Додано: Сер 06 тра, 2026 00:37

[quote="5953787:Сибарит"][quote="5953763:ЛАД"]

Проще не выпускать то, что не нужно.[/quote]

Уже пробовали. Результат - тотальный дефицит всего и посредственное качество.

Для насыщения рынка нужны излишки.[/quote]

Не спорю.

Но я немного не об этом.

Мне кажется современная экономическая модель не очень хороша

Нужно ли/можно ли бесконечно наращивать производство, нужен ли бесконечный рост ВВП?

Понимаю, что определить, что такое "разумные потребности", и отсечь "неразумные" сложно.

Но когда людям с детства вбивают в головы неукротимое стремление к материальным благам - мобилку надо менять раз в год, покупать новейшую модель; авто чем дороже можешь купить, тем лучше; одежды должно быть много и она непременно должна соответствовать сегодняшней (или завтрашней моде), если ты одет чуть хуже окружающих, это трагедия... Всё это несколько чересчур.

В результате - зачем тот Марс, на эти деньги лучше разработать и произвести кучу какой-нибудь супермягкой туалетной бумаги, зачем тот ЦЕРН, лучше освоить выпуск золотых унитазов для элиты.

Еще за деньги люди держатся,

как за кресты держались люди

во времена глухого Керженца,

но вечно этого не будет. ...

К сожалению, надежды пока не оправдались. Может быть, это невозможно и противоречит природе человека. Не знаю. Но если этого не случится, то вряд ли человечество ждёт хорошая судьба. Поймите меня правильно, я далеко не Грета Тунберг, но тем не менее.

Не знаю, возможно, я не очень хорошо объяснил свою мысль, но очень надеюсь, что вы поймёте.