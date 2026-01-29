budivelnik написав:Той хто ОТРИМУЄ середню по Державі -вже живе краще ніж 70% населення Держави. яке живе ГІРШЕ від НЬОГО.
В Україні є катастрофічна проблема: розрив між мінімальною, медіанною і середньою зарплатами величезний. А в нормальних соціальних країнах ці три величини є близькими, тому наша мета має бути, щоб в Україні було щось в дусі: мінімалка 800$, медіана - 1000$, середня - 1200$
Не бачу в чому тут катастрофічність Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика
А який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
Нижча, ніж у Молдові: українцям встановили найменшу мінімалку https://konkurent.ua/publication/178148 ... t=12143897 Мінімалка в Україні (8,6 тис. грн) – найменша серед всіх європейських країн. При тому середня зарплата складає, за останніми даними Держстату, 30,3 тис. грн. Тобто мінімалка знаходиться на рівні близько 28,4% середньої зарплати. Зараз в уряді готують новий проєкт Трудового Кодексу, в якому знову не вирішують проблему низької мінімальної зарплати. «Достатній» рівень мінімалки – близько 40% середньої зарплати. В ЄС діє директива EU 2022/2041, яка закликає країни Євросоюзу встановлювати мінімальну зарплату, яка забезпечить гідний рівень життя та буде на рівні до 60% середньої (бажаний показник, до якого варто рухатись). Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак в інтерв'ю OBOZ.UA заявила про те, що в уряді прагнуть, щоб мінімалка складала 50% середньої зарплати. Проте в проєкті Трудового кодексу таке співвідношення не прописали.
Якщо ми типу ідемо в ЄС чи хоча би намагаємося імітувати що хочемо цього, то потрібно рухатись в сторону цих стандартів. А тисячократних розривів між мінімалкою та максималкою, ще і за рахунок використання службового становища в державних монополіях, там немає. Та і середній клас прогресивною шкалою підстригають ґрунтовно.
