ЛАД написав:Насчёт того, что "кожен другий потенційно переодітий товаріщ майор чи як мінімум агент Кремля", вы, по-моему, сильно увлеклись.
це я образно. Але ви ж не будете заперечувати що існують мяко кажучи діаметрально протилежні підходи щодо еліт противника у цих двох війнах.
Если вы об иранской, то там подход был другой рассчитывал/надеялись, что лиевидация верхушки приведёт к падению режима. Или, как минимум, к большей сговорчивости нового руководства. Как видите, расчёты не оправдались. У нас на это рассчитывать не приходится. Кроме того, и возможности не те. США + Израиль не приходится сравнивать с нами или РФ.
Letusrock написав:тобто корупції та відкатів нема,
Є і корупція Є і відкати.... От тільки питання Чому про корупцію і відкати в основному переживають ті які ВЗАГАЛІ нічого не зробили?
твоя позиція як підпанка цілком зрозуміла. Як і шамана, песікота та решти. Будь-яке зло чи беззаконня яке не торкається тебе, але допомагає відтягувати фінал одвічної боротьби, є "допустимим злом / революційною необхідністю". Як наприклад депутати про бусифікацію, два роки забовтують проблему нормалізуючи її, хоч при наявності політичної волі, могли б припинити протягом дня. Але не припинять, бо альтернатива або закінчення війни "на поганих умовах" або мобілізація силового апарату - своїх сторожових псів режиму (поліцаїв та решти). Так само корупція, проблеми в армії.. максимально замовчуються, або нормалізуються. Мясні полки Сирського 225, 425... замість припинення цих злочинів, мова вже йде лише "як уникнути потрапляння туди". Плівки Міндича серед незламників теж тема табу. Типова схема диванних борцунів та прикоритних - будь-яку проблему з боку "системи" спочатку ігнорити, потім заперечити, далі намагатись висміяти, применшити системність, займатись демагогією та болтологією, в кінці визнати і нормалізувати
тобто ви думаєте що в лютому чи весною 2022 в РФ небуло можливості і ракет спробувати ліквідувати українську владу, і замість цього вони вирішили що шлях до перемоги це обстрілювати цивільні помешкання пересічних жителів Харкова, Одеси чи Бахмута? P.S. Як щодо рідні еліт в Європі? Коли російський пілот викрав літак (чи вертоліт) для нас, то росіяне його швидко вистежили та вбили. Чомусь на синів Данилова чи Феді-дічь не полюють, як і на сотні інших. Чи великі втрати у батальона Монако після 5 річних боїв з батальйоном Куршавель? І чи під час WW2 хтось би міг уявити що батьки Паулюса жили б десь під Томськом)) Забагато питань як для боротьби проти втрати державності
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 04 тра, 2026 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Так само корупція, проблеми в армії.. максимально замовчуються, або нормалізуються. Мясні полки Сирського 225, 425... Плівки Міндича серед незламників теж тема табу.
Ок, давайте обговоримо. Що саме з вищенаведеного вам особисто достеменно відомо? Несіть сюди ваші докази - не відоси блогерів, а реальні докази. Плівки з голосами в епоху штучного інтелекту можна підробити як завгодно. Ви можете довести, що саме ті плівки не є підробкою? Ні? Тоді що будемо обговорювати - чиїсь домисли та плітки?
К вопросу о "розголосі". Прошу прощения за длинную цитату.
В соцсетях разгорелся скандал из-за фото похудевших до костей бойцов 14 ОМБР, воюющих на Купянском направлении. Генштаб ВСУ опубликовал реакцию, заявив о ряде кадровых решений. Как сейчас себя чувствуют воины, сообщили в самой бригаде.
О ситуации стало известно из Threads.
«14 бригада 2 механизированный батальон. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы», — написала автор, добавив фото осунувшихся защитников.
скандал с похудевшими воинами на Харьковщине Скриншот В Генштабе ВСУ отметили, что систематические авиационные и ракетные удары РФ по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистическое обеспечение подразделений СОУ в районе Купянска. Говорят: логистика украинских войск здесь обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БпЛА.
«Командование принимает меры по усилению противовоздушной обороны и защиты от дронов на этом направлении. Ведётся наращивание системы радиоэлектронной борьбы. В то же время предыдущим командованием 14-й отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады», — сообщили в Генштабе.
Поэтому заявили: чтобы исправить ситуацию, приняли ряд кадровых решений.
«В частности, отстранен от должности командир 14 омбр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса. Командиром 14 омбр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов», — говорится.
Также, добавили в Генштабе, завершается служебное расследование в отношении чиновников 14 ОМБР. Их результаты обещают направить в правоохранительные органы.
«Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания снабжения военнослужащих на боевых позициях. Следует отметить, что недавно на позиции военнослужащих 14-й отдельной мотострелковой бригады доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов», — пишут в Генштабе.
На инцидент среагировали и в Группировке объединенных сил, назвав ситуацию с обеспечением военнослужащих 14 ОМБР «ужасным управленческим стыдом». Там заявили о проверке всей вертикали 10 армейского корпуса и дополнительном выделении ресурсов.
Новоназначенный командир бригады Тарас Максимов провел онлайн-разговор с воинами на позиции, где сложилась тяжелая ситуация. Он отметил, что ребята уже получили посылки со всем необходимым. Видео опубликовали в 14 ОМБР.
«Продукты все есть. Сейчас всего хватает», — сказали бойцы.
О физическом состоянии воины ответили так: «Еще немного времени надо откормиться