Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:32

  ЛАД написав:
  vt313 написав:.............
Не так.
Виробництва, як економічної категорії, без споживання не буває.
Ця зв'язка нероздільна.
Але щось є основним.
На сьогодні не стоїть питання як виробити (за якимось виключенням) товар.
Питання в тому як його продати.
Если этот вопрос стоит так остро, то, может, и не нужно продавать этот товар? И производить тоже?
Лад , дай собі відповідь всього на ОДНЕ питання
Що ти більше цінуєш ?
Те за що платиш більше?
Чи те що купуєш дешевше...

І все, все стане на свої місця, бо в ціні товару-мінімум 40% це ПОДАТКИ( тобто те що точно ПОСЛУГА а не виробництво) , і ще мінімум 30% це логістика/упаковка/реклама/продаж і так далі... тобто це також послуга...

І при цьому
Є варіанти поїхати в Херсон і там просто на полі зібрати кавуни по 1 грн/кг... але ти чомусь їх купуєш в себе на базарі коло дому по 20 грн/кг...
Можеш пояснити чого ти переплатив за послугу доставки кавуна в 20 разів в порівнянні з його виробничою вартістю?
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:33

В России украли деньги на ракетах «Ангара» и «Сармат»

В Омске суд арестовал гендиректора «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарёва по делу о хищении 545 млн руб. у ГКНПЦ имени Хруничева в рамках госконтракта на реконструкцию корпусов для серийного производства ракет-носителей «Ангара», сообщили в пресс-службе судов региона.

Также, как пишут СМИ, по делу о растрате задержан Александр Гаврилов — гендиректор «Красноярского машиностроительного завода» («Красмаш»), где производят стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат».


до речі , Путін ще у 2018р лякав НАТО мультфільмом про Сармат (з 7 пускі цієї ракети тільки один вдалий.

У листопаді 2022 року стало відомо, що ракетний комплекс РС-28 «Сармат» все ж було запущено у серійне виробництво, але точних термінів появи на озброєнні озвучено не було.

тобто серійно виробництво є, а ракети немає, жодної

У лютому 2023 року Росія, ймовірно, провела невдалі випробування ракети «Сармат». 1 вересня 2023 року росіяни поставили на бойове чергування комплекс «Сармат».


Супутниковий знімок НАСА[en] пожежі під час випробувань МБР «Сармат» на космодромі «Плесецьк» 21 вересня 2024 року
21 вересня 2024 року випробування ракети РС-28 на російському космодромі «Плесецьк» відбулися невдало, стався вибух ракети просто в шахті під час спроби запуску
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:33

Він так не стоїть.
Є виробничі потужності товарів. Є попит на ці товари. Потужності, в основному, перевищують попит.
Нема проблем виплавити 2.5 млрд. т. сталі, але продати можна лише 1.9. Як приклад.
2-3 тижні

  prodigy написав:ЛАД
В России начали продавать «мясо-капустные» пельмени на фоне обнищания населения

Продукт из смеси мяса птицы механической обвалки, кожи, капусты и лука, а также множества добавок под названием «Пельмени "Мясо-капустные"» обнаружили в сети «Лента». Цена составляет 400 рублей за 800 грамм.


це повна гойда :mrgreen:

на 2-3 тиждні вистартчить
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Яка мені різниця хто власник обленерго на якому я працюю,
Ти дурня не вмикай....
На фронті - більше 1 млн осіб
Щоб Ви воювали - в тилу на те щоб Вас забезпечити працює мінімум 5 млн українців і добрих 50 млн європейців....
Тому
якщо ти хочеш бути ЄДИНИМ власником Обленерго і України - то повинен замінити цих 1+5+50=56 млн осіб...
А так, ти один з 56 мільйонів захищаєш СВОЇХ 1 з 40 млн України....

Нє приятелю, так діла не буде. ))) власник в обленерго вже є, і власники землі на сході, і власники шахт, заводів, пароходів, і навіть чудний генделик в львові має власника...
То шо СВОЄ я мав б захищати? яка мені різниця хто мені продасть в львові пляшку піакцизного пойла з вкусним плавленим сирком ти чи бурят? :lol:
Главне щоб мені було за що купити.
Так шо ти дурня не клей, гроші на бочку.
А нема ручок нема мультиків.
Ти ж сирки плавлені СВОЇМ за баблосик продаєш? і бангладешцю теж продаш?
То чому мені важно щоб хазяїном магазина був ти? Бо ти українською говориш?
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:43

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Хорошая табличка по вашей ссылке. Ссылка, правда, не совсем аккуратная, точнее - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BF%D0%9B%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%85_(%D0%B7_2022)
Но для сравнения надо бы иметь аналогичную таблицу по российским запускам.
И как правильно заметил Banderlog, хорошо бы сравнить не только количество, но и результаты. Вы не видите, что у нас разрушений побольше?

Хотя, безусловно, надо признать, что успехи у нас есть и большие.


Я дав одну, Ви дайте іншу.
Москалі вибили теплову генерацію, наприклад. Вони обстрілюють населення.
Знайти і вразити критичні для ведення війни цілі в них не виходить.
Але в тій табличці потрібно дивитись на динаміку.
Динамика хорошая.
Но динамика и у них неплохая. Ещё год-полтора назад тут некоторые смеялись над российскими планами выпускать по несколько тысяч шахедов в год. Сегодня они, вроде, выпускают около 3 тыс. в месяц.
А электростанции и энергосистема вообще это не "критичні для ведення війни цілі"? Железные дороги? Предприятия? Или вы считаете, что они стреляют и попадают только по жилым домам?
Но вы говорили не о динамике, а о том, что мы уже победили в войне дронов. Из той таблички такой вывод сделать нельзя.
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:48

  vt313 написав:.............


Ви напевно пишете про дронову боротьбу десь здалеку.
Візьміть почитайте як воно в прифронтовій зоні виглядає

https://t.me/gnilayachereha/55079 почніть з добу тому і прогортайте до теперішнього моменту.
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:власник в обленерго вже є, і власники землі на сході, і власники шахт, заводів, пароходів, і навіть чудний генделик в львові має власника...
Твоя проблема в тому що ти не вмієш рахувати (такий собі совок)
Щоб ти не звинувачував мене що я рахую ТВОЇ гроші - давай порахуємо мої....
Є я, власник таксопарку
Є таксисти які орендують в мене таксі
Є обленерго яке продає мені електрику ( отже ти як пявка в мене вчепився бо частина тих грошей йде тобі як працівнику обленерго)
Є уклон який бере свій відсоток від замовлення (20% так на хвилинку)
Є податкова яка бере своїх 6+1=7% від суми

Уявимо що ти в мене таксистом....
Я ОТРИМУЮ в 2-3 рази більше від тебе
Чи маєш ти право заявити мені що я як власник таксопарку повинен ЗАХИЩАТИ
а - тебе(таксистів з їх сімями) хоча вони отримують в рази більше від мене(всі разом звичайно)
б - працівників фірми уклон які отримують БІЛЬШЕ від мене
в - облегерго -яке отримує більше від мене.

То як починає в твоїй головешці щось трошки просвітлюватись і ти розумієш , що якщо порівняти тебе і 10 млн найбідніших українців - то ти як мінімум в 10 разів багатший від кожного з цих 10 млн.....
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:49

killer_of_liars, Вы не одиноки. Это издание является собственностью довольно большой коммерческой структуры, а значит отстаивает интересы своих собственников с большим приоритетом, чем чьи-то посты, несущие для их бизнеса определенные и неопределенные угрозы.

Но сегодня при приближении для Победы над Германией во второй мировой войне 8 мая 1945 года и появления предупреждений о завершению подготовки оккупантов к нанесению массированного комбинированного удара по Украине в течении суток вероятно стоит проанализировать ближайшие планы российских нацистов в кремле перед 8-9 мая. Ведь никто ж не верит в их искреннее благопристойное желание проводить военный парад в Москве в честь борьбы с нацизмом, к которым они и принадлежат, как оказалось, судя по их действиям и основной риторике руководящих лиц в стране. И речь же не только про путина - по сути ярого почитателя Гитлера и продолжателя его дела. Там почитателей империализма и нацисткой риторики благодаря пропаганде росло в геометрической прогрессии. И только, как говорил Джек Лондон в какой-то своей книге, как только человеку залезут в карман, ограничат в получении привычных доходов, его взгляды на жизнь начнут кардинально меняться. И идеи нацизма или империализма в росии станут чуждыми, ибо они и только они привели к экономической и моральной деградации путинской росии.

В связи с вышеизложенным прошу оценить вероятности нанесения кремлем массированного комбинированного удара по Украине до 9 мая и нанесения ВСУ ответных ударов по Москве в день проведения там военного парада с желанием путинской росии примазаться к славе ВС СССР.

Конечно же, приветствую попытки объяснить свое видение.
  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:.............
На сьогодні не стоїть питання як виробити (за якимось виключенням) товар.
Питання в тому як його продати.
Если этот вопрос стоит так остро, то, может, и не нужно продавать этот товар? И производить тоже?


Він так не стоїть.
Є виробничі потужності товарів. Є попит на ці товари. Потужності, в основному, перевищують попит.
Нема проблем виплавити 2.5 млрд. т. сталі, але продати можна лише 1.9. Як приклад.
Дурний приклад.
Зачем выплавлять 2.5 млрд. т стали, если они не нужны?
А если придумают, кому и как их продать, то надо выплавить, хотя они н не нужны?
