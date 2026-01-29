Масовані обстріли України - це ціна тимчасового "перемир'я" з росіянами. Про це зазначають аналітики DeepState.
В повідомленні сказано, що наразі Росія запустила одну з найбільших партій дронів в напрямку західних областей.
"А далі існує загроза застосування балістики по країні. Це результат того підступного тимчасово "миру" від московитів, яке вони використали для того, щоб накопичити ресурс і продовжити вбивства українців та знищення інфраструктури, зокрема, цивільної. Позиція України була чіткою і людяною. Для московитів це просто цинічний шанс знову вбивати", - наголошують аналітики.
Так, ворог атакував дронами Рівне та область. На Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. Спочатку в ОВА повідомили про двох загиблих та чотирьох поранених. Пізніше заявили про ще одну загиблу людину. За даними ДСНС, постраждали шестеро людей.
Під масованою атакою опинився Луцьк. За інформацією секретарки Луцької міськради Катерини Шкльоди, зафіксовані вибухи в центрі міста.
Також у Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників у напрямку Ковеля. За повідомленням Ковельського міського голови Ігоря Чайки, у місті через атаку БпЛА на окремих ділянках восьми вулиць тимчасово обмежено рух транспорту.
За даними начальника Волинської ОВА Романа Романюка, внаслідок атаки у Луцьку зафіксовано влучання в декілька нежитлових приміщень. У Ковелі через влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури пошкоджено автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч. За медичною допомогою звернулися п’ятеро людей.
Letusrock написав:але зупиняти путіна мають ухилянти, ждуни, колаборанти, неправильно проголосувавші, неправильно віруючі, короче всі - крім расово правильних вмотивованих патріотів
Труси-Хрестик 1 Зупиняти мають ВСІ.....але є ДРУГЕ 2 Ті хто на фронті-зупиняють на фронті Ті хто в тилу - допомагають тим хто на фронті... Але є ТРЕТЄ 3 Ті хто ОБІСРАВСЯ не мають права обмазувати СВОЇМ лайном ПЕРШИХ і ДРУГИХ...
Так с верхов же забронированных надо начинать проверять кто сколько домой в клювике принёс и сколько с этого на бутеры с икрой и омары замутил, а какую копийчыну "на дроны" отправил. Сейчас средневзвешенный тыловой работяга и отбивные то не каждый день позволить себе может, впрочем как и помидорчики и сырок не по акции. Не у той аудитории ты третью группу самоопределять начал, ой не у той.