Banderlog написав: Окрім того ви виступаєте чомусь тільки проти плановості в виробництві забуваючи, що держава займається ще і сферою послуг- освітою, медициною, перевезеннями, енергетикою, охоронною діяльністю і тд... чи мож і поліцію з тюрмами потрібно зробити приватними і регулювати вигодою власників?)
Кто Вам такое сказал? Я вообще не склонен проводить жёсткую границу между производством и услугами. И то, и другое - бизнес. Исключение - только силовые функции государства. В вашем списке это только полиция и тюрьмы, хотя и частные тюрьмы в природе встречаются. В медицине и образовании целесообразна комбинированная система, при которой государство берет на себя социальные услуги для самых бедных. В перевозках и энергетике государству делать нечего. Чем меньше монополий, тем лучше.
Сибарит написав:В перевозках и энергетике государству делать нечего. Чем меньше монополий, тем лучше.
) гес і аес теж віддасте в приватні руки? ) монополії складаються й природнім шляхом, держава повинна їх розвалювати?
Пуркуа бы и не па? Только не все в одни. Правила безопасности при этом должно устанавливать государство. Тут очень важно разделять регулирование и бизнес-интересы. Разваливать ничего не нужно. Нужно создавать условия для возникновения конкуренции.
Понимаю, что идеал недостижим, но идеальное государство - это то, о котором обыватель вообще не вспоминает.
Shaman написав:наша мета дуже проста - вижити як держава, й після війни розвиватися далі - так, звісно з Європою...
держава понад усе значить? Якщо виживемо у 2045, як 15 мільйонна держава, з яких 30% буде арабо-бангладешці, а ще 30% ветерани, силовики, інваліди та пенсіонери - це буде правильне "понадусе" чи не дуже?
Тому що не па) Надто багато потрібно плановості приватники без держгарантій в таке не полізуть. Он в китаї зд перевезення державні і вони зараз найкращі в світі. Це якщо не доказ що планова система тут працює краще, точно доказ що конкурентна Про ідеальну державу яку не видно це аксіома ? Чи у вас є аргументи?) Має держава армією та дипломатією просувати економічні інтереси приватного капіталу? Може ідеологія усунення держави від захисту власних капіталістів не така вже й безобідна і сша та єс просто усувають конкурентів? В західному світі далеко не все вирішується грошима.
Shaman написав:а знаєш, скільки Маск заробляє? а Безос? чи Баффет?
некоректне порівння. США не є в ролі обслуговувача інтересів Баффета, на відміну від..
вам зараз розкажуть, як взаємодіють Маск та США - в світі конспірології багато цікавих розповідей.
Ми й США зараз на різних етапах розвитку. в США свого часу буди теж відповідні монополії (а дехто скаже, що й зараз є). нам треба цей етап пройти й відбудувати відповідні інституції... й на цьому моменті наші голосливі розповідачі про корупцію починають волати - ні, нам такі інституції не потрібні
Shaman написав:.......... теж віриш ЛАДУ на слово? ти взагалі жив за часів срср? там "нищета" була тотальна...
Ну вы-то точно долго прожили в СССР и способны во всех подробностях рассказать о той нищете.
достатньо, щоб розуміти, що зараз ми живемо краще. ви можете розповідати, як воно було непогано в 70х років, але потім настали 80ті - й це був закономірний результат. й були й банани з Москви, й пельмені, як розкіш. ви як мешканець Харкова напевне "не утруждали себя", а не в Харкові городи були must have, й працювали на них майже всі - це я теж добре пам'ятаю. а зараз чомусь не потрібні вони, заросли - можете самі за Світлою подивитися...