Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:17

  ЛАД написав:...
  Banderlog написав:.........
Ви не вірите в існування сєпарів?) Це з польщі адіннарот брєд.
А в харкові ситуація трохи інша, та і навіть в запоріжській області тих що на стороні росії значне число.
"на стороні росії" это слишком сильно.
Такие, наверное, есть, но их не много. А вот таких, которые не собираются хвататься за сокиру только при упоминании русских и не считают априори всех русских врагами, их побольше. Люди прекрасно помнят, что долгие годы и десятилетия жили бок о бок с русскими вполне мирно, дружили, женились, ездили в Белгород, а оттуда к нам. Были экономические связи. И помнят не только старики по опыту Союза, но и молодёжь уже по временам независимости.
Просто сильнее разделяют Путина и сегодняшний режим и русских.

євреї в Німеччині теж жили поруч з німцями десятиріччями мирно, не одружувались правда, але то таке. а потім настав 33 рік. й в нас настав свій 22 рік. й це лише ЛАДИ розділяють руських та владу. а адекватні люди бачать, що влада відтворює побажання більшої частина їх населення. хароших руських там десь 25% не більше, й то багато вже поїхали. й навіть ті, що поїхали, половина в душі - щирі імперці.

на Раші немає мобілізації - й оцей мільйон який вже переробили, й другий, який зараз на території України - вони всі тут добровільно, за гроші згодились вбивати хохлів. ви кого не вважаєте ворогами - тих що були в Бучі чи тих що в Ізюмі.

тому ви оці спроби відшукати хароших руських припиняйте. років через 30-50 пошукаємо - не ми, а наші діти та онуки. й то за обов'язкової умови - руські пройдуть свою денацифікацію, як німці в 45 році - без цього, ми й через 50 років не знайдемо хароших руських...
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:21

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
Рабів на кораблі продавали ті самі негри, тільки з іншого племені...

Бандерлог в штабі сидить, а "шамана" на позицію - який хитрозроблений. :lol:

А ти як гадав? Шо вічно будеш на дивані ретранслятором марафону й поборником армовіру?
Прийде приятелю черга і до тебе. понятно що ймовірність нам зустрітись мала, но таких як я тут вистачає й повір на слово мені плювати як на твою бронь так і на болячки чи цінність для мамки.
Побачим шо ти тоді заспіваєш з позиції про рпв на день побєди та небхідність термінів демобілізації :lol: заодно і мєстних в районі штабу спитаєш чи вони ощущають перемогу в дронах
https://youtu.be/JkMO1J5pyv4?si=aLLutD6ijfxs6hIt

й цей казкар, що живе в своєму світі - де я, а де марафон - але ти вигадуй далі ;)

таких як ти - це яких? що до штабу прибилися? ти за себе переймайся, а то щось дуже забагато тих, хто намагаються когось іншого кудись відправити. ти ж наче збирався не дембель, що зупинило? "це ти тому такий злий"?..
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:23

  Banderlog написав:
  Water написав:banderlog, ну так і спитай місцевих чому в них бюст Ульянова замість Бандери.

Іди ти сам спитаєш :lol:
в мене бюсту бандери теж нема :wink:
Тут розуму багато не треба, щоб поняти чому.
Тому що рівень життя який тут забезпечував ссср був вищий ніж той який забезпечила незалежна Україна.
Якщо великі міста ще до війни якось зберегли промисловість то по малих і селах тут реальна ніщєта.

теж віриш ЛАДУ на слово? ти взагалі жив за часів срср? там "нищета" була тотальна...
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:27

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Ви певні що якщо Путін підвищить ставки і замість 40 т в місяць почне нагрібати 120, і так протягом року, нам є чим відповісти?
А з мєлочєй зара лишається ще удари по водному забезпеченню міст. Та розвязкам атомних станцій.

Особисто я не вірю в 120. В 60-70 вірю, але протягом нетривалого часу і потужного перенапруженя сил.
Тому .
не вірю це хороше слово :lol: не вірю в шо ? В репресивний апарат рф? Вважаєте Україна може при в 5 раз меншому ресурсі дозволити собі бусифікацію, що забезпечує підвоз 1 до 1,2 з москалями на проміжку 3 роки а вони значить надірвуться?
Обмеження інтернету в них не просто так, вони розглядають можливість нового витка мобілізації..
а ти віриш, що вони зможуть - от й подивимось, що ж буде далі, хто точніше вірить. є декілька факторів, через які вони не хочуть проводити мобілізацію. й ти переоцінюєш їх силовий апарат - це далеко не НКВС, й навіть не КНДР.

ключова ознака - вони її не ПРОВОДЯТЬ, хоча потреба є вже давно. захоплювати пару районів Донбасу за рік - таке собі. а більше не можуть...
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:28

  budivelnik написав:............
Тобто ти повинен зрозуміти
Хоча таксисти і не мають у власності машини -але ці машини є інструментами з допомогою яких вони годують свої сімї... і тому якщо в них є клепка - то вони будуть ці інструменти захищати
Якщо ж в них в голові так само пусто як в тебе то вони повинні відмовитись працювати таксистами і піти працювати землекопами з власною лопатою , щоб їм не було так образливо що вони захищають ЧУЖЕ, хай тоді захищають СВОЄ
Классная логика!
По такой логике заводские рабочие должны защищать станки, принадлежащие хозяину, т.к. эти станки "є інструментами з допомогою яких вони годують свої сімї". Но почеиу-то такая логика нигде не работает и рабочим всё равно, кто хозяин этих станков. И Трамп борется за возврат станков в США просто, чтобы они работали в США и на них работали американские рабочие. Кто будет их хозяином почему-то никого не волнует - хоть европеец, хоть китаец (японец, кореец), хоть африканец.

Тому коли ти заявляєш що ти=Ахметов... то це маразм, насправді , Ахметов отримує разів в 30 менше ніх ПРАЦІВНИКИ його бізнесів.
Хоч це ти в стані зрозуміти ?
Не надо передёргивать.
Не знаю, во сколько раз меньше получает Ахметов, чем все его работники вместе взятые. Конкретно в случае Ахметова, возможно, и не намного меньше.
Но бедный несчастный Ахметов точно имеет доход в тысячи раз больше, чем большинство его работников по отдельности.
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:30

  Shaman написав:


таких як ти - це яких? що до штабу прибилися? ти за себе переймайся, а то щось дуже забагато тих, хто намагаються когось іншого кудись відправити. ти ж наче збирався не дембель, що зупинило? "це ти тому такий злий"?..

А з чого ти взяв шо забагато? :lol: я думаю що недостатньо.
Чим більше таких як ти патріотів запхають тим скоріше війна закінчиться.
Агітувати тільки треба нормально щоб добровольцем записався :wink: а там побачим куди ти прибєшси :lol:
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:33

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Вони витискають україну з цих територій. Якщо минулого року 20 км від фронту вже мож було відпочити піти в магазин в перукарню то зараз це вже частина кілзони, без інфраструктури без світла, без пошти. Заправки теж вибиті. Кругом фпв та молнії.
І що характерно лбз майже не просунулась.
То динаміку чого ми рахуєм?
Отже
Була ЛБЗ.... на відстані в 20км від якої були перукарні....
Тепер ЛБЗ НЕ ПОСУНОЛОСЬ... отже ми відсунули перукарні в них на 20км (відвоювали) вони в нас на 20км(відвойовали)
Я правильно перевів з військового?
Маленькая проблема в том, что и те, и те 20 км на нашей территории, т.е. мы потеряли свои 20 км и ничего не выиграли.
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:34

  Banderlog написав:
  pesikot написав:То розкажи про результати РФ )

Спочатку ти розкажи про результати України щоб зрозуміти чим ти міряти зібрався відсутність результату.
Яка там в нас стратегічна ціль війни ? Вступ в нато? :lol:

наша мета дуже проста - вижити як держава, й після війни розвиватися далі - так, звісно з Європою...
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:37

  Banderlog написав:
  Shaman написав:таких як ти - це яких? що до штабу прибилися? ти за себе переймайся, а то щось дуже забагато тих, хто намагаються когось іншого кудись відправити. ти ж наче збирався не дембель, що зупинило? "це ти тому такий злий"?..

А з чого ти взяв шо забагато? :lol: я думаю що недостатньо.
Чим більше таких як ти патріотів запхають тим скоріше війна закінчиться.
Агітувати тільки треба нормально щоб добровольцем записався :wink: а там побачим куди ти прибєшси :lol:

подивимось, але так, визнаю - я не "решала" як ти :lol:

ти ж спеціаліст, як змусити ухилянтів воювати - тому почати треба з тих, хто має піти, але ховається 8)

так що з "дембелем"? чи приклад Успіха лякає?
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 23:40

  ЛАД написав:
Тому коли ти заявляєш що ти=Ахметов... то це маразм, насправді , Ахметов отримує разів в 30 менше ніх ПРАЦІВНИКИ його бізнесів.
Хоч це ти в стані зрозуміти ?
Не надо передёргивать.
Не знаю, во сколько раз меньше получает Ахметов, чем все его работники вместе взятые. Конкретно в случае Ахметова, возможно, и не намного меньше.
Но бедный несчастный Ахметов точно имеет доход в тысячи раз больше, чем большинство его работников по отдельности.
а знаєш, скільки Маск заробляє? а Безос? чи Баффет?

й що ж з ними ЛАД пропонує зробити, з цими клятими капіталістами? чого там ЛАДа вчили з цього приводу? а Атланта ЛАД не читав й читати не збирається :lol:
