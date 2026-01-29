ЛАД написав:О выпуске заявляла фирма-производитель, а не команда п***. Причём, заявляли не раз. О том, что больше всего врут на войне, я писал ещё в начале войны. А вообще, интересно получается - Hotab меня обвиняет в недооценке успехов Фламинго, вы - наоборот, в излишней доверчивости.
Про 3000 тисячі до кінця 25 року заявляв особисто.
Было. Но на основании заявлений фирмы-производителя.
Я звинувачую і Вас і хотаба в надмірному оптимізмі. Тільки Хотаб переоцінює наші успіхи, а ви - договороздатність росіян.
Э нет, не надо мне чужих грехов, своих хватает. Я как раз не верю в договороспособность россиян. Точнее, не верю, что Путин согласится на те условия, которые мы считаем ещё хоть как-то приемлемыми. Он хочет яано большего. Поэтому я и писал о финском варианте. Думаю, это тот минимум, на который он ещё мог бы согласиться.
Позиція Хотаба в цьому краща, але має свої недоліки. Долярчик теж вірив, що скоро до червня вернеться додому, потім до кінця року... Моя позиція, що мій контракт закінчиться швидше, ніж ця війна. І завершення її можливе тільки через змушення Росії до миру. Або смерть х....
Можно поинтересоваться, когда заканчивается ваш контракт?
UPD.: cтосовно відгрузки нафти - налаштований оптимістично, палає гарно. Але після результатів по нафтопереробці за минулий рік - боюся надмірного оптимізму.
Палає гарно. Но восстанавливается достаточно быстро. И не знаю, насколько часто мы можем это повторять.
Бетон написав:Працівник ТЦК обмочився, коли його затримали на хабарі у Білій церкві
Ха ха
На всех видео с нереальными по жестокости способами упаковки в бусик люди в спортивных штанах и пиксельном прикиде рыбаков "работают" стаей как гиены или шакалы. Без стаи они никто и от оплеухи готовы наделать в исподнее. Даже в 80-90е гопники могли орудовать по двое-трое, а не целым взводом(начинкой микробуса), наверно страху было меньше.
Средний объем морских поставок за четыре недели к 26 апреля вырос до [b]3,52 млн баррелей в сутки. ............. Ключевые факты за апрель 2026: Количество танкеров: В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе. Основные направления: Более половины танкеров (около 59%) в начале апреля направлялись в Индию. Инфраструктурные повреждения: Атаки затронули резервуарные парки, что ограничивало возможности хранения.
Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои
Для чого Туапсе нанесли руйнування три рази? Для того, щоб
временные сбои
тривали до кінця року, як мінімум
ЛАД, 3 рази поспіль руйнувати Туапсе-це гоп, чи гойда?
Очень много полезной информации, спасибо! Если бы вы ещё ссылки давали, цены бы вам не было.
"В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе. ..... Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои" - це гоп, чи гойда?
ЛАД написав:"В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе. ..... Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои" - це гоп, чи гойда?
в 1943-1944 році Гітлерівська Німеччина після бомбардування американцями/британцями теж потужними темпами відновлювала свої і військові фабрики і заводи, які виготовляли синтетичний бензин (бо інші джерела, окрім Румунії були не доступні), а коли втратили румунську нафту, то Альберт Шпеєр сказав:
Mein Führer, wir sind am Arsch
Румунія припинила постачання нафти нацистській Німеччині після державного перевороту 23 серпня 1944 року, коли король Міхай I усунув від влади диктатора Йона Антонеску, і Румунія вийшла з союзу з Гітлером, перейшовши на бік антигітлерівської коаліції. Ключові факти: До серпня 1944: Румунія була основним постачальником нафти для Німеччини, забезпечуючи понад 90% імпорту нафтопродуктів. Поворотний момент: 23 серпня 1944 року відбувся державний переворот, який припинив пронімецьку політику. Наслідки: Втрата румунської нафти стала катастрофічною для німецької військової машини. Хоча Румунія підписала Троїстий пакт і була союзником Німеччини з 1940 року, фактичне постачання припинилося лише після падіння режиму Антонеску.
стосовно посилань, вони доступні в мережі інету, ви можете легко їх знайти (як знаходжу я)
Стратегічні бомбардування Німеччини союзниками у 1943–1944 роках характеризувалися стрімким зростанням інтенсивності, перетворившись із точкових ударів на тотальне руйнування інфраструктури та міст. Графік інтенсивності (1943–1944) Початок 1943 р.: Поступове нарощування сил. Основна увага приділялася промисловим районам Руру. Літо-осінь 1943 р. ("Битва за Рур" та Гамбург): Різке зростання інтенсивності. Липень-серпень 1943: Операція "Гоморра" — серія бомбардувань Гамбурга, що спричинила вогняний смерч та величезні жертви. До кінця жовтня 1943 року на 38 найбільших міст Німеччини було скинуто понад 167 тис. тонн бомб.(один бомбардувальник мав бомбове навантаження від 6 до 9 тон, тобто 7,5 в середньому)
У 1944 році основним британським важким бомбардувальником, що мав найбільше бомбове навантаження, був Avro Lancaster. Ось основні характеристики його навантаження на той час: Стандартне навантаження: Зазвичай ніс близько 6350 кг (14 000 фунтів) бомб, але міг бути модифікований для більшого. Максимальне навантаження: Спеціально модифіковані літаки "Lancaster" (для скидання надважких бомб типу Tallboy або Grand Slam) могли нести до 10 000 кг (22 000 фунтів) бомбового навантаження.
Основні американські бомбардувальники 1944 року та їх навантаження: B-17 Flying Fortress: Внутрішнє бомбове навантаження — до 7 900 кг (теоретичний максимум), але зазвичай менше для дальніх рейдів [5.1]. Consolidated B-24 Liberator: Забезпечував схоже з B-17 навантаження, але мав більшу дальність польоту [5.7]. B-29 Superfortress: Максимальне навантаження — до 9 000 кг, здатний переносити ядерну зброю [5.4, 5.6]. Також активно використовувався North American B-25 Mitchell (середній бомбардувальник) з навантаженням понад 1 300 кг [5.5].
Зима 1943-1944 рр. ("Битва за Берлін"): Масовані нічні нальоти британської авіації (RAF) на столицю Німеччини, висока інтенсивність. Весна-літо 1944 р.: Зміна фокусу на транспортну систему (залізниці, мости) перед висадкою в Нормандії. Осінь 1944 р.: Союзники здобули повну перевагу в повітрі, інтенсивність бомбардувань досягла найвищого рівня за всю війну, нафтова промисловість Німеччини була майже паралізована. Основні тенденції Цілодобовий тиск: Американська авіація (USAAF) бомбардувала вдень, а британська (RAF) — вночі. Зростання тоннажу: Інтенсивність 1944 року значно перевищувала 1943 рік. Результат: До кінця 1944 року німецька індустрія та логістика були критично підірвані, а багато міст перетворені на руїни.
Hotab написав:Ось для ЛАДа хороші руські, або «опозиція» . Нищення українських міст вони не помічають. Підрив дамби - затоплення Херсонщини - теж. А от нєфтянку годувальницю чіпати не можна. ............
Во-первых, хоть "хорошие", хоть "плохие" русские всё равно остаются русскими. И, естественно, переживают за свою родину. Во-вторых, не увидел здесь переживаний за годувальницю. Человек говорит о том, что это экологическая катастрофа. Так это так и есть. В-третьих откуда вы взяли, что она не помічає всё остальное, о чём вы написали? Вполне вероятно, что она всем этим возмущалась и протестовала. Даже оправданная ненависть не должна приводить к отказу от логики.
Щось одномоментно зникла солодка пара «Хунтер vs Шаман»)) . В одному бусіку?)
По легенде охотник находится в Германии, так что в бусике никак оказаться не может. Депортации из Германии пока что нет и не предвидится.
ЛАД написав:И не замечаете прямые угрозы типа: "Приедешь во Львов, тебя быстро научат".
У Львові відповідно мовне середовище, в якому дійсно швидше навчитесь, а не якісь погрози.
Возможно, вы пропустили, но там речь шла совсем не об этом.
Я, например, поправляю внучку, когда она, говоря по-украински, употребляет русизмы, и наоборот. Но чтобы этого не происходило, человек должен знать оба языка и чувствовать разницу между ними. Если этого нет, как раз и появляется суржик. Именно как результат малограмотности.
Внучка, вона досконало вивчає російську мову, а українська так собі, бо нема мовного середовища? Чи як зараз це відбувається? Інші мови як? Бо у світі є приклади використання двох або більше мов, наприклад двоє дітей можуть спокійно розмовлять між собою і розуміть- один французською, інший німецькою. Також ці двоє на пристойному рівні знають англійську. Про що й мова. Досконала російська вона у світі практично ніде не потрібна, як і українська. Але практично зразу зрозуміло хто москаль.
С такой точки зрения не нужны почти никакие языки и, тем более, диалекты. Где внучка может "досконало вивчати російську мову"? Уж не в школе ли, где сегодня это просто запрещено? Благодаря чтению? К сожалению, современные дети практически не читают и приучить её к чтению мне, к сожалению, так и не удалось. Кроме русского и украинского, она занимается английским с преподавателем (онлайн, кроме школьных уроков). Кстати, на детской площадке познакомился с семьёй. У низ дочка занималась 2 языками английским и, если не ошибаюсь, немецким. Сейчас оставили только английский - денег не хватает. Бесплатное школьное изучение... Не знаю ни одного человека, который после многолетнего школьного изучения языка владел бы им хотя бы относительно свободно.
UPD: І коли приходе біда у вигляді москалів, вони знищують все шо стосується України- мову, історію, а ви хочете залишать, зберігать, лєлєять.
Не надо лелеять. Но и не надо брать пример с "москалів" и силой уничтожать.
ЛАД написав:"В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе. ..... Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои" - це гоп, чи гойда?
в 1943-1944 році Гітлерівська Німеччина після бомбардування американцями/британцями теж потужними темпами відновлювала свої і військові фабрики і заводи, які виготовляли синтетичний бензин (бо інші джерела, окрім Румунії були не доступні), а коли втратили румунську нафту, то Альберт Шпеєр сказав:
Mein Führer, wir sind am Arsch
Румунія припинила постачання нафти нацистській Німеччині після державного перевороту 23 серпня 1944 року, коли король Міхай I усунув від влади диктатора Йона Антонеску, і Румунія вийшла з союзу з Гітлером, перейшовши на бік антигітлерівської коаліції. Ключові факти: До серпня 1944: Румунія була основним постачальником нафти для Німеччини, забезпечуючи понад 90% імпорту нафтопродуктів. Поворотний момент: 23 серпня 1944 року відбувся державний переворот, який припинив пронімецьку політику. Наслідки: Втрата румунської нафти стала катастрофічною для німецької військової машини. Хоча Румунія підписала Троїстий пакт і була союзником Німеччини з 1940 року, фактичне постачання припинилося лише після падіння режиму Антонеску.
Ссылка на Германию и Румынию это не ответ на вопрос "гоп чи гойда", который вы задали мне, а я вам его просто вернул. Аналогий никаких даже близко.
стосовно посилань, вони доступні в мережі інету, ви можете легко їх знайти (як знаходжу я)
Огромное спасибо за разрешение. Но если вы уже нашли эти данные в заслуживающих доверие источниках и приводите их какв доказательство каких-то взглядов, то не стоит предлагать всем повторять ваш поиск с нуля. Иначе эти цитаты не имеют никакого смысла. Без ссылок я, с вашего разрешения, просто не буду обращать на них внимание.
ЛАД написав:Во-первых, хоть "хорошие", хоть "плохие" русские всё равно остаются русскими. И, естественно, переживают за свою родину. Во-вторых, не увидел здесь переживаний за годувальницю. Человек говорит о том, что это экологическая катастрофа. Так это так и есть. В-третьих откуда вы взяли, что она не помічає всё остальное, о чём вы написали? Вполне вероятно, что она всем этим возмущалась и протестовала.
У ваших фантазіях - так, звісно, а по факту вона пише лише про Туапсе. І "не бачить" як в той же час армія рф атакувала танкер на Одещині, що призвело до розливу соняшникової олії у морі на 40 км2 і масової загибелі морських мешканців, серед яких є червонокнижні. Могла б вона також згадати підрив Каховського водосховища і атаку водопроводу, завдяки якому мешканці Мико досі вживають воду з крану виключно як технічну. Де засудження цього мирними кацапами? І взагалі, мені подобається цей вий на болотах (і підвивання ЛАДа) щодо екологічної катастрофи у них БЕЗ згадування першопричин. Тобто варварський напад рф на мирну країну, знищення її населених пунктів разом із мирними мешканцями (Буча, Бахмут, Авдіївка і т.д), масове викрадення дітей - це все ок? Може варто було на Курщині так зробити, щоб шось зрозуміли? Проте як гуділи соцмережі закликами кацапів "мачіть хахлов". Тепер гудять "не чіпайте нафтову галузь", "енергетику", "аеропорти" і т.д. Але чому на рф не гудять "зупиніть війну", "поверніть мобілізованих додому", "нах нам чужі території" і т.д? Отож. Най подихають (наголос ставте як хочте).