Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 12:56

❗️Путін готовий говорити про мир, — Пєсков.

Кремль готовий до переговорів з усіма сторонами, включно з Євросоюзом та Україною.
Xenon
 
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Що там про дурня який якщо чогось не зрозуміє - то збреше?
1 Якщо я пишу що

це ти про себе?
чітко ж стояло питання "Приведи хоть одну цитату, где кто-то здесь писал о границах 1991 года". Цитати є? Є. Що ще потрібно - лігвіністичну експертизу провести?

ти зміг контекст написанного мною зрозуміти ? якщо ні, то я тобі не лікарь )
pesikot
  ЛАД написав:А по поводу "загиблих родичів чи колег" я вам уже писал:
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,—
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,—
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,—
Это он, а не ты солдат.
Так что "стулити пельку" лучше вам.


Ты про россиян молчишь, какие-то "враги обстреливают", но не россияне

так что, поменьше пафоса ...
pesikot
  Letusrock написав:...
  Shaman написав:кордони 1991
Путін - Гаага
що незрозуміло? :D

...

що таке іронія чи сатира ти розумієш? :lol: бо з довбнями по-іншому не можна ;)
Shaman
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Що там про дурня який якщо чогось не зрозуміє - то збреше?
1 Якщо я пишу що

це ти про себе?
чітко ж стояло питання "Приведи хоть одну цитату, где кто-то здесь писал о границах 1991 года". Цитати є? Є. Що ще потрібно - лігвіністичну експертизу провести?

Какая ещё "лігвіністична експертиза" нужна?
Мне нравится, как люди отмазываются от своих слов.
Или сами не понимают, что пишут.
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?
Если есть такое превосходство в силах, так какой дурак будет соглашаться на худшие условия, чем "кордони 91"?
Тут уже явно напрашивается, что надо забирать Белгород, Курск и Кубань + репарации.
Если бы Путин был так уверен в том, что у него такое превосходство и он легко может захватить Киев и посадить в Украине нужное ему правительство, стал бы он даже обсуждать мир по ЛБЗ + незахваченный кусочек Донецкой области? Да никогда в жизни!
"Для України вихід на кордони 1991 року набагато кращий варіант ніж зупинка по сьогоднішній лінії" - кто бы спорил. Коню понятно, что терять территории болезненно и не хочется.
И не потому что "це просто відтягне наступний акт Війни через пару років". Если быть так уверенным в этом, то вопрос, стоит ли прекращать войну.
И реалистичность задач... "Тому нам треба зробити все щоб педерація розвалилась бажано на 2-3 частини". І як ми маємо це зробити? Що тут залежить від нас? Я бачу єдиний варіант - воювати до повної перемоги, ніяких ЛБЗ.
Так что здесь "не те що я казав"?
Тут "кордони 91" виглядає як minimum minimorum, а не як якісь заоблачні вимоги.
ЛАД
  Shaman написав:
  Letusrock написав:...
  Shaman написав:кордони 1991
Путін - Гаага
що незрозуміло? :D

...

що таке іронія чи сатира ти розумієш? :lol: бо з довбнями по-іншому не можна ;)

"я не я і кобила не моя"
з процитованих 5 чоловік - троє писарів про кордони 91 вже відмовились від своїх слів (я пашутіл / це була стратегічна мрія/ я мав на увазі інше). Залишились ще двоє, вони нажаль рідко заходять.
Але нагадую мова йшла про "Хоть одну цитату"/"никто не писал", так що ваші колективні відмазки виглядають жалюгідно.
Бовкнув Песікот не подумавши, а вам тепер крутитись як вужі на сковорідці, замість того щоб сказати "так, було таке по глупості"
Letusrock
 
  ЛАД написав:
це ти п Я бачу єдиний варіант - воювати до повної перемоги, ніяких ЛБЗ.
Так что здесь "не те що я казав"?
Тут "кордони 91" виглядає як minimum minimorum, а не як якісь заоблачні вимоги.

ну поміркований ющ пару місяців тому теж заявив шо ніяких кордонів, тіки до москви. Чим тоді він відріняється від корчинського?
Еліта вибрала роль для України - таран. А це самогубство для країни.
Даж самі помірковані говорять, що план- війна іще на 3 роки.
Пересидіти трампа, новий дасть зброю і тоді як... всмятку.
Чи може тут в патріотів інший план?
Banderlog
  ЛАД написав:Letusrock вас опередил и развил идею Banderlog"а. :)

Идея витает в воздухе 😁
Сибарит
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:це ти п Я бачу єдиний варіант - воювати до повної перемоги, ніяких ЛБЗ.
Так что здесь "не те що я казав"?
Тут "кордони 91" виглядає як minimum minimorum, а не як якісь заоблачні вимоги.

ну поміркований ющ пару місяців тому теж заявив шо ніяких кордонів, тіки до москви. Чим тоді він відріняється від корчинського?
Еліта вибрала роль для України - таран. А це самогубство для країни.
Даж самі помірковані говорять, що план- війна іще на 3 роки.
Пересидіти трампа, новий дасть зброю і тоді як... всмятку.
Чи може тут в патріотів інший план?

задовбали. це ж очевидно - Україна буде змушена воювати, бо влада на Раші не збирається зупинятися. якщо Раша з якоїсь причини зупиниться - війна закіфнчиться вже завтра.

як модна торочити цю маячню "Еліта вибрала роль" та інше - війну без кінця обрала влада на Раші, ми лише захищаємось. й чим довше вони воюють, тим гірше для їх країни - але коли владу на Раші хвилювала доля Раші та її населення...
Shaman
Ультиматум Кремля. Росія заявила про вихід із тристоронніх мирних переговорів, поки Україна не виведе війська з Донбасу
У Кремлі заявили, що тристоронні переговори у форматі США–Україна–Росія "недоцільні", поки Київ не виведе українські війська з частини Донбасу, яку контролює.

Про це в четвер, 7 травня, заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, якого цитує російська пропагандистська агенція Интерфакс.

«Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговорники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться військові дії, а, по-друге, відкриються можливості для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання», — стверджував Ушаков.

Росія вимагає від України вийти з Донбасу на тлі повільного просування на фронті і високих втрат. За даними аналітиків ISW, у квітні 2026 року російські війська втратили контроль над 116 кв. км території.

знову Україна винна? а, так, війська не хоче виводити. а що після виводу - може мир? ні. лишп "припиняться військові дії" та "відкриються можливості". як відкриються, так й закриються - а території вже будуть втрачені...

схоже, виводити війська українська влада не буде - бо великі ризики (майже гарантовано) подальший наступ, бо руські просто не вміють домовлятися. й тоді є можливість, що війна ще продовжиться деякий час, поки руські вважають, що є можуть (насправді ні). але ще раз - війна продовжується, через божевільну позицію руських, які чомусь вирішили, що мать право знищити сусідню державу. інших пояснення - невдалі потуги зрадофілів ;)
Shaman
