незламники погодилися на будь-яку ціну щоб тільки не здававти донбас\кордони 1991\ніяких поступок агресору\покарати агресора і т.і. рішуче сказали що незламництво навіть ціною катастрофи краще ніж договорняки і взагалі важливіше нанести шкоду агресору ніж спробувати щось зберегти в Україні тому вони ділять відповідальність з головним злочинцем за розвиток подій щонайменш з листопада 2025
назви хоч одного такого незламника з форуму, брехло так маючню пишуть лише такі як ти, власне...
а що сталося в листопаді 2025? чергова вигадана можливість здатися?
Бетон написав:... Он хочет, чтобы чужие дети погибали за чужие деньги, обслуживая строительство династий, покупку особняков за сотни миллионов долларов. Командиры с барбершопов будут рассказывать, что росия скоро падёт. Причина вообще всего, что происходит - коррупция. Остальное - производная
тобто причина нападу Раші на Україну - українська корупція?.. які люди страуси, як люблять ховати голову від реалій...
Ну если прямо ТАКОЕ нужно объяснять... Да: если бы прямо с 19го - все деньги шли на армию, а не на Вэлыке ...вництво - да, нападения бы не было.
Shaman написав:назви хоч одного такого незламника з форуму, брехло так маючню пишуть лише такі як ти, власне...
вас разом з псом вже тикали у власну сечу ти і зараз пишеш що умови листопада ,де не було ніяких суттєвих обмеженнь на суверенітет, це "здатися". У 2023 такі волали що все що не кордони 1991 то здатися, а деякі і без парада ЗСУ у Москві та персональних репарацій не згодні були заспокоїтися то і на твоїй совісті (разом з рос. шовіністами) кров загиблих , частині яких і не потрібні були ніякі кордони з покаранням агресора
fler написав:Російський диктатор Путін може прибути до Пекіна наступного тижня, 20 травня, пише газета South China Morning Post із посиланням на джерела. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/odr ... 08138.html За вказівками. Продовжувати чи завершувати чи продовжувати домовляючись (як зараз)?