Турецкий богослов Саид Нурси написал по этому поводу:. "Европа беременна мусульманским государством и однажды родит его. Османская империя беременна Европой и однажды родит ее". .........В общем, некий "гранадский эмират" в виде нескольких тысяч богатых выходцев из монархий Ближнего Востока на Пиренеях может появиться в ближайшее время. Раньше приходили с мечом и на верблюдах, сейчас с мегатоннами кэша и на бентли. Кстати, термин "исламизация" не вполне верный. .......это будет возвратом религиозного фактора в жизнь общества. Возврат религии в пространство метафизического европейского вакуума и заполнение оного. Что существенно облегчает задачу. Это будет не исламизация Европы, а принятие ислама. .......на фоне тотального краха религии в Европе (что происходит параллельно с крахом традиционной европейской культуры и идентичности), сопротивление гедонистическому атеизму в ЕС возможно лишь на факторе "активной религии". А таковой в Европе сейчас является лишь ислам, но никак не католичество и даже не тотально секуляризированный протестантизм. .........Традиционная Европа делает в этом процессе ставку на Берлин. Но это очень наивно - напрасно ожидать многочисленное потомство от геополитического евнуха, оскопленного по итогам двух мировых войны. Не сможет этим новым субъектом стать и Париж. .......ни Париж, ни Берлин не смогут возродить Европу "рыцарского замка, монастыря и схоластики".