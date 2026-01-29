Ой+ написав:.............. По "лохторату", то хоча в історії імовірності не розглядають, але маю припущення, що можливо війни в такому форматі взагалі би не було, за іншого вибору. Рекомендую, Ладу зокрема, хоча в чомусь когось переконувати даремна справа, вчорашній "Суботній політклуб" де дуже доступно Портніков на початку пояснює причинно-наслідкові 2019 р. і з теперішньою ситуацією: [youtube]XhEMoFfc1uY[/youtube.
Припускати можна, що завгодно. Навіть захід авіаносця США в Чорне море для захисту України. Бажано переконливі аргументи. Хоча сенсу немає, як ви вірно пишете: "в історії імовірності не розглядають". З поваги до вас прослухав перші 30 хвилин відео. Те, що Портніков каже, я писав ще у 2019 на політгілці до виборів. Мінус Зе був у відсутності кваліфікованої команди. Я сподівався, що ті, хто його висував (Коломойский?), поможуть і з командою. Але чомусь не склалося.
Как обычно, пропагандон зашёл, набросал кучу ... и убежал, так и не высказав личного мнения. " в нас демократія, тому назвати ім'я людини, за яку можна голосувати задовго до виборів - то марна праця. ... чи у вас людина має мати лише одно вождя/царя? демократія так не працює". Марна праця пытаться сегодня угадать, кого выберут, а назвать, за кого стОит голосовать и за кого будешь голосовать, вполне нормально. И да, при демократии нет вождя/царя, но голосовать всё-таки приходится за одного. Десяток президентов избирать как-то не принято. Теперь об отдельных кандидатурах. Притула - шоумен, новое издание Зеленского. Исправленное и дополненное (возможно, но маловерятно), скорее, просто переиздание в новой обложке. Стерненко - издание сокращённое и ухудшенного качества. О Залужном и Буданове не буду. Если уж голосовать за "людину, яка під час війни робила корисну справу, а не займалася піаром" то я лучше проголосую за sashaqbl или Banderlog"а. Общий вывод - кандидатуры пока нет, руководство пропагандистов ещё не определилось.
Shaman написав: так зрозуміла позиція? чи у вас людина має мати лише одно вождя/царя? демократія так не працює
шо ти знову чешеш? Яка іще демократія, коли політичне поле повністю зачищене олігархами, ідеологічні партії або приватизовані аба захоплені рейдерським шляхом.
ідеологічних партій у нас уже давно нет. Все наши партии в ХХ1 веке вождистского типа.
Banderlog написав:......... всі вони будують одне і те ж. Колоніальну державу. План нахапати грошей і поїхати жити в лондон. Жодної різниці. Політичні гасла і риторика не мають жодного значення, єдина між ними різниця в професійності.
Не писав ти такого на політгілці )
Тоді на політгілці було "аби не порошенко", "хоч поржём", "саджати будемо" Всім, хто був проти ЗЕ! - навішували ярлики "парахоботики"
Це зараз всі стали такі "розумні" - і ЗЕ не такий, і виявляеться досвіду у нього не було, і команди не було
Але маємо цілком доконані факти. 14-19 стартову ситуацію в значній мірі розрулили, економіка росла, військові дії затихли. Зараз війна, руйнування, борги космічні. І навіть сказати, що корупцію якщо не здолали, то суттєво зменшили якось не випадає. Так що різниця в реальних результатах замітна. Портніков нічого екстранового не каже, але досить доступно розкладає ці якби зрозумілі здавалось би всім речі. Команда Коломойського це також питання куди би і як повела. Власне також Портніков про бізнесові підходи у великій політиці ще на прикладі теперішнього президента США розжовує і чому це не спрацьовує. Ну і висновок, що відповідальність якраз не актора чи бізнесмена, який раптом вирішив порулити, а якраз електорату.