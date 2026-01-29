Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 02 тра, 2026 09:06
Faceless написав:
Так ви вже здриснули ж. То собі моральне право ви залишаєте
"Ось і побалакали", як кажуть... Замість відповіді по суті, щось про "здриснули". Я маю моральне право обговорювати слова Свириденко, тому що вони стосуються мене особисто.
ЛАД написав:
2. Т.е., если я напишу, что вы подонок, вы не обидитесь на моё "оценочное суждение" и не подадите на меня в суд (не напишете жалобу на форуме, не полезете мне бить морду в реальной жизни)? Как-то сомневаюсь.
Я от Вас и других и не такое слышал здесь и не жаловался. Смысл? Каждый имеет право на мнение обо мне, которое я жалобой или мордобитием не изменю.
ЛАД написав:
Вот мне очень интересно, как легко самые рьяные борцы за демократию, права человека, противники "совка" скатываются к пропаганде "р-р-революционной целесообразности и законности".Вот "мне очевидно" и всё, человека можно ставить к стенке и расстреливать.
Вас куда-то занесло не туда. Я не предлагал её расстреливать или сажать в тюрьму на основании моих слов (хотя о её схемах в Чернигове с братом есть целые расследования). Вы можете ждать решения суда, которого в отношении неё никогда не будет, а у меня своё мнение об украинских политиках, которые удивительным образом мгновенно богатеют после прихода на любую должность.
ЛАД написав:
И обязанностей у неё точно намного больше, чем у вас. Можно обсуждать, как она их выполняет, но это совсем другой вопрос.
ЛАД, мы говорим о разном типе обязанностей. Вы либо этого не понимаете, либо сознательно уводите обсуждение в другое русло.
Нет у Юлии Свириденко никаких "обязанностей" в том понимании, в котором они существуют для украинских мужчин. У неё есть должностные обязанности, которые она добровольно согласилась выполнять (причём, ей просто не терпелось занять премьерское кресло) и за выполнение которых ей платят из моего кармана в том числе. Она может в любой момент помахать нам всем ручкой, покинуть Украину и никогда сюда не возвращаться. Никто не будет чинить никаких препятствий ей в этом. Никто не будет называть её "уклонисткой", никто не будет клепать постановления о том, как ограничить её права заграницей, никто не будет разглагольствовать о том, что её надо лишить имущества в Украине, заблокировать ей счета или прочий бред, которым терроризируют украинских мужчин. Ничего этого не будет, так как она - свободный человек. У неё нет никаких обязанностей перед Украиной, которые она должна выполнить через "не хочу" под принуждением и за невыполнение которых её будут хотеть наказать.
Вот, об этих обязанностях я говорю, о том, что принято называть "долгом перед государством", а не о том, что каждый из нас делает на работе за деньги. Вы, конечно, правы, что у неё, как у ПМ, функциональных обязанностей намного больше, чем у меня, но эти обязанности никак не связаны с тем, что государство распоряжается её жизнью. Повторюсь, что она может в любой момент уволиться и уехать в Англию к брату жить для себя своей лучшей жизнью, так как Украине она ничего не должна. Кто-то другой будет выполнять её должностные обязанности, как и выполнял до неё.
Поэтому, да, раздражает, что она позволяет себе что-то говорить о нормальности ограничения прав и свобод, когда её саму это никак не касается и никаких долгов перед государством у неё нет.
АндрейМ
Додано: Суб 02 тра, 2026 09:26
_hunter
после WW II - недостаточно утомились? Или в той же Сев. Корее?..
А в Україні є щось схоже на страх перед сталіним, чи як в рф перед пітуном і ФСБ? У нас мабуть Хантер лише виїхавши осмілився критикувати владу, а так то боявся. Так?
У нас і близько нема ознаків , що після завершення війни хтось насмілиться не провести відкриті чесні вибори.
А от чи переоберуть (щоб був привід верещати , що він вирішив вічно правити) - це питання. На мою думку - ні. Відносно висока підтримка зараз у Вови є, але це підтримка президента воюючої країни, а не особисто профнепридатного вольдемара.
Hotab
Додано: Суб 02 тра, 2026 09:39
Hotab написав:_hunter
после WW II - недостаточно утомились? Или в той же Сев. Корее?..
А в Україні є щось схоже на страх перед сталіним, чи як в рф перед пітуном і ФСБ? У нас мабуть Хантер лише виїхавши осмілився критикувати владу, а так то боявся. Так?
У нас і близько нема ознаків , що після завершення війни хтось насмілиться не провести відкриті чесні вибори.
А от чи переоберуть (щоб був привід верещати , що він вирішив вічно правити) - це питання. На мою думку - ні. Відносно висока підтримка зараз у Вови є, але це підтримка президента воюючої країни, а не особисто профнепридатного вольдемара.
Перед бусиками - вполне есть. Если их переименовать во что-то вида "и СП и ОБ(ГБ)" - может сработать.
Опять же: периодически прогревы на тему "а давайте ВП снимать чуть потом, а не сразу" на Марафоне появляются. А каких-то особых массовых обсуждений "фиг вам - сразу давайте" - нет...
_hunter
Додано: Суб 02 тра, 2026 09:43
_hunter написав:
Периодически прогревы на тему "а давайте ВП снимать чуть потом, а не сразу" на Марафоне появляются. А каких-то особых массовых обсуждений "фиг вам - сразу давайте" - нет...
А що, війна вже закінчилась, що треба знімати військовий стан?
P.S. Я буду вдячний, якщо ти писатимеш людською мовою. Або прийнаймні не вживатимеш скорочень. Бо доводиться напрягатися, щоб зрозуміти, що означає "ВП" на свинособачій.
sashaqbl
Додано: Суб 02 тра, 2026 09:49
Hotab написав:
Це до речі на думку психологів через все ту саму твою невпевненість в собі, яку ти намагаєшся прикрити типу брутальністю , по факту хамством.
А всередині живе невпевнена людина, яка панічно боїться що суспільство буде сміятись і принижувати в разі втрати кінцівок.
хз. Шо тобі сказати..
Я помню інвалідів 2ї світової, контужених дідів. Встиг ще шпанюком покидати в них зеленими яблуками
.
Так шо ілюзій щодо ставлення суспільства нема.
Та і самим інвалідам лишитись в нормі не так просто, алкоголізм від жалості себе та відчуття непотрібності і здорового мужика доконають...
Мож це невпеність, но я боюсь особистої слабкості чи бідності. Прєдпочітаю бути здоровим і заможним
і тут особим психологом бути не треба щоб помітити цей страх в собі. Мож і є якісь самовпевнені герої, які не бояться "імпотенції", но думаю в більшості трєзвомислящих чоловіків є цей страх.
Хотя щось тут багатенько є таких, що більше бояться згвалтування бурятами
Но це вже кожному своє.
Як гадаєш ставиться суспільство до згвалтованих?
Banderlog
Додано: Суб 02 тра, 2026 10:02
sashaqbl написав: _hunter написав:
Периодически прогревы на тему "а давайте ВП снимать чуть потом, а не сразу" на Марафоне появляются. А каких-то особых массовых обсуждений "фиг вам - сразу давайте" - нет...
А що, війна вже закінчилась, що треба знімати військовий стан?
P.S. Я буду вдячний, якщо ти писатимеш людською мовою. Або прийнаймні не вживатимеш скорочень. Бо доводиться напрягатися, щоб зрозуміти, що означає "ВП" на свинособачій.
Так я ж и говорю - потом. Годика через пол (конечно же временно) после РПО.
Каксательно же ВП - Гугл:
Термин "Украина ВП" чаще всего относится к Военному положению — особому правовому режиму, введенному из-за агрессии.
_hunter
Додано: Суб 02 тра, 2026 10:09
Banderlog
Та і самим інвалідам лишитись в нормі не так просто,
Ніхто ж не каже що життя не зміниться, і що не буде соблазну опуститись до синьолобого двіжу (жаліючи себе).
Але історія вже знає масу прикладів людей які змогли повернутись до майже повноцінного життя, і сімʼя разом.
Тим більше що відсутність ноги це все ж не імпотенція.
Хай краще звичайно всі кінцівки будуть цілі, але ставити (подумки) на собі хрест якщо уявити що таке трапилось..
Як гадаєш ставиться суспільство до згвалтованих?
Точно гірше ніж до людини з інвалідністю. Якщо суспільство звичайно знає. Бо оточення можна змінити і вже типу ніхто і не знає. А з відсутністю ноги так обхитрити суспільство важче.
Перед бусиками - вполне есть.
До чого тут бусіки для післявоєнного стану.
«На городі бузина..»
Hotab
Додано: Суб 02 тра, 2026 10:15
_hunter написав:
Так я ж и говорю - потом. Годика через пол (конечно же временно) после РПО.
Каксательно же ВП
Розібрався й без гугла. Просто використання скорочень + російська робить твої пости складнішими для розуміння нормальним людям.
sashaqbl
Додано: Суб 02 тра, 2026 10:21
Hotab написав:
Перед бусиками - вполне есть.
До чого тут бусіки для післявоєнного стану.
«На городі бузина..»
До того, что в стране уже есть структура, которой закон особо не писан. А расширить СП еще и на Б - вообще не проблема. Да и сами тцкшники вряд ли против будут.
_hunter
Схожі теми
|
|0
|8123
|
|
|0
|9849
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|286035
|
|