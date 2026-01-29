Додано: Пон 27 кві, 2026 15:20

ЛАД написав: Кроме того, сильно подозреваю, что то же самое можно сказать и о западных диалектах - "вони виникли внаслідок того, що неграмотні україномовні намагалися здаватися польськомовними". Просто это произошло очень давно и успело сильнее укорениться. Ну и + политика.

Ще раз для впертих...Так , світ розвивається і мови вбирають в себе досягнення інших...Поки в Україні ніхто не бачив ТОМАТІВ(помідори/парадички) чи КУКУРУДЗИ - то ясно що цього слова в Українській мові не могло бути.Але є нюансиОдні слова , прийшовши з іншої мови з часом стають спочатку НОВИНКОЮ ( бо в різні частини країни приходять слова з різних культур), яка з часом перетворюється в діалект , і по мірі того як це слово розповсюджується по всій Державі воно стає українським...Оливки-олива..... у нас не було оливок , яке перетворилось в ОЛІЯ у по всій Україні коли ти скажеш ОЛІЯ всі будуть тебе розуміти , а коли ти скажеш МАСЛО ? половина зрозуміє що це вершкове, а коли додаш РАСТИТЕЛЬНОЄ МАСЛО -скільки людей будуть занти що це ОЛІЯ ?ТомуОлія для всіх пройшла шлях від діалект до українське словоА МАСЛО для частини України це СУРЖИК ( якщо той хто використовує це слово має на увазі рослинне масло)Так що ЛАД, здурі ти можеш багато чого не розуміти... але якщо ти чогось не розумієш то це швидше за все тому що ти в питанні не розібрався, але точно так само як дейтрот(той армійськими правилами хотів описати всю держави ) так само і ти , парторг який совковим баченням пробує пояснити де що не вірно.