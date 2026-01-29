Додано: Суб 02 тра, 2026 09:06

Faceless написав: Так ви вже здриснули ж. То собі моральне право ви залишаєте Так ви вже здриснули ж. То собі моральне право ви залишаєте

ЛАД написав: 2. Т.е., если я напишу, что вы подонок, вы не обидитесь на моё "оценочное суждение" и не подадите на меня в суд (не напишете жалобу на форуме, не полезете мне бить морду в реальной жизни)? Как-то сомневаюсь. 2. Т.е., если я напишу, что вы подонок, вы не обидитесь на моё "оценочное суждение" и не подадите на меня в суд (не напишете жалобу на форуме, не полезете мне бить морду в реальной жизни)? Как-то сомневаюсь.

ЛАД написав: Вот мне очень интересно, как легко самые рьяные борцы за демократию, права человека, противники "совка" скатываются к пропаганде "р-р-революционной целесообразности и законности".Вот "мне очевидно" и всё, человека можно ставить к стенке и расстреливать. Вот мне очень интересно, как легко самые рьяные борцы за демократию, права человека, противники "совка" скатываются к пропаганде "р-р-революционной целесообразности и законности".Вот "мне очевидно" и всё, человека можно ставить к стенке и расстреливать.

ЛАД написав: И обязанностей у неё точно намного больше, чем у вас. Можно обсуждать, как она их выполняет, но это совсем другой вопрос. И обязанностей у неё точно намного больше, чем у вас. Можно обсуждать, как она их выполняет, но это совсем другой вопрос.

"Ось і побалакали", як кажуть... Замість відповіді по суті, щось про "здриснули". Я маю моральне право обговорювати слова Свириденко, тому що вони стосуються мене особисто.Я от Вас и других и не такое слышал здесь и не жаловался. Смысл? Каждый имеет право на мнение обо мне, которое я жалобой или мордобитием не изменю.Вас куда-то занесло не туда. Я не предлагал её расстреливать или сажать в тюрьму на основании моих слов (хотя о её схемах в Чернигове с братом есть целые расследования). Вы можете ждать решения суда, которого в отношении неё никогда не будет, а у меня своё мнение об украинских политиках, которые удивительным образом мгновенно богатеют после прихода на любую должность.ЛАД, мы говорим о разном типе обязанностей. Вы либо этого не понимаете, либо сознательно уводите обсуждение в другое русло.Нет у Юлии Свириденко никаких "обязанностей" в том понимании, в котором они существуют для украинских мужчин. У неё есть должностные обязанности, которые она добровольно согласилась выполнять (причём, ей просто не терпелось занять премьерское кресло) и за выполнение которых ей платят из моего кармана в том числе. Она может в любой момент помахать нам всем ручкой, покинуть Украину и никогда сюда не возвращаться. Никто не будет чинить никаких препятствий ей в этом. Никто не будет называть её "уклонисткой", никто не будет клепать постановления о том, как ограничить её права заграницей, никто не будет разглагольствовать о том, что её надо лишить имущества в Украине, заблокировать ей счета или прочий бред, которым терроризируют украинских мужчин. Ничего этого не будет, так как она - свободный человек. У неё нет никаких обязанностей перед Украиной, которые она должна выполнить через "не хочу" под принуждением и за невыполнение которых её будут хотеть наказать.Вот, об этих обязанностях я говорю, о том, что принято называть "долгом перед государством", а не о том, что каждый из нас делает на работе за деньги. Вы, конечно, правы, что у неё, как у ПМ, функциональных обязанностей намного больше, чем у меня, но эти обязанности никак не связаны с тем, что государство распоряжается её жизнью. Повторюсь, что она может в любой момент уволиться и уехать в Англию к брату жить для себя своей лучшей жизнью, так как Украине она ничего не должна. Кто-то другой будет выполнять её должностные обязанности, как и выполнял до неё.Поэтому, да, раздражает, что она позволяет себе что-то говорить о нормальности ограничения прав и свобод, когда её саму это никак не касается и никаких долгов перед государством у неё нет.