Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 15:57

  Banderlog написав:
  Shaman написав:гадаю, Соня теж не знає, хто ти. хоча всі ієрархів знає

Київський патріархат припинив своє існування. те, що тріо клоунів (скоріш за все за руські гроші) називає себе патріархом та мітрополітами - нехай називають. я так розумію більшості й в Україні немає. а то УПЦ МП раптом зацікавилася долею КП? дивина

й головне, Варфоломей тут до чого?.. що бачу, те й пою? :
а хто патріарх пцу? )
клоун у нас презедент. З якої пори ієрархи церкви стали клоунами?
А потом ти ж розумієш що їм оті пісульки до одного місця про то шо вони припинили існування до одного місця? пцу навіть не в стані налагодити зібрання грошей епіфанію. А в онуфрію і паші мерседесу віруючі гроші несуть попри всяке "припинення існування" :lol: по факту упц мп так ілишилась церквою з найбільшою чисельністю прихожан і найбільшими зборами. А соня хай пише за гроші міндічів шо хоче. Собака лає караван іде.

ти вирішив так спробувати накидати? :lol: мімо. немає патріарха в ПЦУ. але кого згадують, коли перераховують предстоятелів інших церков? Епіфанія? отож

з ПЦУ розібрались... а хто ж патріарх УПЦ МП? досі не можеш вимовити? Як Волдеморта? :lol:

оті клоуни не є іерархами церкви. хто кому скільки несе грошей в церкві - тобі краще знати. як на мене церква не лише про гроші, як в тебе... в Донецьку в церкви було багато коштів, згоден. напевне, чим більше людей закопали в териконах, тим більше відкинули на церкву - своєрідні там віряне. а зараз в Донецьку щось збирається? чи взагалі ні? а де Іларіон подівся? а Агафангел схоже вже дещо зрозумів.

стаття до речі непогана. а Соня писала про церкву ще тоді, коли Міндіч ще Квартал продюсувал. тому знову мімо. але тебе вона не знає 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 16:20

  budivelnik написав:приведе до зменшення боєкомплекту(навіщо возити на годину бою якщо через 10 пострілів тебе все одно ліквідують)

А кто возит на час боя? Столько в танк просто не поместится.
Например, в Абрамсе с 120мм пушкой боекомплект 40 штук (17 первой очереди). Скорострельность 6-8 выстрелов в минуту.
Т.о. первой очереди хватит на 2-3 минуты, а полного на 5-7. И это танк с очень низкой скорострельностью, обусловленной ручной системой заряжания.
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 16:25

середня тривалість «життя» окремого Т-34 під час інтенсивних

Якби швидкість за яку можна розстріляти боєкомплект і життя танку- трошки різні поняття....
середня тривалість «життя» окремого Т-34 під час інтенсивних боїв на Курській дузі становила менше ніж 2 тижні (близько 9–14 днів оперативного використання).
У межах однієї атаки: Безпосередньо під час відкритого зустрічного танкового бою (наприклад, у відомому зіткненні під Прохоровкою) підбитий танк Т-34 в середньому встигав повоювати лише від 10 до 15 хвилин після початку атаки.
Тому зменшення боєкомплекту менше 10штук як на мене дурного робота , бо тоді легше снаряд в одноразовий ствол .. або ствол/снаряд інтегрований один в оден
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 16:46

Після чергового масованого обстрілу Росією України у Євросоюзі повідомили, що завершують роботу над підготовкою пакета підтримки на 6 млрд євро на дрони. Джерело: https://censor.net/ua/n4003266
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 17:26

UA десь на Балканах… Розповіді про оборону Оболоні

https://www.facebook.com/share/r/1CmEQF ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 18:05

❗️Від 8 600 до 17 300 грн в місяць: заброньованих в Україні можуть зобов'язати донатити на ЗСУ.

Про це заявив нардеп Заремський. Також пропонується скоротити перелік підприємств критично важливої інфраструктури та створити публічний реєстр заброньованих.

https://telegraf.ua/ukr/ukrayina/594010 ... ach-griven
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 18:12

  Schmit написав:Потужно працює ППО
А коли більшість цього долетить до якоїсь локації - нам розкажуть, що саме там все і збили.

За добу рашисти запустили близько 1500 БПЛА

"Залетіла найбільша кількість цілей за ввесь час вторгнення": в Чернігівській ОВА повідомили про 300 збитих БпЛА за добу
На Чернігівщині протягом доби 13 травня під час масованої атаки росіян зафіксували найбільшу кількість повітряних цілей РФ за ввесь час повномасштабного вторгнення. З 7-ї години 13 травня до 7-ї години 14 травня Сили оборони збили в небі над Чернігівською областю майже 300 російських БпЛА.


"ППО останьої надії"(c) Schmit
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 18:14

Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 18:19

  Shaman написав:
  pesikot написав:Атака росіян на Київ: кількість поранених різко зросла, одна людина загинула
Крім того, за даними ДСНС, у Дарницькому районі після влучання обвалились конструкції багатоповерхового будинку. Наразі рятувальники дістали з-під завалів 10 осіб.

"Проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих", - додали рятувальники.

Також у ДСНС повідомили, що крім багатоповерхівки у Дарницькому районі за іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

Щодо інших столичних районів рятувальники деталізували, що на Оболоні зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру.

не маючи здобутків на фронті, Раша займається терором цивільного населення. а дехто ніяк не хоче це визнати, розповідає - звичайна війна. США в Ірані так не воюють чомусь.


У Києві вже дев'ять загиблих, зокрема дитина. Ще 20 людей – зниклі безвісти
ОНОВЛЕНО О 16:10. Кличко оголосив п’ятницю, 15 травня, Днем жалоби у столиці. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.
...
Невідома доля майже 20 людей, які могли бути в цьому будинку.

ОНОВЛЕНО О 18:22. До дев’яти зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві
