budivelnik написав:Якщо Ви почнете підтримувати не тих хто обіцяє золоті гори з мінімальним напрягом, а тих хто буде закликати працювати..
Помню, был один такой: «Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю» Народ не вдохновился 😁
Чомусь завжди вважав Вас поміркованим капіталістом... 1 Щоб стати БАГАТИМ - треба працювати більше/ефективніше ніж інші. 2 Жоден Державний закон не робить людей багатими( за рідким виключенням шахрайських схем для одиниць) , єдине чим може ДОПОМОГТИ Держава тому хто хоче збагатитись -це забирати в нього менше ніж зараз забирає. 3 Розмір(частка) ЗАБРАНОГО в того хто пробує стати багатим - прямо залежить від кількості бідних яким з точки зору бідних і мусить допомогти Держава. Якщо зараз 5% - багатих 25%- тих хто працюючи сам себе забезпечує повністю і не потребує жодних субсидій від Держави 70% - тих які вважають що їм хтось (Держава/чиновники/Олігархи і так далі) винні. То в БАГАТИХ треба забрати БАГАТО , що зменшує БАЖАННЯ в бідного ставати багатим, адже багатому треба працювати і ВІДДАВАТИ частку зробленого (тобто працювати за двох і отримати за одного ) в той час коли бідний працює за пів-себе а отримує за цілого.... 4 Так званий Соціалістичний Капіталізм, чи Капіталістичний Соціалізм (та ж Швеція), або Капіталістичний Коммунізм( Швейцарія де референдум ВІДМІНИВ базовий дохід у 900 доларів) відбувся тому , що ВСІ корінні ШВЕДИ( Швейцарці) за 300 років встигли дійти до рівня, коли не потребують дотацій від Держави і спокійно сплачують податки які їм же повертаються у вигляді благ.... 5 Так як у нас зараз Перехідний Совок, то ЄДИНЕ з хорошого що може зробити КОЖЕН з НАС -це попри всі негаразди -спробувати збагатитись.... І як тільки буде досягнута планка в 30% Багатих.... так відразу зявиться можливість дійти до моделі Швеції (через 100 років) або Швейцарії( через 150).
Faceless написав:Не бачу в чому тут катастрофічність Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика
ИМХО держава потрібна для того, щоб не було людей в "червоній зоні виживання" Норвегія / Данія / з певною натяжкою Німеччина /... з цим справляються
Поясни мені Як Держава маючи ЗОБОВЯЗАНЬ на сотні мілярдів - може десь знайти тисячі мільярдів щоб нагодувати людей, які вважають що вони голодні не тому що НЕРОБИ (або лудомани , бо чим людина яка мріє що їй хтось щось дасть відрізняється від лудомана який твердо переконаний що в казино можна виграти) Скільки потрібно ще пояснень Якщо є 30% багатих 65% самі себе забезпечують То наявність 5% пропащих в яких Бог забрав розум і перетворив в люмпенозалежних - практично ніяк не впливає на доходи 95%... Ну візьме німеччина додаткових 3% в 95% населення і віддасть 5% люмпенів... для люмпена це вже більше ніж МАННА НЕБЕСНА Для Німця(працюючого) це плата за спокій....
А що робити нам? До тих 50% що ВЖЕ забирає Держава в працюючого - додати ще з 20% , щоб 25% населення забезпечити 2000 грн додаткового доходу в місяць? Ти деколи думаєш реш ніж щось написати? Може все таки ЛЕГШЕ створити враження у 10 млн халявщиків що ДОПОМОГИ не буде, і зменшивши податки наприклад на 5% для працюючих заявити , що тепер це зменшення працюючі САМОСТІЙНО і ПЕРСОНАЛЬНО можуть перечислити тим хто потребує ? І в першу чергу подбати про своїх батьків/братів/родичів ? Бо я якось замахався платити за себе по повній, за своїх дітей по повній... і за батьків летусорка і флая також.....
budivelnik Це все написано для замкнутої системи. В замкнутій системі соціалізм не працює. Але країна - не замкнута система. Гроші, які роздавати бідним можна брати не від багатих, а від інших країн. А коли в країні нема бідних, то люди можуть розвиватись і ще створюють внутрішній ринок. І поступово вже самі заробляти. Головне не давати занадто багато, щоб не було стимулу байдикувати і не давати занадто мало, щоб не треба було витрачати час на виживання.
Дюрі-бачі написав:budivelnik Це все написано для замкнутої системи. В замкнутій системі соціалізм не працює. Але країна - не замкнута система. Гроші, які роздавати бідним можна брати не від багатих, а від інших країн.
Давай розскажи мені , як Трамп має ВЗЯТИ в Американців і віддати УКРАЇНЦЯМ за просто так..... Бажано на прикладі того , що Трамп ПЕРЕМІГ Байдена розкручуючи тему що АМЕРИКАНЦІ погано живуть бо БАГАТО віддають Україні.... Не хочеш Трампа - розскажи як це зробить Макрон ( з його ажірцями ) чи Мерц ( з його турками і палестинцями)..... Тобто поясни
Чому якась країна має ПОГІРШИТИ своє життя заради покращення життя в ІНШІЙ країні..
Приклади коли країни планують обєднатись в ОДНОМУ економічному просторі типу ЄС, чи США+Мексика, США+Панама.... - приводити не треба..
Фантазувати про ІНВЕСТИЦІЇ - також не треба, бо ІНВЕСТИЦІЯ це спроба сьогодні завести грошей менше ніж плануєш вивести в майбутньому.
ПС мій власний досвід каже Один день відпочинку по фінансовим затратам=мінімум три дні роботи ( якщо не можеш витратити цю суму, значить пробуєш обмежити свій відпочинок типу , дешевше номер , приготую сам, на екскурсію не піду, на пляжі каву не куплю... і так далі) Тому Якщо людина БАЙДИКУЄ - то це ЧІТКА ознака того що вона не стане багатшою, бо для того щоб байдикувати місяць і вона себе не обмежувала - то їй треба платити трьохкратний дохід працюючого , щоб вона мала той самий настрій.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 03 тра, 2026 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:budivelnik от через кілька днів в Румунії до влади прийдуть промосковські праві, а все тому, що весь минулий рік влада не домовлялась про додаткове фінансування з ЄС, а урізала зарплати і пенсі, щоб народ більше працював.
й як гадаєш, ЄС дасть гроші чи ще більше закрутить гайки?
Дюрі-бачі написав:budivelnik от через кілька днів в Румунії до влади прийдуть промосковські праві, а все тому, що весь минулий рік влада не домовлялась про додаткове фінансування з ЄС, а урізала зарплати і пенсі, щоб народ більше працював.
й як гадаєш, ЄС дасть гроші чи ще більше закрутить гайки?
Чим більше влада буде промосковською - тим менше ЄС дасть грошей. Простий приклад Орбан-Мадьяр Орбан -17 млрд заблокували Мадьяр -17 млрд розблокували... ЄС це не благодійна організація, там рахувати вміють.
budivelnik написав:Якщо Ви почнете підтримувати не тих хто обіцяє золоті гори з мінімальним напрягом, а тих хто буде закликати працювати..
Помню, был один такой: «Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю» Народ не вдохновился 😁
Помним всех этих людей, которым, наверное, с детства коммунисты внушали, что экономика должна быть экономной, экономика должна быть государственной и плановой, финансы это в лучшем случае производная от экономики, нулевая инфляция это всеобщее благо и признак грамотной экономической политики в государстве и т.д., и т.п.
В итоге оказалось, что свободная экономика превосходит плановую по всем параметрам в среднесрочной и долгосрочной перспективах, финансы это ... ключевой ресурс для экономики, разбрасывать деньги с вертолета в нужное время это вполне себе разумное занятие.
Призывать работать в рыночных условиях это лишнее действие. Человек всегда найдется на должность с рыночным уровнем зарплаты. А вот в нерыночных условиях призывать или заставлять работать это единственный способ обеспечить выполнение работы в принципе без высоких требований к ней, без мотивации выполнения ее на высоком уровне и т.д.
Из вышесказанного следует, что правильнее избрать кандидата, чья деятельность способна привлечь капиталы в страну для восстановления разбитой кремлем инфраструктуры.