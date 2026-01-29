Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 09:45

  Xenon написав:
❗️Заброньовані будуть платити внески: бронювання від мобілізації може стати платним або з обов’язковою службою в резерві, — законопроект.

https://sud.ua/uk/news/publication/3610 ... -v-rezerve

А тим хто вже мобілізований так бронюватись буде можно? Чи вони довічно засуджені?
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 09:49

❗️Українці повинні будуть проходити щорічну військову підготовку тривалістю місяць, — законопроект

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70031
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 10:05

Подяка за режим тиші на пабедобесие https://ua.korrespondent.net/ukraine/48 ... ii-na-kyiv
За ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ
Vadim_
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 23.05.14
Подякував: 669 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:танк дуже дорога зброя -порівняно з дроном (ефективність на 1 долар інвестиції) малоефективна

Дрон не дешевий і стає дорожчим. Але це нішева зброя, яка займає свою нішу, але не заміняє іншу.
А про танки:
- протитанкова артилерія поховала танки
- РПГ поховали танки
- ПТУРи поховали танки
- вертольоти поховали танки
- зараз дрони "поховали" танки
Але ніт. Танки використовуються і будуть використовуватися. Питання лиш тактики застосування.
Звісно дрони ускладнюють приховане накопичення сил перед наступом, але не унеможливлюють.
І взагалі - головна особливість цієї війни - кожна зі сторін має ППО сильніше за авіацію противника. Саме в цьому полягає основна проблема. А не в дронах.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Лад на снаряді чи бомбі нема камери а на фпв є. Втрати зараховані коли є підтвердження, обично з камери.

На снаряді звісно камери нема, але як правило арту коригує хтось із дроном і камерою)))
Насправді, якби було більше снарядів і арти, ну і хороших артилеристів, то співвідношення втрат на користь арти було б значно кращим.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 10:30

flyman
А гвинтокрили що не прикриватимуть їх???
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 12:06

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зарплати військових пропонують розраховувати по-новому
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 12:11

  prodigy написав:..........
немає чим зайнятись на пенсії? займаєтесь якимось буквоїдством
щось там перемножуєте, рахуєте, воно вам цікаво? мені ні
всю нічь тримала масована комбінована атака (у нас з 23ї почали і 4 ранку закінчили)
А вам?
Не цікаво, не читайте, никто не заставляет.

Вам интересно о налётах на города? Да пожалуйста:
09:11 14.05.2026
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
два КАБа;
восемь БпЛА типа «Герань-2»;
пять БпЛА типа «Молния»;
семь fpv-дронов;
46 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Харьковском и Изюмском районах области.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/05/14/pochti-70-bpla-atakovali-harkovshhinu-za-sutki-kakie-posledstviya/ О том, что ночью было 2 прилёта, я писал. К счастью, обошлось без жертв.
Зато утром:
12:13 14.05.2026
Массированный обстрел Украины, в частности Харьковской области и областного центра, продолжается уже более суток, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов. В результате утренней атаки на город 14 мая пострадали 29 человек, среди них – трое детей.

Дополнено в 12:13. Количество пострадавших в результате утренних ударов по Харькову возросло до 29, информирует Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, оккупанты атаковали город беспилотниками.

«В Шевченковском районе пострадали 15 человек – 10 женщин и пять мужчин. Повреждены остановка общественного транспорта, киоски, кафе и автомобили. В Салтовском районе пострадали 14 человек, среди которых 8-летний мальчик, его 13-летняя сестра и еще один 12-летний мальчик. У детей диагностирована острая реакция на стресс. Повреждены жилые дома», – рассказали в прокуратуре.

12:07. По данным Синегубова, в Шевченковском районе взрывные ранения получили 15 человек: 10 женщин и пять мужчин. Сейчас 12 пострадавших находятся в медучреждениях, трое из них — в тяжелом состоянии.
В Салтовском районе пострадали 10 женщин, 13-летняя девочка и мальчики 8 и 12 лет. Двое взрослых получили взрывные травмы, ранения стеклом и ушибы. У остальных, в частности у детей, – острая реакция на стресс. Пострадавшие получили помощь на месте.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/05/14/utrennyaya-ataka-na-harkov-uzhe-izvestno-o-28-postradavshih-sredi-nih-deti/
Если вам нужна такая информация, могу постить почти ежедневно.

-відбивались від шахедів всім тим що було: зрк працювали, і включно з кулеметами (хоч ефективність їх низька, але маємо що маємо)
Не знаю, насколько низка эффективность зенитных пулемётов. Наверное, ниже, чем у дронов-перехватчиеов. Но и цена патронов намного ниже цены дрона.
И вы тоже не знаете, какая эффективность зенитных пулемётов и какая доля шахедов ими сбивается. Если МОГи используют и увеличивают их количество с привлечением средств и людей с предприятий, то, наверное, смысл есть. Иначе те же средства и людей можно было бы использовать для сборки дронов-перехватчиков и управления ими.
Ваши посты с перечисление, какие существуют дроны, вообще ни о чём.
В мире много чего существует. Те же Томагавки и Таурусы, F-35.
И что?
Может быть не стоит, не имея ни соответствующего образования и знаний и не имея не то, что достаточной, но и практически никакой информации (кроме разговора с одним морпехом) делать далеко идущие выводы о стратегии и тактике использования вооружений?
2 достаточно коротких поста sashaqbl значительно информативнее вашего перечисления типов дронов.

И ещё.
Вы бы поаккуратнее с идеями обмена. Судя по вашим высказываниям, вы пол-Одессы готовы обменять. Сочувствую, не повезло вам с народом.
Вот только на кого менять будете?
Кому доверите проводить селекцию и какими методами?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 тра, 2026 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 12:19

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Говно, Як і все що ти про церкву сюди тащиш.
Тиж в церковних ділах ні бельмеса але вперто лізеш в монастирі зі своїм уставом. Ну харашо, раз ти такий церковний і розказуєш шо влада переслідує тільки мп, упц. Розкажи за шо провладний варфоломей позбавив сану патріарха кп та 2х митрополитів?

на відміну від тебе Соня Кошкіна в церковних справах розбираєсть непогано.

а оце що за маячня - "Розкажи за шо провладний варфоломей позбавив сану патріарха кп та 2х митрополитів?" Філарет відійшов у засвіти - до чого твої дописи?
поняття не маю хто ця Соня.
І причім тут філарет?
Він не визнав томос, не визнав що упц кп втратила патріархію і стала митрополитством і не перейшов на католицький календар.
Київський патріархат вибрав нового патріарха
За канонічні злочини Священний Синод позбавив сану раніше заборонених у священнослужінні осіб – монахів Никодима Кобзаря, який іменує себе "патріархом", Михаїла Ковалюка та Никона Граблюка, які називають себе "митрополитами". Ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священника, який колись мали. Такі самі канонічні покарання можуть бути застосовані до всіх священнослужителів, які будуть підтримувати схизматичну діяльність зазначеної групи, про що Священний Синод публічно попереджає"

А тепер побачим шо відповість київський патріарх митрополиту варфоломею :lol:
Я думаю проігнорить :lol:

гадаю, Соня теж не знає, хто ти. хоча всі ієрархів знає :lol:

Київський патріархат припинив своє існування. те, що тріо клоунів (скоріш за все за руські гроші) називає себе патріархом та мітрополітами - нехай називають. я так розумію більшості й в Україні немає. а то УПЦ МП раптом зацікавилася долею КП? дивина :lol:

й головне, Варфоломей тут до чого?.. що бачу, те й пою? :lol:
