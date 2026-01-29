Додано: Нед 03 тра, 2026 15:23

Сибарит написав: budivelnik написав: Якщо Ви почнете підтримувати не тих хто обіцяє золоті гори з мінімальним напрягом, а тих хто буде закликати працювати.. Якщо Ви почнете підтримувати не тих хто обіцяє золоті гори з мінімальним напрягом, а тих хто буде закликати працювати.. Помню, был один такой: «Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю»

Чомусь завжди вважав Вас поміркованим капіталістом...1 Щоб стати БАГАТИМ - треба працювати більше/ефективніше ніж інші.2 Жоден Державний закон не робить людей багатими( за рідким виключенням шахрайських схем для одиниць) , єдине чим може ДОПОМОГТИ Держава тому хто хоче збагатитись -це забирати в нього менше ніж зараз забирає.3 Розмір(частка) ЗАБРАНОГО в того хто пробує стати багатим - прямо залежить від кількості бідних яким з точки зору бідних і мусить допомогти Держава.Якщо зараз5% - багатих25%- тих хто працюючи сам себе забезпечує повністю і не потребує жодних субсидій від Держави70% - тих які вважають що їм хтось (Держава/чиновники/Олігархи і так далі) винні.То в БАГАТИХ треба забрати БАГАТО , що зменшує БАЖАННЯ в бідного ставати багатим, адже багатому треба працювати і ВІДДАВАТИ частку зробленого (тобто працювати за двох і отримати за одного ) в той час коли бідний працює за пів-себе а отримує за цілого....4 Так званий, чи(та ж Швеція), або( Швейцарія де референдум ВІДМІНИВ базовий дохід у 900 доларів) відбувся тому , що ВСІ корінні ШВЕДИ( Швейцарці) за 300 років встигли дійти до рівня, коли не потребують дотацій від Держави і спокійно сплачують податки які їм же повертаються у вигляді благ....5 Так як у нас зараз, то ЄДИНЕ з хорошого що може зробити КОЖЕН з НАС -це попри всі негаразди -спробувати збагатитись....І як тільки буде досягнута планка в 30% Багатих.... так відразу зявиться можливість дійти до моделі Швеції (через 100 років) або Швейцарії( через 150).