Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 11:22

  BIGor написав:
  budivelnik написав:В кожній Державі є 2% Патріотів, яким не потрібні вказівки щоб прийняти рішення....
Тому
Коли на Україну напали 2% ... тобто 800 000 пішли САМІ , а от інших треба було певним чином ЗАОХОЧУВАТИ....
Тобто виходить що ні ти, ні твої сини, ні Шаман, ні Котопес - не патріоти? Партіот тільки Долірчик? Тільки не треба писати що твоя ситуація "Єто другоє".
Давай може спочатку ти поясниш ХТО ти
Бо якщо мої з офіційними відстрочками, донатами і Благодійними фондами -не патріоти
То такі як ти ХТО
Назви себе сам, а то мене забанять..

ПС
чим більше людина залізла в лайно -тим голосніше верещить пробуючи переконати навколишніх що сморід не від неї, що це ІНШІ в лайні.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:от розповіді про Харків, що жирнішу гуманітарку отримують ті харків'яни, що роздають - таке чув.
Вже рік, як фонд старшого гуманітарку в Харків якщо й відправляє то тільки в госпіталі....
А от Херсонщина/Запоріжжя постійно отримує навіть їжу для тварин не те що для людей...
А з Вінницькою Ювінальною Поліцією , яка опікується сімями з важким становищем(не тільки ВПО) - так взагалі ледве не міст влаштований....

І дади так і не можуть зрозуміти
Чому як тільки вони забагато в колодязь наплюють - так відразу їм же жити гірше..
Москалі як бомбили - так і бомблять
А Українці чомусь на пятому вже році Війни вирішили перекинути гуманітарку з москальсих плювачів, на простих Херсонських селян..
І це реально, коли якийсь фермер під Херсоном після визволення сказав РОСІЙСЬКОЮ наступне
Я не знаю хто такой Бандера - но я Бандеровец....

ПС
Це не ПОДІЛ на сорти
Це свідома позиція, яка випливає з наступного
Роботу треба робити ЕФЕКТИВНО.. і отримувати від цього хоч якесь задоволення..
А так як все і за всіх не зробиш , то приходиться обирати....
А яке задоволення, коли тобою привезене ЗАПЛЮВАЛИ, або ще гірше, взяти-взяли , а плююнули в спину.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 11:46

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  BIGor написав:По перше - Ви по собі судите, якщо крадіжка це норм для вас - то ок.
По друге - укрожурнашлюхи перекрутили заголовок - він став клікбейтний, і мало підходить до реальності.
По третє - давайте візьмем статистику:
на зараз в Польщі живе 1,55 млн. українців - то ти так вистрибуєш зі штанів в оргазмі - що їм погіршать життя? Який ж кінченний народець може радіти тому, що у 1,5 млн співвітчизників погіршиться життя?
Четверте - чого тебе так тривожить мій статус в Польщі?
П'яте, для цього законопроекту не вистачає голосів у правих партій.

Знакомые с Германии, Ирландии, Польши, Франции говорят, что укро СМИ сошли с ума в марафоне безумного 3.14здежа.
скабеева и соловьёв курят

про що саме йде мова? чи це й є приклад - читай вище?

Про те, що когось будуть висилати чи допомогу урізати, не приймати і тому подібне
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 11:49

й ще одна вада диктатур - це замовчування будь-яких, особливо великих проблем. ми про це знаємо дуже добре
Радіація на черевику. Як Швеція змусила Москву визнати факт аварії на Чорнобильській АЕС
для доступу до статті потрібно ввести email
Виявилось, що радіоактивний пил осідає на Швецію просто з неба — і Форсмарк тут ні до чого.

Шведський інститут метеорології та гідрології разом з Інститутом оборонних досліджень негайно розгорнули спецоперацію з пошуку джерела забруднення. Шведські військові підняли у небо винищувачі J32 Lansen, обладнані спеціальними фільтрами для забору проб повітря. А метеорологи склали зворотні тривимірні траєкторії руху повітряних мас. Результати показали, що хмара з радіацією прийшла з території СРСР.

Маючи на руках результати аналізів вже за кілька годин, шведські дипломати зателефонували до Москви за поясненням. Але радянські чиновники заперечили будь-які інциденти на своїх об'єктах.

Але Кремль вперто не визнавав, що на території СРСР щось трапилось. Того ж вечора, на дипломатичному прийомі у шведському посольстві в Москві, посол Торстен Ерн прямо запитав радянського представника про ядерну аварію на якійсь з атомних станцій чи десь в іншому місці. Але той лише усміхався і казав, що все гаразд.

І все ж грати у мовчанку було небезпечно. Влада СРСР розуміла, що вже скоро світова спільнота вирахує, звідки пішов витік, тому 28 квітня, о 21:00 годині, головна радянська телепрограма новин Врємя видала в ефір інформацію на 23 слова: «На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Пошкоджено один з атомних реакторів. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії».

І все. Без найменших подробиць, застережень і попереджень ні для своїх громадян, ні для світу. У Радянському Союзі все ще сподівались, що катастрофу якось вдасться замовчати. Але радіоактивна хмара накрила не лише деякі території сучасної України, Білорусі та Росії, але й фактично всю Європу — Югославію, Болгарію, Грецію, Румунію, Литву, Естонію, Латвію, Фінляндію, Данію, Норвегію, Швецію, Австрію, Угорщину, Чехословаччину, Нідерланди, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Німеччину, Італію, Ірландію, Францію разом з Корсикою, а також Британію та острів Мен.

Західні ЗМІ повідомляли про загрозу для життя людей, а телебачення постійно транслювало карту повітряних потоків у Центральній і Східній Європі. В цей же час у Києві та інших містах України проводили першотравневі демонстрації з народними гуляннями й концертами, залучивши до них дітей. Радянський Союз, побоюючись паніки, і не збирався подбати про здоров’я людей.

цікаво, що ЛАД згадає? це ж сталося в його часи...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:на пальцях - діалект - це коли всі розмовляють однаково, це стало правилом. а суржик - це коли вживаються просто руські слова - й всі по-різному...
Лад просто не в курсі що є море слів, які прижились в мові
Цегла, дах - це чисто НІМЕЦЬКІ слова, які ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ в українській мові
Кірпіч, криша - це російські слова...

Тому
на частині територій яка було під німецькомовною австроугорщиною
Використовують дах , але при цьому знають слова стріха
на території москальської
використовують криша..... але стріха, -не розуміють...
У всіх словниках української - є слово ЦЕГЛА і всі знають що це таке
Але коли вводимо кірпіч - то отримуємо
кирпи́ч «плитки гною як паливо»

запозичення з тюркських мов;
тур. kerpiç «цегла-сирець», тат. кирпеч «цегла» виводяться з перської мови;
р. кирпи́ч «цегла»;

Ще питання є
В педерації навіть власної назви будівельного матеріалу з якого будують..
Недарма про педерацію кажуть
з лайна і палок....=кирпи́ч «плитки гною як паливо»
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 11:56

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Знакомые с Германии, Ирландии, Польши, Франции говорят, что укро СМИ сошли с ума в марафоне безумного 3.14здежа.
скабеева и соловьёв курят

про що саме йде мова? чи це й є приклад - читай вище?

Про те, що когось будуть висилати чи допомогу урізати, не приймати і тому подібне

ідеї такі є? можна їх не визнавати, але факти від цього не зникнуть. так, відразу такі закони й не приймуть - але є політичні сили, які на цьому спекулюють. а місцеві бетони відразу розуміють, хто ж винен й їх бідах.

роздмухати ксенофобію дуже легко, а от приборкати її набагато важче...

й я вважав, що це радянська риса - вважати, що тобі всі винні. Європа надала українцям шалену допомогу в еміграції - але тепер вважати, що це навічно... це відмінять, й розмови про це вже теж йдуть... в Німеччині більшість українців на 24 параграфі, й німці вже попереджають - переходьте на інші за можливості...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 12:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
.............
Так там вже все пояснили, що є що..
Під моїм постом

В данном случае объяснение ИИ вас, естественно, устроило. :)
Т.е. смесь української та російської це суржик, тобто штучна суміш.
А смесь української та польської це цілком природньо і є діалектом, тобто це просто локальний різновид мови.
Логика железная. Точнее, ИИ. :)

у вас інша логіка - якщо з російським, це добре, а якщо щось інше, або не дай Боже польське - то це капець.
Перестаньте разговаривать с голосами в собственной голове. Я такого никогда не говорил.
Вполне естественны и неизбежны заимствования у соседей, на западе - у поляков, венгров, румын, на востоке из русского языка.

на пальцях - діалект - це коли всі розмовляють однаково, це стало правилом. а суржик - це коли вживаються просто руські слова - й всі по-різному...
Кто такие "все"? На западе много диалектов и "все" звучат по-разному.
Можете почитать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8. Там как-то слишком много разных "всех". :)

але Львів це українське місто, а Москва ні. схоже дійсно корні Москви - збирання данини для Золотої Орди...
Это ж надо, какая новость!
У вас началась личная эпоха великих географических открытий?
А параллельно и исторических. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 кві, 2026 12:18, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вполне естественны и неизбежны заимствования у соседей, не западе - у поляков, венгров, румын, на востоке из русского языка.
А що існує таке поняття як роССійський язик?
Можете привести слова які будуть чисто роССійськими а не запозиченими звідкись
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 12:31

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вполне естественны и неизбежны заимствования у соседей, не западе - у поляков, венгров, румын, на востоке из русского языка.
А що існує таке поняття як роССійський язик?
Можете привести слова які будуть чисто роССійськими а не запозиченими звідкись

там здається навіть матюки запозичені :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 12:33

  барабашов написав:
  pesikot написав:"Летіти 18 годин, щоб говорити ні про що". Трамп скасував поїздку своїх перемовників до Пакистану
Президент США заявив, що американській делегації немає сенсу летіти до Пакистану, оскільки США тримають усі козирі у конфлікті з Іраном.


Козирі наче є, а говорити немає про що ... тобто, ніяких козирів немає )

Там три авианосца к точке выхода танкеров с залива подошли вроде.
Ну и группа поддержки на аэродромах жужжит 24/7.
Козыри то походу просто не показаны публике, а ксировцы наверняка их через китайские спутники видят.

Как и видят TACO )
  барабашов написав:Кстати с прошедшим днём рождения тебя.

Спасибо
pesikot
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 6757
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 8502
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 281529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

