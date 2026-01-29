Зламаних війною буде навіть більше ніж скалічених.
Дуже сумніваюсь. Ну якщо «зламаними» вважати сімʼї, що розпались , то може , але я не називаю таких зламаними. Дехто тут взагалі каже що інститут сімʼї в минулому, і самодостатнім персонам сімʼя без потреби.
До того, что в стране уже есть структура,
Ця структура під війну.
Від неї і зараз всі владніі структури намагаються відхрещуватись як від токсичної, яка псує особистий рейтинг, а після закінчення бойових дій по швидше перехрестяться і скоріше забудуть.
prodigy написав:ні, у нас є молоді командири кораблів до 40 років(зараз в Британії, причали охороняють)
Криза галузі?
припустим, що тральники досі необхідні, а решта кораблів (окрім авіаносців)-ще пережиток минулого, бо катери (передані нам США, типу island) це для акваторії порту, а в морі їх легко замінять безпілотні надводні дрони
не уявляю сучасний морський бій-коли армада на армаду (тільки не на компі)
бо корабель(навіть маленький , до 100м довжини)-це мінімум 80 моряків, чому так? традиції двох світових війн.
Військово-морські сили Данії опинилися у критичній ситуації через масштабний відтік кадрів, який не вдається зупинити навіть рекрутинговими кампаніями, повідомляє видання DR.
Як зазначається у матеріалі, ситуація на найбільших кораблях країни – фрегатах – досягла критичної позначки. Наразі там вакантна кожна п'ята посада серед рядового складу та кожна шоста серед сержантів. Згідно з наявними даними, загальний дефіцит екіпажів становить близько 15%.
ЛАД написав:Т.е., если я напишу, что вы подонок, вы не обидитесь на моё "оценочное суждение" и не подадите на меня в суд (не напишете жалобу на форуме, не полезете мне бить морду в реальной жизни)?
Це не оцінучна думка, це доведений факт з власних дописів цього персонажа на форумі. Щодо його твердження про пані Свириденко - судячи з останньої інформації в ЗМІ, вони теж з високою ймовірністю правдиві. Але наразі це не є доведеним фактом.
Я не исключаю возможности того, что она "нехороший человек", но вы верно написали: "наразі це не є доведеним фактом". Вот пока это не доведений факт, не стоит голословно утверждать, что она воровка.
sashaqbl написав:............. та хз. Он ЛАД досі вірить, що він в 19 зробив єдино правильний вибір. fler або справді сліпо вірить, або майтерно прикидаєтсья дурочкою. Та й ще дехто... А щодо "забирати владу" - якщо чесно не бачу серйозної проблеми. Населення втомилося від війни, тому вибори і зміна влади після її завершення - це прям єдиний варіант.
Вы меня неверно поняли. Я не считаю, что "в 19 зробив єдино правильний вибір". Я считаю, что в 19 не было реального варианта для єдино правильного вибору. Выбор Порошенко или Тимощенко был бы ничем не лучше, а, возможно, в чём-то и хуже. Если вы считаете, что меньше воровали бы, то я в это, простите, не верю. В то, что смогли бы лучше организовать мобилизацию, тоже не верю. Не уверен, что Порошенко или Тимощенко не свалили бы из Киева в марте 22. Зеленского выбирали как антитезу армовиру. К сожалению, этого не случилось. Не знаю, какие у него были дальние планы, реализовать их ему было не суждено. Ну а что вышло, то вышло. И сегодня ситуация не изменилась. Я надеялся, что, может быть, война выдвинет нового лидера. Такое в истории бывало. Неважно, Наполеона или Жанну д'Арк. Но... не случилось. Я несколько раз спрашивал здесь, кого форумчане могут предложить на роль президента. Реальной кандидатуры так и не увидел. Или опять: "Гірше, аби інше"? Будем наступать на те же грабли? Залужного или Буданова прошу не предлагать, за них точно не проголосую. Мадьяра тоже не надо.
Генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон очікує, що угоду про постачання Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen можуть укласти вже протягом найближчих місяців. Про це повідомляє SVT.
"Зазвичай це займає кілька місяців, я сподіваюся, що цього року", – сказав він, коментуючи угоди про літаки. Точних даних про загальну вартість угоди немає. Мікаель Йоганссон також не назвав ціну одного винищувача.
Якщо дивитися на інші контракти, то ціна JAS 39 Gripen E в останні роки становила близько $140–150 млн за літак у рамках експортних угод. За деякими оцінками сьогодні вона зросла і сягає $180–220 млн за одиницю (маються на увазі комплексних постачань, разом із навчанням та обладнанням).
є питання, чи Україні зараз дійсно потрібні в такий кількості винищувачі. Окрім як бути складовою системи ППО, яке завдання виконують F16 на фронті? Скидають керовані бомби?
Винищувачі F-16 виконують на фронті роль багатоцільових платформ, адаптованих під поточні потреби Сил оборони України. Їхня робота фокусується на трьох основних напрямках: Посилення ППО: Літаки ефективно перехоплюють крилаті ракети та дрони-камікадзе типу "Shahed", використовуючи бортове озброєння для захисту тилових регіонів та критичної інфраструктури. Завоювання переваги у повітрі: Основне завдання полягає у відтісненні російської авіації від лінії фронту. Завдяки сучасним радарам і ракетам класу "повітря-повітря", F-16 здатні заважати ворожим літакам скидати керовані авіабомби (КАБи). Придушення ворожої ППО та наземні удари: Винищувачі інтегровані для роботи з західним високоточним озброєнням, таким як протирадіолокаційні ракети HARM, а також можуть виконувати удари по наземних цілях і прикривати українську штурмову авіацію.
ЛАД написав:Залужного или Буданова прошу не предлагать, за них точно не проголосую. Мадьяра тоже не надо.
тоді за Стерненко? ні... ти прихильних "руського миру", твій кумир Євген Мураєв знаєш де зараз?в Пекіні
Станом на 2026 рік проросійський політик Євген Мураєв переховується від українського правосуддя в Китаї (Пекін). Після початку повномасштабного вторгнення він виїхав, а в січні 2025 року з'явився у публічному просторі з Китаю з пропозиціями щодо «врегулювання» війни. В Україні проти нього відкрито провадження за підозрою у державній зраді. Деталі про місцеперебування Мураєва:Локація: Перебуває з родиною в Пекіні. Діяльність: На початку 2025 року дав інтерв'ю з Китаю, де висловлював проросійські тези, включаючи заклики до переговорів.
Екснардеп заявив, що у Піднебесній почувається безпечно після того, як Україна відкрила низку кримінальних проваджень