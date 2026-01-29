Масовані обстріли України - це ціна тимчасового "перемир'я" з росіянами. Про це зазначають аналітики DeepState.
В повідомленні сказано, що наразі Росія запустила одну з найбільших партій дронів в напрямку західних областей.
"А далі існує загроза застосування балістики по країні. Це результат того підступного тимчасово "миру" від московитів, яке вони використали для того, щоб накопичити ресурс і продовжити вбивства українців та знищення інфраструктури, зокрема, цивільної. Позиція України була чіткою і людяною. Для московитів це просто цинічний шанс знову вбивати", - наголошують аналітики.
Так, ворог атакував дронами Рівне та область. На Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. Спочатку в ОВА повідомили про двох загиблих та чотирьох поранених. Пізніше заявили про ще одну загиблу людину. За даними ДСНС, постраждали шестеро людей.
Під масованою атакою опинився Луцьк. За інформацією секретарки Луцької міськради Катерини Шкльоди, зафіксовані вибухи в центрі міста.
Також у Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників у напрямку Ковеля. За повідомленням Ковельського міського голови Ігоря Чайки, у місті через атаку БпЛА на окремих ділянках восьми вулиць тимчасово обмежено рух транспорту.
За даними начальника Волинської ОВА Романа Романюка, внаслідок атаки у Луцьку зафіксовано влучання в декілька нежитлових приміщень. У Ковелі через влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури пошкоджено автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч. За медичною допомогою звернулися п’ятеро людей.
Вже відомо, що від початку доби росіяни запустили щонайменше 800 російських дронів. Цілеспрямовано дрони летіли до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО. Вже відомо про те, що є влучання у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.
Внаслідок атаки загинуло шестеро людей, ще щонайменше 10 поранені. Серед постраждалих є діти.
"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури", - каже Зеленський.
