Додано: Чет 30 кві, 2026 07:20

ЛАД написав:

Средний объем морских поставок за четыре недели к 26 апреля вырос до [b]3,52 млн баррелей в сутки. [/b]

Основные показатели экспорта (апрель 2026):

Общий морской экспорт: 3,52 млн баррелей в сутки (максимум за месяц к 29 апреля).

Западные порты: Экспорт из западных портов составил около 2,2 млн б/с.

Динамика по портам: Наблюдается снижение нагрузки в отдельных портах: в Приморске нагрузка снизилась на 13%, в Новороссийске — на 38%, а в Усть-Луге — на 43%.

Основные порты экспорта нефти из СССР

Новороссийск (Черное море): Крупнейший порт, через который шла основная часть нефти, добытой в Поволжье, на Кавказе и в Западной Сибири (по трубопроводу).

Туапсе (Черное море): Важный пункт для экспорта нефтепродуктов.

Вентспилс (Балтийское море, Латвийская ССР): Крупнейший специализированный порт на Балтике для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов.

Батуми (Черное море, Грузинская ССР): Традиционный порт для экспорта каспийской нефти.

Единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в районе Батуми/Кулеви и принадлежащий компании Black Sea Petroleum (BSP), объявил о полном прекращении переработки российской нефти весной 2026 года.

Основные детали:

Отказ от сырья из РФ: Завод переходит на переработку нефти из Туркменистана и Казахстана.

Причина: Отказ связан с угрозой санкций Европейского союза.

Контекст: Ранее, в октябре 2025 года, сообщалось, что завод начал принимать российскую нефть сорта Siberian Light из Новороссийска.

Транзит: Грузия заявляла об отказе в транзите подсанкционной российской нефти через порт Батуми еще в июне 2022 года.



Клайпеда (Балтийское море, Литовская ССР): Использовался для экспорта нефтепродуктов.

Литва полностью прекратила импорт российской нефти, газа и электроэнергии с 22 мая 2022 года.

В 2021 году Россия экспортировала около 263,6 млн тонн сырой нефти.В барелях - 5,2млн/сутки.

В денежном выражении доходы от экспорта нефти составили порядка $110 млрд, что на 51,8% больше показателей 2020 года.



Доля в мировой торговле: Россия обеспечивала 12,8% глобальных поставок сырой нефти.

Добыча и экспорт: Из общего объема добычи (524 млн тонн) за рубеж направлялось более 45%, или около 4,7 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефтепродуктов: Составил 70,0 млрд долларов США.

Основные экспортные терминалы (Балтика и Черное море)

Усть-Луга (Ленинградская область): Один из двух крупнейших терминалов на Балтике, способен отгружать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также нефтепродукты.

Приморск (Ленинградская область): Ключевой балтийский порт, пропускная способность — около 1 млн баррелей нефти в сутки.

Новороссийск (Шесхарис) (Черное море): Главный узел на Черном море, через который переваливается нефть марки Urals, казахстанская KEBCO, а также Siberian Light.

Туапсе (Краснодарский край): Работает на Черноморском побережье, переваливает нефть и нефтепродукты.



Восточное направление

Козьмино (Приморский край): Ключевой терминал ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) для поставок нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия).



Другие терминалы

Махачкала (Каспийское море): Используется для перевалки нефти из стран Каспийского региона.

Мурманск (Баренцево море): Терминал для отгрузки арктической нефти.

Варандей (Печорское море): Стационарный морской ледостойкий отгрузочный терминал.

Динамика: В начале апреля экспорт из балтийских портов резко упал (до 33% падения в первую неделю).

Восстановление: К середине-концу апреля отгрузки начали восстанавливаться, вернувшись к уровням марта.

Общие объемы (Балтика): По данным Reuters, общий экспорт нефти (Urals, Siberian Light, KEBCO) из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в апреле удерживался на уровне около 2,2 млн баррелей в сутки.

Усть-Луга: Отгрузка нефти приостанавливалась после атак, возобновилась 7 апреля. В первые недели апреля наблюдалось значительное снижение активности (до 43%).

Приморск: Наблюдалось снижение нагрузки на 13%.



Ключевые факты за апрель 2026:

Количество танкеров: В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе.

Основные направления: Более половины танкеров (около 59%) в начале апреля направлялись в Индию.

Инфраструктурные повреждения: Атаки затронули резервуарные парки, что ограничивало возможности хранения.



Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои

2. Наши успехи в последнее время заметны и достаточно серьёзны.Сегодняшнее обсуждение % падения отгрузки нефти это тоже к вопросу о реалистичности пропаганды.Кстати, Новороссийск обстреливали уже не раз. Тем не менее, отгрузка оттуда идёт. И заявления, что мы обрезали РФ отгрузку по Чёрному морю (сегодня у кого-то прозвучало) выглядят, мягко говоря, несерьёзно., поки не перескочиш.[/quote]рф має розголужену систему і кількість терміналів призначенних для експорту нафти порівнянно з часами ссср збільшилось значнотобто було 5,2млн б/добу, стало 3,5млн б/добу-покращення? звісно, такТермінали- здатніми вантажити російську нафту на експортДля чого Туапсе нанесли руйнування три рази? Для того, щобтривали до кінця року, як мінімумД, 3 рази поспіль руйнувати Туапсе-це гоп, чи гойда?