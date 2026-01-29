prodigy написав:......... у вас є питання до влади рф, захисник російської культури ви наш
А какая связь между российской культурой и владою РФ? Первое вечно (как и любая культура), а второе... Сегодня одна, завтра другая.
Первое вечно (как и любая культура)
нічого вічного не існує, занепад цивілізації веде до занепаду(знищення) культури (трипільська, перси, грекі, РИМ, ацтекі, майя)
російська культура не існувала до ХVII сторіччя, вона не є самобитною як культура ацтеків, а привнесена зовні (всі скульптори, маляри, архитектори навчались за кордоном, або у майстрів приїхавшив на заробітки в роісю.
Московський Кремль часто називають прикладом архітектурного запозичення, зокрема, вказуючи на схожість його зубців («ластівчин хвіст») та веж із замком Сфорца в Мілані (Італія), побудованим італійськими архітекторами. Це пов'язано з тим, що у XV столітті будівництвом керували запрошені італійські майстри, такі як Арістотель Фіораванті, які використовували знайомі їм європейські фортифікаційні рішення.
Культурні запозичення: Деякі дослідники, зокрема Володимир Селезньов у книзі «Кремлівський плагіат від шапки Мономаха до кепки Ілліча», вказують на запозичення не лише архітектурних форм, а й історичних символів та атрибутів влади.
Основні аспекти, чому образ Леніна (зокрема його кепка) вважається частиною «кремлівського плагіату»: Копіювання образу «пролетаря»: Кепка-восьмиклинка (flat cap) на початку XX століття була типовим головним убором робітничого класу в Європі, зокрема в Англії, а не унікальним винаходом Леніна. Ленін, будучи інтелігентом, перейняв цей стиль, щоб виглядати «ближчим до народу». Створення штучного міфу: Ідеологічна машина СРСР перетворила звичайний, запозичений головний убір на культовий символ «вождя світового пролетаріату», відірвавши його від реального контексту, де це було просто поширеною модою.
Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Ярославнефтеоргсинтезу" (ЯНОС).
В результаті атаки безпілотників на території об'єкта виникла масштабна пожежа, пише Telegram-канал "Exilenova+". Місцеві жителі повідомляють про серію гучних вибухів, після яких над заводом піднявся густий стовп диму.
У мережі вже з'явилися численні кадри події.
Крім того, також повідомляється про атаку на АТ "Апатит". Губернатор Вологодської області заявив, що було пошкоджено трубопровід високого тиску з сірчаною кислотою на території азотного комплексу "Аміак-3".
"Вранці внаслідок масованої ворожої атаки по місту Чернігів пошкоджено вікна у багатоповерхівці, постраждала церква та ринок. Розгорнуто мобільний пункт, де поліцейські приймають заяви громадян щодо пошкодженого майна. Через удари росіян спалахнули пожежі у приватному секторі та на обʼєктах цивільної інфраструктури", - зазначають правоохоронці.
Hotab написав:...... опічатка може бути і ніяка не опічатка, а безграмотність, а от діалект - це багатство мови. ........
Если так, то суржик це теж не безграмотність, а багатство мови? Чи як?
Є ДІАЛЕКТ - використання місцевої різновидності мови Є суржик - спроба виглядати педераційником бо це модно
Перевірив в ШІ і здивувався Виявляється я мовознавець
Просто не нужно было "Перевірив" на полпути останавливать
...... - Склонность к использованию диалектизмов выше у людей старшего поколения и тех, кто родился или длительное время проживал в сельской местности. ...... Выводы об уровне культуры ...... Однако пренебрежение правилами литературной речи в официально-деловом или научном общении при наличии возможности использовать общепринятые нормы действительно может создавать впечатление недостаточного образования или низкой речевой культуры.
Но вдвойне интереснее это все становится - если в контексте персоналии вопрос рассмотреть: незгибаемый борец с "окупацией языком" спокойно использует словечки времен паньщины...
Треба виключити всі «словєчькі» які прийшли в мову з часів перебування під окупацією іншими державами
35 років виявилось недостатньо..
>>> І що? И всьо: диалектизм - это суржик, который начала использовать целая деревня. Возможно - две.
>>> які прийшли в мову з часів перебування під окупацією іншими державами Если уж они в официальный язык попали - уже поздно, наверное. Но с местечковыми диалектами - бороться нужно - ЛИКБЕЗом! Хотя, остановка даже не на половине пути - действительно выглядит несколько странно у человека...
Президент США заявив, що американській делегації немає сенсу летіти до Пакистану, оскільки США тримають усі козирі у конфлікті з Іраном.
Козирі наче є, а говорити немає про що ... тобто, ніяких козирів немає )
Там три авианосца к точке выхода танкеров с залива подошли вроде. Ну и группа поддержки на аэродромах жужжит 24/7. Козыри то походу просто не показаны публике, а ксировцы наверняка их через китайские спутники видят. Кстати с прошедшим днём рождения тебя.
Всесвітній день пілотів (World Pilots Day) відзначається 26 квітня. Вперше це свято відзначили у 2014 році і відтепер святкують кожен рік
Ухилянтів, "непридатних"
Просто свои, савецкие Миги и МИ лаптеногим за газ отдали и в Мапуту по цене лома продали, а новых Ф-35 Трамп с Шольцом только три штуки выдали... Вот когда эскадрильи, да с ядрённейшими ракетами на борту, да чтоб прикрытие со Звезды Смерти над Печерском было надёжное, вот тогда...покажем им как надо дамбить Саратов и Сызрань.