оккупации Франции. Было у него красноречивое прозвище - "лионский мясник". Был осуждён французским судом трижды (заочно) - в 1947, 1952 и 1954. Все 3 раза - смертный приговор. Но он ещё в 1947 он "стал агентом американской тайной службы CIC[4]. С помощью американцев он эмигрировал в 1951 году в Боливию, где жил под именем Клауса Альтмана и стал боливийским гражданином. ........ Французским журналистам Сержу и Беате Кларсфельдам удалось найти Барби в Боливии в начале 1970-х годов". Это из росс. Вики. Кому не нравится, пожалуйста, англоязычный источник:
После окончания Второй мировой войны американский контрразведывательный корпус нанял Барби для слежки за немецкими коммунистами и теми, кто сопротивлялся американской и британской оккупации в Западной Европе. В 1955 году Барби взял себе имя Клаус Альтманн и переехал в Боливию. Там он исчез. .....Благодаря защите боливийской военной диктатуры , Барби был экстрадирован только в 1983 году . К этому времени два его предыдущих приговора были аннулированы в соответствии с законом об исковой давности; его снова судили в мае 1987 года. Его адвокат, Жак Верже, утверждал, что действия Барби ничем не хуже действий любой колонизирующей страны, включая Францию. Тем не менее, 4 июля Барби был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Он умер от рака в тюремной больнице четыре года спустя. .........Однако его суд поднял интересные вопросы о политике французского правительства в колониях и применяемой тактике, а также исторические вопросы о сотрудничестве Франции и США с нацистами во время и после войны.