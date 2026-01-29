Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 кві, 2026 15:40
ЛАД написав: andrijk777 написав:
............
Проблема не в цьому. Я майже впевнений що Європа створить більш-менш справедливу систему призову в разі потреби. Або взагалі не буде воювати, якщо вважатиме що війна шкодить країні/людям.
Європа, якщо буде воювати, то буде воювати для/заради людей.
Ми воюємо заради чого/кого? Яка в нас ціль війни? Немає.
Ну вы уж не превращайтесь в шамана.
Он в качестве "сияющего града на холме" представляет США, а вы так же рисуете себе Европу.
Никакая война не ведётся "для/заради людей". Для простого народа любая война это горе и страдания. Для элиты - обогащение. Хотя, бывает, и горе тоже.
Другое дело, что бывает война вынужденная, оборонительная. Как была 2МВ. Но даже такая война ведётся не "для/заради людей".
В этом отношении наша война ничем не отличается и цель вполне понятная - защита от росс. агрессии.
А как Европа организует мобилизацию при необходимости, не очень себе представляю. Думаю, сегодня будут очень большие проблемы.
а з приводу мобілізації в Європі - цікаве питання. так, можливі варіанти - як Франція під час 2СВ. або взагалі як Угорщина з Румунією. але я б не скидав з рахунків європейські країни. те, що там 20-30% КАЖУТЬ, що не будуть воювати - а інші 70-80%. а воювати треба насправді лише 10%. до того ж ті ж німці привчені до порядку - скажуть в армію - підуть в армію. в 33 році ніхто не хотів воювати, а в 39 - вже ніхто не питав...
гадаю країни Балтії будуть чинити спротив - громадяни звісно. Польща або Румунія - теж. та й Німеччина - пообіцяє громадянство після війни, й знову навербує турків
Додано: Суб 25 кві, 2026 15:40
budivelnik написав:
Чим більший відсоток свого життя ти покладаєш на когось - тим на більший відсоток ти РАБ.
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.................."Рабові було вигідно бути рабом"
- новий перл від будівельника.
А неграм-рабам на американских плантациях это тоже было "ЕКОНОМІЧНО вигідно".
Поэтому они исключительно добровольно рвались сесть на корабли работорговцев и приехать работать на плантациях обеих Америк.
Будеш сперичатись з подібним твердженням?
Естественно:
Конвенция «О рабстве», принятая Лигой Наций в 1926 году, ввела в международный оборот следующие определения раба и работорговли[25][26]:
Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности.
Под работорговлей понимаются все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все действия по продаже или обмену лица, приобретённого с этой целью, и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов.
— Цит. по ООН, 2002, Статья 1
А так-то: основные определители - добровольно ли человек все это начал и есть ли возможность в любой момент эти отношения прекратить...
2
Додано: Суб 25 кві, 2026 15:46
ЛАД написав:
...
А неграм-рабам на американских плантациях это тоже было "ЕКОНОМІЧНО вигідно".
Поэтому они исключительно добровольно рвались сесть на корабли работорговцев и приехать работать на плантациях обеих Америк.
а хто ж їх поставляв на ті кораблі? тому так ЛАД, ОДНИМ неграм було економічно вигідно поставляти інших негрів на плантації. життя як воно є
Додано: Суб 25 кві, 2026 15:48
_hunter написав:
добровольно ли человек все это начал
ти добровільно переклав свої обовязки по захисту Батьківщини на ЗСУ
по фінансовій підтримці на громадян України які донатять і платять податки ?
Отже ти РАБ , бо тобі пиво дають тільки після того як ти понапідписував море папірців(які ти не в стані змінити) що будеш в своїх діях керуватись цими папірцями.
Так що РАБ - це стан душі сцикуна, який від всього відмовився. але хоче на щось повпливати...
