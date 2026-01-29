Додано: П'ят 15 тра, 2026 11:42

budivelnik написав: Бетон написав: Shaman написав: тобто причина нападу Раші на Україну - українська корупція?.. які люди страуси, як люблять ховати голову від реалій... тобто причина нападу Раші на Україну - українська корупція?..які люди страуси, як люблять ховати голову від реалій... Да, прикинь. Именно коррупция. Разоружение, уничтожение инфраструктуры, министры граждане рф, рос бизнес, анентура в сбу, мвд, генштабе, коррупционные газовые схемы, энергетическая петля.

Спроси у любого юриста международника, с эрнст &янг пообщайся с аналитиками. Ты думаешь это для кого-то секрет? Об этом знают все. Да, прикинь. Именно коррупция. Разоружение, уничтожение инфраструктуры, министры граждане рф, рос бизнес, анентура в сбу, мвд, генштабе, коррупционные газовые схемы, энергетическая петля.Спроси у любого юриста международника, с эрнст &янг пообщайся с аналитиками. Ты думаешь это для кого-то секрет? Об этом знают все. Бетон в тебе ум за разум зайшов?

педерація на нас напала бо нами керували міністри з громадянством РФ і російський бізнес захоплював українські активи?



А чого тоді нападати? щоб росіян на кого замінити?

На читай и учись:Кремлю был нужен только экономический контроль. события 2004 и 2014 годов показали москве, что экономическое влияние и покупка украинских чиновников не дают долгосрочной гарантии, поскольку украинское общество способно менять власть вопреки воле кремля.Переход от гибридного контроля к полномасштабной войне произошел по конкретным причинам:1. Потеря политического контроля и угроза НАТО, крах мягкой силы: После Революции 2014 году пророссийский вектор Украины был полностью разрушен, а курс на интеграцию в ЕС и НАТО закрепили в Конституции.Выдавливание бизнеса: Украина начала арестовывать российские активы, закрывать прокремлевские телеканалы и вводить санкции против кума Путина — Виктора Медведчука.3. Потеря рычагов: Кремль понял, что коррупционный подкуп элит больше не работает, так как общество требует европейских стандартов, прозрачности и смены курса.цель войны — ликвидация государства, а не смена бизнесаНе замена, а аннексия: Целью Кремля была не «замена одних россиян на других», а полная ликвидация независимости Украины.Почему коррупция всегда ведет к войне или потере суверенитетаЭтот процесс развивается по стандартному сценарию в любой слабой стране:Разрушение институтов: Коррупция уничтожает суды, армию, спецслужбы и оборонную промышленность.Ослабленное государство становится легкой добычей для агрессивных соседей.Иллюзия легкой победы:Страна-агрессор видит, что чиновники продажны, армия разворована, а ПВО существует только на бумаге. Это провоцирует врага на нападение, так как он рассчитывает на быструю «маленькую победу».Уязвимость для спецслужб: Коррумпированные политики легко вербуются, шантажируются или покупаются. Агрессор заходит в страну не силой оружия, а через купленные кабинеты власти.Коррупция — это внутренняя болезнь, которая делает организм государства настолько слабым, что внешний хищник неизбежно принимает решение на него напасть